Ni pimienta ni nuez moscada: este es el ingrediente secreto para hacer la fondue de quesos de Christophe Krywonis

La fondue de queso no solo es un plato que invita a compartir, sino también un ritual que mezcla tradición, técnica y un toque de picardía. Christophe Krywonis, el chef francés que se ganó el cariño del público argentino, reveló su receta preferida y lo que la hace única: un ingrediente que muchos pasan por alto.
En su explicación, Krywonis no solo detalla qué quesos elegir y cómo combinarlos, sino también qué truco usar para que la mezcla no se corte y quede con la textura cremosa justa. Lo interesante es que, lejos de los condimentos habituales como la pimienta o la nuez moscada, el secreto está en algo mucho más sencillo.
Con un estilo muy suyo, directo y sin vueltas, el cocinero explicó que la fondue puede ser tanto la estrella de una reunión con amigos como el mimo de una noche en solitario. “Lo preparo en una cazuela, incluso al microondas”, contó, dejando claro que no hace falta complicarse demasiado para disfrutar de esta tradición saboyana.