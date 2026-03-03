3 de marzo de 2026 Inicio
La ensalada de picada de Paulina Cocina para quedar bien en cualquier juntada

Es una propuesta diferente, fácil de preparar y con un aderezo secreto que combina todos los ingredientes a la perfección.

Por
La ensalada viral de Paulina Cocina. 

Captura de Instagram
  • La receta de Paulina Cocina busca transformar una picada tradicional en una ensalada fresca, ideal para acompañar asados o servir como plato principal en días de calor.
  • La base de la preparación consiste en cubos uniformes de queso combinados con salamín o jamón cocido.
  • Se incorporan tomates secos hidratados, aceitunas descarozadas y pepinillos para aportar una experiencia "gourmet" con texturas variadas.
  • El secreto del sabor reside en una emulsión de aceite de oliva, aceto balsámico, ralladura y jugo de limón, aromatizada con albahaca fresca.

Paulina Cocina volvió a marcar tendencia con una receta que promete resolver cualquier reunión, asado o festejo familiar. Se trata de la "ensalada de picada", una preparación que se volvió viral por su originalidad y por ser la solución definitiva para quienes buscan algo rico, rendidor y, sobre todo, muy fácil de presentar en la mesa.

Esta propuesta no es solo una guarnición, sino que se también puede ser la entrada perfecta. Al mezclar ingredientes clásicos de una tabla de fiambres, se logra un plato equilibrado que rompe con la monotonía de la clásica ensalada de lechuga y tomate o una clásica picada. Es una preparación con alimentos simples que se combinan a la perfección ofreciendo una experiencia gourmet para compartir con amigos.

Cómo hacer la ensalada de picada de Paulina Cocina

Es una receta muy sencilla, ideal para acompañar carnes o incluso para comer sola como plato principal en días de calor.

Ingredientes

  • Cubos de queso mar del plata o pategrás
  • Salamín o jamón cocido.
  • Tomates seco hidratado
  • Aceitunas verdes o negras descarozadas.
  • El “aliño”: aceite de oliva, ralladura y jugo de limón, aceto balsámico y albahaca fresca.

Preparación

  1. Cortar el queso y el fiambre en cubos pequeños y uniformes.
  2. Cortar los tomates, los pepinillos y las aceitunas.
  3. En un bowl grande o una fuente, colocar todos los ingredientes y mezclar.
  4. En otro bowl, preparar el aderezo mezclando el aceto balsámico con el aceite de oliva en forma de hilo, la ralladura y el jugo de limón y las hojitas de albahaca cortadas.
  5. Por último, rociar la ensalada con el aderezo, mezclar con cuidado y listo.
  6. Tip: se pueden agregar crutones de pan tostado, nueces partidas o algo para dar crocante
