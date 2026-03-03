La ensalada de picada de Paulina Cocina para quedar bien en cualquier juntada

- La receta de Paulina Cocina busca transformar una picada tradicional en una ensalada fresca, ideal para acompañar asados o servir como plato principal en días de calor.
- La base de la preparación consiste en cubos uniformes de queso combinados con salamín o jamón cocido.
- Se incorporan tomates secos hidratados, aceitunas descarozadas y pepinillos para aportar una experiencia "gourmet" con texturas variadas.
- El secreto del sabor reside en una emulsión de aceite de oliva, aceto balsámico, ralladura y jugo de limón, aromatizada con albahaca fresca.
Paulina Cocina volvió a marcar tendencia con una receta que promete resolver cualquier reunión, asado o festejo familiar. Se trata de la "ensalada de picada", una preparación que se volvió viral por su originalidad y por ser la solución definitiva para quienes buscan algo rico, rendidor y, sobre todo, muy fácil de presentar en la mesa.