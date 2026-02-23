23 de febrero de 2026 Inicio
Adiós al placard cerrado: la tendencia europea que gana fanáticos y mantiene el orden

Un nuevo concepto de organización del dormitorio se expande en Europa y propone transformar la ropa en parte del diseño del ambiente.

Los vestidores abiertos transforman la ropa en parte de la decoración del dormitorio.

Los vestidores abiertos transforman la ropa en parte de la decoración del dormitorio.

  • Los vestidores abiertos se consolidan como tendencia en Europa durante 2026.

  • Permiten ver todas las prendas rápidamente y mejorar la organización.

  • Ayudan a ampliar visualmente dormitorios pequeños.

  • Suelen ser más económicos que los placares tradicionales con puertas.

La tendencia europea que gana fanáticos y comienza a reemplazar al placard cerrado es el vestidor abierto, un sistema de organización que deja la ropa a la vista y transforma el almacenamiento en parte del diseño del dormitorio. La idea central es que la ropa deje de estar oculta y pase a integrarse de forma estética dentro del ambiente.

Este modelo, cada vez más presente en proyectos de interiorismo del continente europeo, propone eliminar las puertas tradicionales de los armarios para crear espacios más amplios, luminosos y funcionales. En departamentos y habitaciones de tamaño reducido, esta solución se convirtió en una alternativa práctica para optimizar cada metro cuadrado.

Al prescindir de estructuras voluminosas, el espacio se percibe más abierto y ordenado, algo que explica su crecimiento dentro de las tendencias de diseño para 2026.

El sistema modular permite organizar prendas sin necesidad de puertas.

El sistema modular permite organizar prendas sin necesidad de puertas.

Así es la tendencia europea que reemplaza al placard cerrado

El sistema de placard abierto se basa en módulos simples compuestos por barrales, estantes y cajones que permiten organizar la ropa sin necesidad de puertas. Generalmente están fabricados con estructuras de metal o madera clara y se combinan con cajas organizadoras o perchas uniformes para mantener una estética prolija.

Uno de sus principales beneficios es la visualización inmediata de las prendas. Al tener toda la ropa a la vista, resulta más fácil elegir qué usar y evitar acumulaciones innecesarias, lo que promueve un consumo más consciente y ordenado. Otro aspecto valorado por especialistas en diseño es la ventilación permanente de las telas. A diferencia de los armarios cerrados, donde puede concentrarse humedad o malos olores.

También destaca su versatilidad. Los módulos suelen ser configurables, lo que permite modificar la altura de estantes o barrales según las necesidades del usuario. Esta flexibilidad resulta clave en hogares modernos donde los espacios cambian de función con el tiempo.

Las tiras LED se utilizan para iluminar estantes y destacar el vestidor.

Las tiras LED se utilizan para iluminar estantes y destacar el vestidor.

La iluminación es otro elemento importante dentro de esta tendencia. Muchos diseños incorporan tiras LED en estantes o estructuras que no solo facilitan la búsqueda de ropa, sino que también aportan un efecto decorativo que convierte al vestidor en parte del estilo del dormitorio.

