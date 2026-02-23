IR A
IR A

Rumor de Marvel: cuáles son los dos famosos superhéroes que podrían morir en Avengers Doomsday

Las supuestas filtraciones de la trama de Avengers: Doomsday están llegando de forma rápida y constante a medida que se acerca el estreno de la película.

Con incontables variantes en el Multiverso

Con incontables variantes en el Multiverso, estas podrían ser versiones de aspecto familiar, aunque completamente diferentes, de Spider-Man y Wolverine. 

  • Para salvar su realidad, los X-Men se han visto obligados a destruir los mundos que están a punto de colisionar con el suyo.
  • Esto no es muy diferente a los cómics, donde los Illuminati se vieron obligados a tomar medidas drásticas para salvar la Tierra-616.
  • Los hermanos Russo dirigen Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars a partir de un guion de Stephen McFeely, con quien colaboraron previamente en las franquicias de Avengers y Capitán América.
  • Avengers: Doomsday está programada para estrenarse el 18 de diciembre, mientras que Avengers: Secret Wars está prevista para llegar el 17 de diciembre de 2027.

Las supuestas filtraciones de la trama de Avengers: Doomsday está llegando de forma rápida y constante a medida que se acerca el estreno de la película, y la más reciente podría resultar divisiva entre los fans que tienen ciertas expectativas para este éxito de taquilla multiversal.

La teoría que más fuerza tiene conecta directamente con la Saga del Multiverso. Las incursiones y el colapso de realidades podrían estar activando el gen X en personas de la Tierra-616 que tienen variantes mutantes en otros universos.
Te puede interesar:

Rumores en Marvel: qué gran impacto podría tener la próxima película de Spider-Man para los X-Men

Se ha informado anteriormente que, para salvar su realidad, los X-Men se han visto obligados a destruir los mundos que están a punto de colisionar con el suyo. Esto no es muy diferente a los cómics, donde los Illuminati se vieron obligados a tomar medidas drásticas para salvar la Tierra-616.

Los hermanos Russo dirigen Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars a partir de un guion de Stephen McFeely, con quien colaboraron previamente en las franquicias de Avengers y Capitán América. Michael Waldron, de Loki y Doctor Strange in the Multiverse of Madness, también ha sido reclutado para ayudar.

Avengers: Doomsday está programada para estrenarse el 18 de diciembre, mientras que Avengers: Secret Wars está prevista para llegar el 17 de diciembre de 2027.

Marvel logo

Cuáles son los dos superhéroes de Marvel que podrían morir en Avengers Doomsday según los fans

Suponiendo por un momento que perezcan en una Incursión, esto sería toda una declaración de intenciones de los hermanos Russo en su búsqueda por enfatizar la seriedad de las Incursiones y lo que significan para el Multiverso en general. Como es comprensible, muchos fans no estarán contentos viendo a estos dos queridos favoritos morir en los primeros cinco minutos de Avengers: Doomsday. Sin embargo, vale la pena tener en cuenta que múltiples fuentes han afirmado que tanto Maguire como Jackman tendrán papeles significativos en esta película (y en Avengers: Secret Wars).

Hermanos Russo

Con incontables variantes en el Multiverso, estas podrían ser versiones de aspecto familiar, aunque completamente diferentes, de Spider-Man y Wolverine. Recuerda que Marvel Studios hizo un truco similar al comienzo de Doctor Strange in the Multiverse of Madness con aquel engaño de Defender Strange.

Aun así, sería prudente prepararse para que Spidey encuentre un final rápido y Wolverine nunca tenga la oportunidad de luchar junto a los X-Men, un equipo al que ya le faltan miembros clave como Jean Grey y Storm. Problemas de agenda y financieros podrían ser los culpables de ello. Por ahora, esto es solo un rumor y es mejor tomarlo con cautela.

Con incontables variantes en el Multiverso, estas podrían ser versiones de aspecto familiar, aunque completamente diferentes, de Spider-Man y Wolverine. Recuerda que Marvel Studios hizo un truco similar al comienzo de Doctor Strange in the Multiverse of Madness con aquel engaño de Defender Strange.

Aun así, sería prudente prepararse para que Spidey encuentre un final rápido y Wolverine nunca tenga la oportunidad de luchar junto a los X-Men, un equipo al que ya le faltan miembros clave como Jean Grey y Storm. Problemas de agenda y financieros podrían ser los culpables de ello. Por ahora, esto es solo un rumor y es mejor tomarlo con cautela.

avangers doomsay
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La nueva película de Marvel con Spider Man ya está en camino.

Marvel reveló la primera sinopsis de Spider-Man Brand New Day: de qué se trata

El sector inmobiliario es una de sus principales áreas de diversificación. Desde propiedades en Malibú hasta su emblemática mansión en Byron Bay —valorada en alrededor de US$ 30 millones—, Hemsworth construyó un patrimonio tangible que refuerza su independencia frente a los ciclos de la industria. 

Estrella de Marvel: cuánto gana Chris Hemsworth por cada película y qué monto anual recauda

¿Romance en puerta? El actor Pedro Pascal es fotografiado con un argentino. 

Una estrella de Marvel y Star Wars sorprende Hollywood con unas fotografías que confirman un nuevo romance

A pesar de su postura crítica ante interpretaciones biográficas simplistas de Shakespeare, McKellen asume con humildad su propio impacto cultural.

Fue protagonista en Marvel y en El Señor de los Anillos pero ahora criticó una película nominada a los Oscar: qué dijo

Aunque a primera vista pueda parecer una colaboración inesperada, la presencia de Scorsese en el universo de Star Wars tiene antecedentes. 

Cuál es la figura de Marvel que llega al universo de Star Wars y en qué película lo hará

Su presencia sugiere que la película explorará el vacío de poder en el inframundo criminal, posiblemente posicionándolo como un rival directo no solo de Spidey, sino también de figuras como Daredevil o el propio Punisher de Jon Bernthal.

A qué villano de Marvel quiere interpretar Joe Keery, la estrella de Stranger Things

últimas noticias

La UEFA suspendió provisoriamente a Prestianni por presuntos insultos racistas a Vinicius en la Champions

La UEFA suspendió provisoriamente a Prestianni por presuntos insultos racistas a Vinicius en la Champions

Hace 18 minutos
Este es el caso de la mujer que sorprendió a toda la comunidad científica

Tenía mucha fatiga y un sangrado la hizo ir al médico: nadie esperaba el diagnóstico que dio el médico

Hace 22 minutos
Conocé lo que debés hacer si te retrasaste con el pago a ARCA por el Monotributo

Como evitar que te den de baja de ARCA si te retrasaste en el pago del monotributo

Hace 35 minutos
Alejo Igao había ganado el Martín Fierro Digital en 2019 y 2023

Quién es Alejo Igoa, el argentino que superó los 100 millones de suscriptores en YouTube

Hace 41 minutos
México: Sheinbaum aseguró que se restableció la normalidad tras la violencia por la muerte de El Mencho

México: Sheinbaum aseguró que "se restableció la normalidad" tras la violencia por la muerte de "El Mencho"

Hace 57 minutos