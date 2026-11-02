2 de noviembre de 2026 Inicio
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La cultura de la soda porteña se reinventa entre platitos y tragos

Con Sifón en Chacarita y su versión al paso, Sifoncito, en Paseo La Plaza, la tradición de las casas populares porteñas de los años 40 y 50 inspira una propuesta que combina cocina de barrio, bebidas con soda y una mirada contemporánea.

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Una propuesta que combina cocina de barrio

Una propuesta que combina cocina de barrio, bebidas con soda y una mirada contemporánea.

En Buenos Aires, la soda es parte de una costumbre que va más allá de la bebida: acompaña las charlas de una picada, el vermut y en general el encuentro alrededor de la mesa. Ese ritual es el punto de partida de Sifón, proyecto que recupera el espíritu de las casas populares porteñas de mediados del siglo XX con una cocina actual que combina sabores familiares y preparaciones creativas.

Una carta que cruza sabores internacionales con recetas propias.
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Inaugurado en septiembre de 2019 por Juan Manuel Boetti Bidegain, Roberto Cardini y Gonzalo Fleir, Sifón funciona en una casa chorizo de Chacarita, con patio, terraza y una ambientación que remite a los espacios de encuentro barrial; hay mesas de fórmica y sillas de tejido artesanal. Poco a poco fue consolidándose como un punto de encuentro de la zona. Más allá de lo gastronómico, lleva una agenda de actividades que incluye pop-ups y acciones vinculadas con los vinilos. La identidad también se expresa en la barra —vermuts, aperitivos y tragos preparados con soda— y en la carta, que acompaña con platitos y platos para compartir.

Dentro del complejo teatral Paseo La Plaza, Sifoncito es su versión al paso. Con una carta adaptada a ese formato, conserva el espíritu del proyecto y ofrece alternativas para comer algo rico y acompañarlo con bebidas de la casa.

Qué puedo pedir en Sifón

La carta combina platitos para compartir con preparaciones más contundentes: hummus con pincho de hongos, papa rosty y los taquitos de carne, servidos en tres unidades. Entre las novedades de primavera, tres platos exploran distintas combinaciones: arroz crocante con ceviche cremoso de hongos y kale frito; capelletti de cabutia asada con pesto de brócoli, queso de cabra y semillas de girasol, y milanesa de bife de chorizo con ensalada César.

La barra mantiene el protagonismo de la soda en sus bebidas. Ah Pero en Sifón combina Aperol, Campari, cordial de naranja y soda, mientras que el Mojito de Sifón lleva ron blanco, Cinzano bianco, menta y lima. Para compartir, la jarra de Vermú Segundo combina Segundo de Malbec y Cinzano.

En Sifoncito, la propuesta incluye empanada de hongos y croquetas de hongos para picar, además de la Wagyu Cheeseburger, una opción más contundente también presente en la sede de Chacarita. Para beber, el Vermú de la Casa, preparado con un blend propio y soda, convive con el Tinto de Verano, elaborado con vino orgánico, Carpano Rosso, cordial de lima y soda. También se puede pedir una jarra de Vermú de la Casa para compartir.

Dónde queda Sifón

En Chacarita, Sifón se encuentra en Jorge Newbery 3881, una zona con pulso barrial y una escena gastronómica en crecimiento. Sifoncito, por su parte, está en avenida Corrientes 1660, dentro de Paseo La Plaza, en pleno circuito teatral del centro porteño.

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