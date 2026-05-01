No es Nicolás Otamendi: el campeón del mundo que River iría a buscar en junio

De cara al próximo mercado de pases, la dirigencia del club mantuvo unos primeros contactos con el entorno del futbolista que juega en Europa y tratarán de convencerlo de que vuelva al fútbol argentino tras el Mundial 2026.

Luego de la victoria clave ante Bragantino en Brasil por Copa Sudamericana, River comienza de a poco a planificar el mercado de pases de mitad de año y hay un futbolista campeón del mundo con la Selección argentina que podría terminar jugando en el club Millonario luego del Mundial 2026.

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La noticia generó sorpresa entre los hinchas porque que se trata de un jugador que no estaba en el radar futbolístico de la dirigencia y que fue acercado por un representante luego de una primera reunión fallida por el interés de Ángel Correa, que actualmente juega en Tigres de México.

El jugador en cuestión es Thiago Almada , surgido en Vélez y campeón del mundo con la Albiceleste en Qatar 2022. El futbolista actualmente forma parte del plantel del Atlético Madrid y buscaría una salida en junio debido a que el entrenador Diego Simeone no lo considera entre los titulares y e ingresa pocos minutos.

Tanto Almada y Correa comparten el mismo representante, Agustín Jiménez , quien en las charlas informales con la dirigencia encabezada por el presidente Stéfano Di Carlo fue consultado por la situación del oriundo de Ciudadela y la chance de un préstamo por un año.

"Tienen un muy buen vínculo con el representante del jugador y que en esa charla por Correa alguien preguntó ¿Almada a préstamo un año es imposible?. La respuesta quedó en darse dentro de 15 días", reveló el periodista Nicolás Distasio en ESPN.

River confirmó al español Pablo Longoria como nuevo director deportivo

River sorprendió al mercado del fútbol argentino al confirmar oficialmente la incorporación del español Pablo Longoria como su nuevo Director Deportivo. El dirigente de 40 años, que recientemente terminó su etapa como presidente del Olympique de Marsella en Francia, asumirá el control total del proyecto futbolístico de la institución.

En su nuevo rol, Longoria tendrá una responsabilidad integral sobre las decisiones deportivas y mantendrá una dependencia directa del presidente Stefano Di Carlo y el dirigente deportivo Enzo Francescoli. La llegada del empresario español, de 40 años, se enmarca en un proyecto institucional de mediano y largo plazo que busca la profesionalización extrema de todas las áreas vinculadas al fútbol.

Entre sus tareas principales estarán la coordinación del plantel profesional, el fútbol formativo, el área de scouting y el análisis de rendimiento. El objetivo central es optimizar los procesos de captación y desarrollo de futbolistas, logrando una integración fluida entre las divisiones inferiores y el primer equipo.

Longoria posee una trayectoria meteórica que le valió el apodo del "Niño de la Play" debido a su precoz obsesión por las estadísticas y el análisis de jugadores. Inició su carrera a los 21 años en el área de scouting del Newcastle, pasó por la Juventus como jefe mundial de captación y fue director deportivo del Valencia antes de llegar al Marsella. Su experiencia en clubes de alta exigencia europea le ha permitido desarrollar una red de contactos globales y un conocimiento profundo del mercado internacional.