14 de marzo de 2026 Inicio
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La receta de churrascos en la air fryer para que te queden muy jugosos: se hace rápido

Electrodoméstico de cabecera de los hogares argentinos este 2026, la freidora cumple incluso para cocinar carne: logra buen sabor y un resultado tierno.

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La receta de churrascos en la air fryer fácil y sabrosa. 

La receta de churrascos en la air fryer fácil y sabrosa. 

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  • Cocinar churrascos en la air fryer permite obtener una carne dorada por fuera y jugosa por dentro en pocos minutos, sin necesidad de prender la hornalla.

  • La preparación comienza condimentando los cortes de carne con sal, pimienta y, de forma opcional, ajo en polvo o pimentón dulce.

  • Luego se precalienta la freidora de aire a 200 °C y se cocinan los churrascos entre 8 y 10 minutos por lado.

  • Una vez listos, se recomienda, como para todas las carnes, dejarlos reposar unos minutos antes de servirlos para que el corte conserve sus jugos.

Durante años el churrasco fue sinónimo de plancha, hornalla y calor. Ahora tenemos menos tiempo disponible para cocinar con calma, por lo que la air fryer se consolidó como una alternativa práctica y cumplidora para quienes buscan una receta sabrosa sin tener que prender los fuegos ni esperar demasiado en la cocción. La freidora de aire, que funciona mediante circulación de aire caliente a alta velocidad, puede cocinar churrascos a la perfección, porque permite sellar la superficie de la carne mientras conserva su jugo interno.

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El churrasco en la freidora de aire mantiene textura y sabor, con un procedimiento bastante sencillo que no requiere demasiada experiencia ni equipamiento adicional. Además, al tratarse de un corte de corte que requiere una cocción rápida y controlada, resulta una opción adecuada para una cena cotidiana, especialmente si se acompaña con una cerveza bien fría, una ensalada de hojas verdes o unas papas preparadas en la misma freidora.

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El corte de carne barato ideal para hacer churrascos tiernos.

El corte de carne barato ideal para hacer churrascos tiernos.

Cómo hacer churrascos en la airfryer

Para lograr un churrasco equilibrado en textura y sabor conviene elegir cortes de carne de aproximadamente un centímetro de grosor, ya que de ese modo la carne puede cocinarse de manera pareja sin secarse, mientras que el precalentado de la freidora a temperatura alta resulta clave para conseguir un dorado rápido que selle los jugos. Una vez en la canasta de la freidora, los churrascos deben colocarse sin superponerse, para permitir la correcta circulación del aire caliente, lo que asegura una cocción uniforme y evita que la carne se "hierva" en lugar de dorarse.

Ingredientes

  • 4 churrascos de aproximadamente 150 gramos cada uno

  • Sal y pimienta a gusto

  • Un chorrito de aceite de oliva

  • Ajo en polvo (opcional)

  • Pimentón dulce (opcional)

churrasco en la air fryer (1)

Preparación

Primero se recomienda secar ligeramente la carne con papel de cocina y condimentarla con sal, pimienta y, si querés, una pizca de ajo en polvo y pimentón dulce, frotando bien la superficie para que los sabores se integren. Luego se precalienta la air fryer a 200 °C durante unos minutos y se acomodan los churrascos en la canasta con un leve rociado de aceite de oliva, cocinándolos entre 8 y 10 minutos por lado según el punto buscado y el grosor del corte.

Finalmente, se retiran los churrascos de la freidora y se dejan reposar unos minutos antes de servir, un paso clave que permite redistribuir los jugos de la carne y lograr una carne más tierna y sabrosa.

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