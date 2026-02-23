IR A
Esta serie a pura acción y suspenso estrenó su nueva temporada en Netflix y es lo más visto en todo el mundo: cómo se llama

Para quienes buscan una serie para maratonear sin despegarse del sillón, "El agente nocturno" confirma por qué se mantiene como una de las principales apuestas de Netflix para liderar las tendencias a nivel mundial.

El efecto del estreno se sintió de inmediato: en pocos días escaló hasta ubicarse entre lo más visto a nivel global.

Netflix

La tensión y el clima de conspiración volvieron a dominar la pantalla con el estreno de la nueva temporada de El agente nocturno en Netflix. La producción, que desde su lanzamiento inicial se transformó en un fenómeno internacional, regresa con una entrega cargada de acción y suspenso, manteniendo un ritmo vertiginoso que la posiciona como uno de los títulos más destacados del catálogo en este tramo final del mes.

El efecto del estreno se sintió de inmediato: en pocos días escaló hasta ubicarse entre lo más visto a nivel global. Con una narrativa dinámica y constantes giros argumentales, la historia del agente Peter Sutherland volvió a captar la atención del público, imponiéndose frente a otros lanzamientos de peso y consolidando su lugar dentro del género de espionaje contemporáneo.

En esta nueva etapa, la trama se adentra aún más en redes de conspiraciones de alto riesgo, sin perder la combinación que le dio identidad: investigación estratégica y secuencias de acción de gran intensidad. Para quienes buscan una serie que mantenga la tensión capítulo tras capítulo, El agente nocturno reafirma su capacidad para liderar las tendencias y sostener el interés de la audiencia internacional.

El agente nocturno
Sinopsis de El agente nocturno, la serie top de Netflix

La historia de "El agente nocturno" se centra en Peter Sutherland, un agente del FBI de bajo rango asignado a una tarea rutinaria en el sótano de la Casa Blanca: vigilar un teléfono de emergencias que casi nunca suena. Su realidad cambia de manera abrupta cuando recibe una llamada que lo involucra en una peligrosa conspiración dentro del gobierno. Lo que parecía una simple labor de resguardo se convierte en una persecución contrarreloj, donde debe cuestionar a todos a su alrededor para mantenerse con vida y evitar una amenaza mayor.

En su nueva temporada en Netflix, la serie intensifica la acción y el suspenso. Luego de los hechos que lo transformaron en una figura clave, Sutherland asume misiones de alcance internacional que lo enfrentan a adversarios vinculados a las esferas más oscuras del poder. La narrativa combina investigación estratégica con escenas de combate de gran impacto, sosteniendo un clima de tensión permanente.

Convertida en una de las producciones más vistas a nivel global, la ficción se distingue por su ritmo acelerado y sus giros inesperados, que aportan frescura al género de espionaje. Al abordar cuestiones como la lealtad, la traición y los secretos de Estado, "El agente nocturno" propone un thriller político atrapante, en el que cada decisión puede alterar el curso de los acontecimientos.

Tráiler de El agente nocturno

Reparto de El agente nocturno

  • Gabriel Basso como Peter Sutherland
  • Luciane Buchanan como Rose Larkin
  • Amanda Warren como Catherine Weaver
  • Fola Evans-Akingbola como Chelsea Arrington
  • Kari Matchett como la Presidenta Michelle Travers
  • Brittany Snow como Alice
  • Louis Herthum como Jacob Monroe
  • Arienne Mandi como Noor Taheri
  • Berto Colon como Solomon
  • Michael Malarkey como Markus Dargan
  • Keon Alexander como Javad
