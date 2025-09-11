11 de septiembre de 2025 Inicio
La receta de cannoli caseros que te va a encantar: tiene un ingrediente secreto

Este típico postre italiano se hizo muy popular en Argentina, donde surgieron nuevos rellenos además del clásico de ricota. Paso a paso, cómo prepararlos en casa con un toque único.

Por
Pexels

Cuando hablamos de gastronomía italiana, lo primero que se nos viene a la cabeza es una buena pizza o unas ricas pastas. Sin embargo, la cocina de ese país también se destaca por tener dulces deliciosos y fáciles de preparar en casa, como unos deliciosos cannoli que llevan un ingrediente secreto.

Para lograr la textura perfecta consiste en incorporar claras batidas a punto nieve.
Este típico postre italiano es muy conocido en Argentina, aunque a veces su nombre nos confunde y no lo pronunciamos bien: cannoli es la forma plural, mientras que cannolo es el singular (un cannolo, dos cannoli). Básicamente, consiste en una masa frita y crocante que lleva distintos rellenos.

En nuestro país surgieron distintas versiones que incluyen chocolate, crema pastelera y, por supuesto, dulce de leche, pero el relleno clásico de Sicilia es la ricota. El reconocido chef Donato de Santis compartió el paso a paso de la receta tradicional y le agregó un ingrediente secreto: un toque de vino blanco.

Cannoli

Cómo hacer los cannoli de Donato de Santis

Donato de Santis compartió la lista de ingredientes y el paso a paso de la receta de cannoli en su sitio web oficial. Estas cantidades alcanzan para preparar 12 unidades y quedar súper bien con familia o amigos.

Ingredientes

Para el relleno:

  • 750 gramos de ricota.
  • 150 gramos de azúcar impalpable.
  • 30 gramos de chips de chocolate.
  • Ralladura de una naranja.

Para la masa:

  • 75 gramos de harina 0000.
  • 5 gramos de azúcar.
  • Una pizca de sal.
  • 1/2 clara.
  • 1 cucharadita de marsala.
  • 1/2 cucharadita de vino blanco.
  • 5 gramos de grasa de cerdo derretida.

Preparación

  1. Para el relleno, procesar la ricota con el azúcar impalpable hasta que se forme una crema lisa y homogénea. Agregar los chips de chocolate y la ralladura de naranja y mezclar. Reservar.
  2. Para la masa, mezclar primero los ingredientes secos y luego ir agregando los líquidos. Amasar hasta que se forme una masa homogénea. Cubrir con papel film y llevar a la heladera durante dos horas.
  3. Pasado ese tiempo, estirar la masa sobre una mesa o mesada hasta que quede bien fina. Con un cortante redondo de 8 cm de diámetro, cortar 12 círculos y estirar cada uno con un palo de amasar para darles forma ovalada. Enrollar cada masa alrededor de un tubo para hacer cannoli (o de un molde cilíndrico) y pegar un extremo sobre el otro, presionando con los dedos, para que los cannoli queden bien cerrados.
  4. Freír los cannoli en una sartén con aceite de girasol durante un minuto y medio, hasta que la masa tome color. Retirar, poner sobre un papel absorbente y quitarles los tubos o moldes. Una vez que estén fríos, rellenarlos con la preparación a base de ricota.
  5. Para una presentación más elegante, se pueden decorar los extremos de los cannoli con pistachos, cáscaras de naranja o lo que uno quiera.
