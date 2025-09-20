Ni pimienta ni nuez moscada: este es el ingrediente secreto para hacer la fondue de quesos de Christophe Krywonis El chef compartió cómo hacer esta preparación clásica con un giro inesperado: el alimento que cambia por completo su sabor. Por







El chef Christophe Krywonis dio la clave para hacer la fondue perfecta

La fondue de queso no solo es un plato que invita a compartir, sino también un ritual que mezcla tradición, técnica y un toque de picardía. Christophe Krywonis, el chef francés que se ganó el cariño del público argentino, reveló su receta preferida y lo que la hace única: un ingrediente que muchos pasan por alto.

En su explicación, Krywonis no solo detalla qué quesos elegir y cómo combinarlos, sino también qué truco usar para que la mezcla no se corte y quede con la textura cremosa justa. Lo interesante es que, lejos de los condimentos habituales como la pimienta o la nuez moscada, el secreto está en algo mucho más sencillo.

Con un estilo muy suyo, directo y sin vueltas, el cocinero explicó que la fondue puede ser tanto la estrella de una reunión con amigos como el mimo de una noche en solitario. “Lo preparo en una cazuela, incluso al microondas”, contó, dejando claro que no hace falta complicarse demasiado para disfrutar de esta tradición saboyana.

fondue-receta

Cómo hacer la fondue de quesos de Christophe Krywonis Ingredientes 600 g de queso criollo

200 g de queso reggianito

100 g de queso muzzarella

150 ml de vino blanco seco

1 cucharadita de fécula de maíz

1 diente de ajo (el secreto de Krywonis)

1 chorrito de jugo de limón

Pan francés del día anterior, en cubos

A gusto: un toque de pimienta o nuez moscada (opcionales, no son la estrella)

receta-fondue-queso Preparación El primer paso es clave: tomar el ajo y frotarlo enérgicamente por toda la olla donde se hará la fondue. Ese simple gesto deja un perfume y un sabor que, según Krywonis, cambia la experiencia por completo. Verter el vino blanco en la olla y calentarlo a fuego suave, sin dejar que hierva. Incorporar los quesos en orden: primero el reggianito, después el criollo y por último la muzzarella. Cada queso cumple un rol distinto: el criollo aporta suavidad, el reggianito un punto de intensidad y la muzzarella elasticidad. Remover constantemente con cuchara de madera hasta lograr una mezcla homogénea. Disolver la fécula de maíz en un poco de vino frío y añadirla de a poco para dar cuerpo a la preparación. Sumar un chorrito de jugo de limón, que equilibra la grasa y realza el sabor. Servir inmediatamente, acompañado de cubos de pan, papas pequeñas hervidas o incluso verduras blanqueadas, si se busca variar.