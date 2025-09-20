Levanta pesas, come helado y reveló su secreto de la longevidad para superar los 100 años

Vive en Connecticut, con su hija, y todos los días va al gimnasio; cómo ejercita su mente y se mantiene activa.

Un ejemplo de vida, Mary Coroneos, nos cuenta como hace para tener una larga esperanza de vida, ya con 100 años.

Mary Coroneos cumplió 100 años en junio y los celebró con una gran fiesta . Nació en un mundo donde la televisión era un invento en pañales y sopló sus últimas velitas en pleno auge de la inteligencia artificial. Podría decirse que lo vio todo, aunque conserva intacta la curiosidad de la niñez y mantiene su vitalidad. Vive en Norwalk, Connecticut , con su hija, y lleva un estilo de vida activo. Si le preguntan cuál es el secreto de su longevidad, no duda y dice: “Mantente en movimiento” .

Coroneos nació en 1925 , en un pueblo minero del oeste de Pensilvania y creció en una familia humilde . Desde pequeña incorporó la actividad física a su rutina, tanto en las tareas del hogar como en los juegos con sus hermanos. “Siempre estábamos haciendo cosas, caminando por el bosque, encontrando artefactos antiguos”, recordó en diálogo con Business Insider .

Convertía las obligaciones en desafíos : jugaba carreras con su madre y sus hermanos, competía para ver quién recogía más verduras o quién terminaba antes una alfombra tejida. “Fue una competencia amistosa . Gané bastantes, pero como era la mayor, intenté darles una oportunidad”, relató.

En la preparatoria se destacó en deportes como el básquetbol y el voleibol , pero también tenía excelentes resultados en sus estudios. Se graduó de la universidad a los 21 años y obtuvo una maestría en educación en la Universidad de Temple .

Athena, su hija, destacó la intensa ética laboral que marcó su vida. Coroneos trabajó como maestra a tiempo completo hasta los 70 años y también hizo turnos en Dunkin’ Donuts para apoyar a su familia. Tras su retiro, continuó como maestra suplente hasta bien entrada en sus 90. “Hay algo en ello que te da vitalidad. Te da una perspectiva más juvenil”, expresó la mujer.

Con 100 años, Coroneos mantiene una rutina de gimnasio con entrenadores personales. Alterna mancuernas ligeras, bandas de resistencia, máquinas de pesas y bicicleta reclinada. También realiza ejercicios de alta intensidad, como empujar un trineo con peso. Además, por las tardes suele caminar por la playa.

“Ella quiere que la empujen. Necesita el desafío”, explicó su hija, quien revela que ni siquiera una fractura en el brazo la detuvo y en solo tres semanas regresó a la rutina física. “Funciona muy bien”, afirmó Coroneos.

Dieta y alimentación de Mary Coroneos: equilibrio y gustos a los 100 años

Mary adoptó una dieta sencilla y sin excesos, pero con algunos espacios para darse gustos. Su menú diario incluye:

Desayuno : dos huevos con mantequilla y una taza de té con miel.

: dos huevos con mantequilla y una taza de té con miel. Almuerzo : sopa de pollo y verduras.

: sopa de pollo y verduras. Cena : “Lo que Athena prepare”, bromeó y mencionó como ejemplo un pastel de carne.

: “Lo que Athena prepare”, bromeó y mencionó como ejemplo un pastel de carne. Postre : helados.

: helados. Mente activa y curiosidad: aprendizaje constante

Además del movimiento físico, Coroneos cuida su agilidad mental. Lee periódicos, se mantiene informada y busca sumar conocimientos siempre que tiene oportunidad. Su hija recordó que la familia ahorró para viajar a Europa, con el fin de que ella y su hermano conocieran otras culturas.

“Creo que si tienes curiosidad por la vida y el aprendizaje, te vuelves menos rígido. Hay una flexibilidad necesaria para una vida larga”, expresó Athena. La rutina de Mary también incluye espacios de socialización en el gimnasio, donde conversa con otras personas de su edad. Athena la describió con humor: “Es una coqueta conocida. Puede que tenga 100 años, pero no es ciega”.

Las amistades que cultivó durante décadas como maestra se mantienen firmes. Muchos de sus antiguos alumnos viajaron desde diferentes países para acompañarla en su fiesta de cumpleaños número 100.

“La longevidad es algo que viene de familia, pero no la doy por sentado. Si puedes ampliar tu perspectiva a través de la amistad, aprendiendo cosas nuevas, puedes disfrutar de la vida y tener un propósito para seguir adelante”, concluyó Athena.