Rumor de Marvel: cuáles son los dos famosos superhéroes que podrían morir en Avengers Doomsday

Las supuestas filtraciones de la trama de Avengers: Doomsday están llegando de forma rápida y constante a medida que se acerca el estreno de la película.

Con incontables variantes en el Multiverso, estas podrían ser versiones de aspecto familiar, aunque completamente diferentes, de Spider-Man y Wolverine.

Las supuestas filtraciones de la trama de Avengers: Doomsday está llegando de forma rápida y constante a medida que se acerca el estreno de la película , y la más reciente podría resultar divisiva entre los fans que tienen ciertas expectativas para este éxito de taquilla multiversal .

Se ha informado anteriormente que, para salvar su realidad, los X-Men se han visto obligados a destruir los mundos que están a punto de colisionar con el suyo. Esto no es muy diferente a los cómics , donde los Illuminati se vieron obligados a tomar medidas drásticas para salvar la Tierra-616 .

Los hermanos Russo dirigen Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars a partir de un guion de Stephen McFeely , con quien colaboraron previamente en las franquicias de Avengers y Capitán América . Michael Waldron, de Loki y Doctor Strange in the Multiverse of Madness , también ha sido reclutado para ayudar.

Avengers: Doomsday está programada para estrenarse el 18 de diciembre , mientras que Avengers: Secret Wars está prevista para llegar el 17 de diciembre de 2027 .

Suponiendo por un momento que perezcan en una Incursión , esto sería toda una declaración de intenciones de los hermanos Russo en su búsqueda por enfatizar la seriedad de las Incursiones y lo que significan para el Multiverso en general. Como es comprensible, muchos fans no estarán contentos viendo a estos dos queridos favoritos morir en los primeros cinco minutos de Avengers: Doomsday . Sin embargo, vale la pena tener en cuenta que múltiples fuentes han afirmado que tanto Maguire como Jackman tendrán papeles significativos en esta película (y en Avengers: Secret Wars).

Hermanos Russo Redes sociales

Con incontables variantes en el Multiverso, estas podrían ser versiones de aspecto familiar, aunque completamente diferentes, de Spider-Man y Wolverine. Recuerda que Marvel Studios hizo un truco similar al comienzo de Doctor Strange in the Multiverse of Madness con aquel engaño de Defender Strange.

Aun así, sería prudente prepararse para que Spidey encuentre un final rápido y Wolverine nunca tenga la oportunidad de luchar junto a los X-Men, un equipo al que ya le faltan miembros clave como Jean Grey y Storm. Problemas de agenda y financieros podrían ser los culpables de ello. Por ahora, esto es solo un rumor y es mejor tomarlo con cautela.

Con incontables variantes en el Multiverso, estas podrían ser versiones de aspecto familiar, aunque completamente diferentes, de Spider-Man y Wolverine. Recuerda que Marvel Studios hizo un truco similar al comienzo de Doctor Strange in the Multiverse of Madness con aquel engaño de Defender Strange.

Aun así, sería prudente prepararse para que Spidey encuentre un final rápido y Wolverine nunca tenga la oportunidad de luchar junto a los X-Men, un equipo al que ya le faltan miembros clave como Jean Grey y Storm. Problemas de agenda y financieros podrían ser los culpables de ello. Por ahora, esto es solo un rumor y es mejor tomarlo con cautela.