Adiós al placard cerrado: la tendencia europea que gana fanáticos y mantiene el orden Un nuevo concepto de organización del dormitorio se expande en Europa y propone transformar la ropa en parte del diseño del ambiente.







Los vestidores abiertos transforman la ropa en parte de la decoración del dormitorio. Freepik

Los vestidores abiertos se consolidan como tendencia en Europa durante 2026 .

Permiten ver todas las prendas rápidamente y mejorar la organización.

Ayudan a ampliar visualmente dormitorios pequeños.

Suelen ser más económicos que los placares tradicionales con puertas. La tendencia europea que gana fanáticos y comienza a reemplazar al placard cerrado es el vestidor abierto, un sistema de organización que deja la ropa a la vista y transforma el almacenamiento en parte del diseño del dormitorio. La idea central es que la ropa deje de estar oculta y pase a integrarse de forma estética dentro del ambiente.

Este modelo, cada vez más presente en proyectos de interiorismo del continente europeo, propone eliminar las puertas tradicionales de los armarios para crear espacios más amplios, luminosos y funcionales. En departamentos y habitaciones de tamaño reducido, esta solución se convirtió en una alternativa práctica para optimizar cada metro cuadrado.

Al prescindir de estructuras voluminosas, el espacio se percibe más abierto y ordenado, algo que explica su crecimiento dentro de las tendencias de diseño para 2026.

armario El sistema modular permite organizar prendas sin necesidad de puertas. Así es la tendencia europea que reemplaza al placard cerrado El sistema de placard abierto se basa en módulos simples compuestos por barrales, estantes y cajones que permiten organizar la ropa sin necesidad de puertas. Generalmente están fabricados con estructuras de metal o madera clara y se combinan con cajas organizadoras o perchas uniformes para mantener una estética prolija.

Uno de sus principales beneficios es la visualización inmediata de las prendas. Al tener toda la ropa a la vista, resulta más fácil elegir qué usar y evitar acumulaciones innecesarias, lo que promueve un consumo más consciente y ordenado. Otro aspecto valorado por especialistas en diseño es la ventilación permanente de las telas. A diferencia de los armarios cerrados, donde puede concentrarse humedad o malos olores.