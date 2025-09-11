La receta de cannoli caseros que te va a encantar: tiene un ingrediente secreto

Cuando hablamos de gastronomía italiana, lo primero que se nos viene a la cabeza es una buena pizza o unas ricas pastas. Sin embargo, la cocina de ese país también se destaca por tener dulces deliciosos y fáciles de preparar en casa, como unos deliciosos cannoli que llevan un ingrediente secreto.
Este típico postre italiano es muy conocido en Argentina, aunque a veces su nombre nos confunde y no lo pronunciamos bien: cannoli es la forma plural, mientras que cannolo es el singular (un cannolo, dos cannoli). Básicamente, consiste en una masa frita y crocante que lleva distintos rellenos.
En nuestro país surgieron distintas versiones que incluyen chocolate, crema pastelera y, por supuesto, dulce de leche, pero el relleno clásico de Sicilia es la ricota. El reconocido chef Donato de Santis compartió el paso a paso de la receta tradicional y le agregó un ingrediente secreto: un toque de vino blanco.
Cómo hacer los cannoli de Donato de Santis
Donato de Santis compartió la lista de ingredientes y el paso a paso de la receta de cannoli en su sitio web oficial. Estas cantidades alcanzan para preparar 12 unidades y quedar súper bien con familia o amigos.