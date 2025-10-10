10 de octubre de 2025 Inicio
Riquísimo: la receta rápida de helado de chocolate que necesita solo cuatro ingredientes

Para disfrutar en casa de un riquísimo postre frío, existe una forma de preparar este clásico de la cocina.

A muchas personas les gusta disfrutar algo dulce después de la cena, pero no siempre hay postres listos en casa. Para esos momentos, existe una receta de helado de chocolate que es una opción práctica y deliciosa que se puede preparar sin complicaciones y con muy pocos ingredientes.

El helado de chocolate es uno de los postres más elegidos en Argentina. Su sabor clásico, cremoso y equilibrado combina con todo tipo de acompañamientos, desde frutas hasta galletitas o salsas dulces. Además, es una preparación que nunca pasa de moda y se disfruta en cualquier época del año.

Lo mejor de esta receta es que requiere solo cuatro ingredientes básicos que suelen estar en la cocina. No necesita máquina heladora y su proceso de elaboración es simple, por lo que cualquiera puede lograr un resultado suave y sabroso en poco tiempo.

helado de chocolate 2

Cómo hacer la receta de helado de chocolate con solo 4 ingredientes

Además de contar con pocos ingredientes, esta simple receta cuenta con un proceso rápido para disfrutar de un delicioso postre:

Ingredientes

  • 4/5-200 mililitros crema para batir
  • 200 mililitros o medio vaso de leche condensada
  • 2 y 1/2 cucharadas o 15 gramos de cacao en polvo
  • 1/2 cucharadita esencia de vainilla

Preparación

  1. Poner leche condensada en un recipiente más grande. Agregar el cacao en polvo y esencia de vainilla.
  2. A continuación en otro recipiente mezcla la crema, la cual tendrá que estar muy fría. Con la licuadora, darle textura para que tu helado pueda agarrar la consistencia ideal.
  3. Añadir un poco de mezcla de leche condensada y cacao en polvo. Revolver con una espátula. Agregar nuevamente otro poco, y continuar así hasta que se disuelvan totalmente ambas sustancias.
  4. Vaciarlo en un molde, cubrirlos con un plástico transparente y dejarlo mínimo 6 horas en la heladera y después dejarlo unos minutos a temperatura ambiente.
