2 de noviembre de 2026 Inicio
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La hamburguesería de Palermo que creó una burger inspirada en la clásica pizza neoyorquina

B’Moodie apuesta por las hamburguesas premium, los ingredientes importados y las recetas originales en Palermo OFF. Su carta incluye clásicos de la casa y novedades como la Pepperoni Mood, inspirada en la pizza neoyorquina.

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Una carta que cruza sabores internacionales con recetas propias.

Una carta que cruza sabores internacionales con recetas propias.

En una escena gastronómica porteña donde las hamburguesas buscan diferenciarse a través de sus ingredientes y preparaciones, B’Moodie propone una carta que cruza sabores internacionales con recetas propias. La marca apuesta por un menú breve, con opciones clásicas y creaciones menos convencionales, entre las que se destaca la Pepperoni Mood, una burger de temporada que toma como referencia la tradicional pizza de pepperoni neoyorquina.

Una propuesta que combina cocina de barrio, bebidas con soda y una mirada contemporánea.
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Ubicado en Palermo OFF, el local nació a partir de un viaje gastronómico a Japón que Damián Bartfeld, empresario gastronómico y creador del proyecto, realizó en 2015. La identidad también se expresa en el salón, con capacidad para más de 80 personas, hormigón visto, superficies metalizadas, luces de neón y máquinas arcade. En la cocina, el diferencial está en el blend de carne propio, los panes desarrollados por Kalis Pizza, los aderezos caseros y los productos importados, como el bacon Sugardale de Ohio, ahumado con madera de manzano.

Qué pedir en B’Moodie

La novedad es la Pepperoni Mood, una hamburguesa de edición especial que lleva pan de papa con semillas de sésamo, carne de la casa, queso provolone, salsa pomodoro levemente dulce al estilo New York, pepperoni importado de Estados Unidos y miel de sriracha. La combinación busca equilibrar notas saladas, dulces y ligeramente picantes. Cuesta $23.000 y estará disponible hasta diciembre.

Entre las clásicas aparecen la Moodie, con cheddar, bacon, cebolla crispy, maní frito y salsa Monkey Nut; la Guilty, con cheddar, bacon, alioli de ajos confitados y relish artesanal; y la Good Vibes, con vegetales frescos, pepinillos y salsa B’Moodie trufada. La Chill apuesta por una fórmula más sencilla, con cheddar y alioli de ajos confitados. Todas se sirven con papas fritas y pueden pedirse simples o dobles.

La sección Special Burgers reúne algunas de las más originales. La Happy Ebi reemplaza el medallón de carne por uno de camarón frito, acompañado de lechuga y salsa EBI, en una receta inspirada en sabores japoneses. La Proud Cheese incorpora halloumi frito, cebolla crispy, pepinillos y mermelada de tomate y naranja, mientras que la Keto se sirve en pan proteico con carne, bacon, cheddar, vegetales y alioli de ajos confitados. También hay opciones sin TACC.

Para acompañar, la carta incluye Finger Foods como chicken nuggets, bites de espinaca, aros de cebolla y cheese pillows, además de las Ramen Papitas y las Spicy BBQ Papitas. La propuesta se completa con combos para compartir, bebidas como cervezas, Fernet, Gin Tonic y Ramazzotti, y una opción dulce que sigue el espíritu de la marca: el Chocotorta Ice Cream Sandwich. Así, B’Moodie incorpora al circuito de Palermo una propuesta de cultura urbana, ingredientes diferenciales y una mirada propia sobre las hamburguesas.

Dónde queda B’Moodie

Dirección: Beruti 3330, Palermo Off.

Horarios: De lunes a domingo de 12 a 00 h.

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