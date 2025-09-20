20 de septiembre de 2025 Inicio
La postura de yoga que hace Dua Lipa para evitar la celulitis

Se trata también de una asana para prevenir la retención de líquidos y mejorar los tejidos de la piel.

Cómo es la postura que la cantante practica cada día.

La actividad física es una parte fundamental en la rutina de las personas, y existen diferentes tipos de entrenamiento que sirven para mejorar el bienestar físico y mental. En esta línea, el yoga es una de las más practicadas a nivel mundial, ya que ofrece múltiples beneficios para el cuerpo, siendo la propia Dua Lipa una fiel practicante.

De hecho, la artista pop reveló que el yoga la ayuda a mantener el equilibrio, y asegura que hay una asana que necesita practicar a diario. Es una postura ideal para prevenir la celulitis y tener una piel bonita.

El yoga forma indispensablemente parte de su rutina, tanto que, en su podcast, At Your Service, ha guiado sesiones de yoga para sus seguidores. A Dua Lipa le gustan, principalmente, las posturas invertidas. De hecho, hay concretamente una que necesita practicar cada día.

La asana de yoga que hace Dua Lipa para evitar la celulitis

Existen muchas posturas de yoga invertidas distintas, pero la que Dua practica se llama pincha mayurasana (o pincha). Es una postura de yoga invertida de nivel avanzado que en sánscrito significa "la postura de la pluma del pavo real". Se trata de una de esas asanas desafiantes para el yogui avanzado.

Es una asana de equilibrio sobre los brazos. El equilibrio depende de la concentración, pero como es una asana invertida, el miedo también entra en juego.

Los beneficios de la asana de Dua Lipa

Las posturas de yoga invertidas tienen muchos beneficios, tanto físicos como emocionales. Por un lado, mejora la circulación sanguínea, de forma que las manchas en la piel se hacen menos visibles. Asimismo, el rostro adquiere un tono más uniforme y la tez se torna más flexible y luminosa.

Por otra parte, mejora la circulación linfática, lo que nos ayuda a prevenir la retención de líquidos y la celulitis. Un sistema linfático eficiente ayuda a descomponer las acumulaciones de grasa y mejora la apariencia de la piel en zonas afectadas. Además, nutren la parte superior del cuerpo, activan el corazón, impulsan el sistema inmunológico y aportan flexibilidad a la espalda y la columna vertebral.

En el plano emocional, abren la mente y facilitan la concentración para buscar la estabilidad. Además, estas asanas invitan a calmar la mente porque la respiración se vuelve más profunda, reducen el cansancio e invitan a ver las cosas desde otra perspectiva.

