21 de marzo de 2026 Inicio
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La receta de canastitas de avena con dulce de leche, pasta de maní y chocolate en air fryer: tardás menos de 20 minutos

La preparación sin harina que se resuelve fácil en air freidora de aire, ideal para merendar o saciar el antojo de algo chocolatoso.

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Canastitas de avena rellenas de dulce de leche y pasta de maní fáciles de hacer. 

Canastitas de avena rellenas de dulce de leche y pasta de maní fáciles de hacer. 

Le Fit
  • Las canastitas de avena rellenas de dulce son la opción perfecta para cuando querés comer algo dulce, fácil y rápido.
  • Se hacen en 20 minutos y el resultado tiene textura y sabor a cookie tradicional, pero con muchos menos pasos.
  • Para cocinarlas en la freidora de aire es necesario tener en cuenta que la correcta distribución del calor es fundamental para una cocción uniforme, por lo que se recomienda precalentar el electrodoméstico.
  • Una vez listas, las canastitas de avena aceptan otros rellenos: mermelada, ganache, crema pastelera.

La air fryer vuelve a la carga. A la hora de elegir algo para merendar, la opción más recurrente y a la mano es picotear sobras u optar por productos industrializados. El beneficio que tendrían los ultraprocesados, como paquetes de galletitas dulces o saladas, es la practicidad: sin necesidad de preparación, ya tenemos una bomba de azúcar disponible. El efecto instantáneo es saciedad, porque el azúcar eleva los niveles de glucosa, pero a los pocos minutos, el vacío en el estómago regresa.

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Aunque con los productos industrializados se gane en rapidez, una opción casera y sabrosa siempre va a traer más beneficios. Además de contribuir a una buena nutrición y a que el cuerpo experimente saciedad real, estas canastitas de avena con pasta de maní y chocolate son ideales para los golosos, por su textura y sabor glorioso, y se preparan en menos de 20 minutos.

Podés disfrutar de un cierre de jornada dulce o dejar contentos a los chicos sin necesidad de sumergirte en preparaciones trabajosas, porque esta preparación se hace directamente en la freidora de aire, sin ensuciar de más.

canastitas de avena (1)
hojuelas de avena

hojuelas de avena

Cómo hacer canastitas de avena con dulce de leche, pasta de maní y chocolate en la freidora de aire

Para preparar esta receta de canastitas de avena hay que recurrir a el electrodoméstico aliado de casi todas las comidas en el último tiempo: la air fryer. Con su sistema de cocción basado en la circulación de aire caliente cocina papas a la perfección, pero también se defiende en preparaciones de pastelería. Los secretos a tener en cuenta para que la receta salga bien es controlar adecuadamente la temperatura y precalentar. Las canastitas de avena se cocinan en dos partes: en primer lugar se hornean y luego se decoran con chocolate derretido, aunque el topping puede variar según los gustos.

Ingredientes

  • Una taza de avena
  • Un huevo
  • Una cucharada de miel
  • Esencia de vainilla

Para el relleno:

  • Chocolate derretido c/n
  • Pasta de maní c/n
  • Dulce de leche c/n
canastitas de avena

Preparación

  1. Para hacer unas canastitas de avena rellenas, los pasos a seguir son:
  2. Mezclar una taza de avena en un bowl junto con el huevo, la cucharada de avena para endulzar (también se puede optar por otro endulzante, como stevia) y la esencia de vainilla. Integrar hasta que quede una mezcla homogénea.
  3. Pasar la preparación de avena y huevo a moldes de copetín: los moldes para muffin de silicona apto calor son ideales. Darles forma a las canastitas.
  4. Cocinar en la air fryer durante 20 minutos a 180 grados.
  5. Aparte, mezclar la pasta de maní y el dulce de leche hasta obtener una crema con cuerpo.
  6. Cuando las canastitas estén frías, rellenar y finalizar con un baño de chocolate derretido por encima.

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