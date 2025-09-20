20 de septiembre de 2025 Inicio
Adiós a los jeans anchos: esta es la moda que la rompe en Europa y será tendencia en primavera

El regreso del denim ajustado marca la pauta del estilo europeo. Su versatilidad lo convierte en aliado para looks modernos.

Este regreso redefine la manera de vestir y plantea combinaciones versátiles.

Este regreso redefine la manera de vestir y plantea combinaciones versátiles.

La primavera llega pronto con un cambio en el mundo de la moda. Esta estación viene con el regreso de los jeans ajustados después de años de protagonismo de los pantalones anchos. Esta silueta vuelve renovada, con cortes que hacen más visible la figura y detalles, convirtiéndose así en la estrella de la temporada.

Durante los últimos años, el estilo oversize dominó pasarelas y calles, con modelos holgados que transmitían comodidad y un aire descontracturado. Pese a eso, la moda es cíclica y las preferencias cambian, por lo que ahora la tendencia apunta a un look más estilizado, manteniendo el equilibrio entre lo elegante y lo práctico.

Las nuevas propuestas que llegan desde Europa ya se instalan en el guardarropa local, transformando un clásico que parecía relegado. Este regreso redefine la manera de vestir y plantea combinaciones versátiles que se adaptan tanto a ocasiones casuales como a contextos más formales.

Cómo incorporar un jean ajustado a mi vestimenta

El furor por los jeans ajustados responde a su capacidad para estilizar de manera cómoda. A diferencia de modelos de otras épocas, la clave actual está en cortes equilibrados que logran una figura elegante y adaptable a diferentes estilos.

Para armar un look moderno, las prendas complementarias son esenciales. Los blazers aportan formalidad, los suéteres de punto suman calidez y las botas altas refuerzan un aire elegante, generando conjuntos ideales para el día a día o para eventos más especiales.

En cuanto a la paleta, predominan los tonos oscuros y lavados sutiles, que desplazan los desgastes intensos y los colores claros característicos de temporadas pasadas. Esta estética sobria refuerza la versatilidad del jean ajustado, que se integra con facilidad a distintas propuestas de moda.

Además de su valor práctico, estos jeans realzan la silueta de forma equilibrada y se adaptan a múltiples combinaciones. Desde calzado casual hasta accesorios más elaborados, cada detalle permite consolidar esta prenda como un imprescindible de la temporada.

