28 de octubre de 2026 Inicio
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Cómo inscribirse al WELL FEST: llega a Santiago del Estero el festival federal dedicado al bienestar

El 14 y 15 de noviembre, el Parque del Encuentro será sede de una propuesta que integrará salud, movimiento, conocimiento, innovación y entretenimiento.

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La inscripción es gratuita.

La inscripción es gratuita.

En noviembre, Santiago del Estero será el punto de partida de WELL FEST, un festival que propone reunir en un mismo espacio experiencias, contenidos y actividades vinculadas con la salud, la prevención y la calidad de vida.

Una propuesta inspirada en la tradición estadounidense del BBQ.
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Impulsado por Indalo Well, junto con Grupo Indalo y en articulación con la provincia de Santiago del Estero, se presenta como una propuesta integral que combina movimiento, conocimiento, innovación y entretenimiento, con una mirada que abarca distintas dimensiones del bienestar. Su enfoque parte de una idea central: el cuidado personal no se limita a la salud física, sino que también incluye el equilibrio emocional y mental, los vínculos humanos y la búsqueda de propósito.

Con sello argentino y espíritu federal, la iniciativa nace con el objetivo de impulsar una nueva conversación sobre cómo nos cuidamos, nos conectamos y vivimos.

La propuesta se organiza en torno a tres pilares: bienestar físico; bienestar emocional y mental; y bienestar espiritual y propósito. A partir de ellos, el festival busca acercar al público experiencias relacionadas con la actividad física, el deporte, la alimentación saludable, la medicina preventiva, el descanso, la gestión del estrés, el mindfulness y la conexión con los demás.

Con una convocatoria pensada para personas de distintas edades y generaciones, WELL FEST busca generar un espacio de encuentro donde el aprendizaje y la participación se integren con experiencias para compartir en comunidad. La iniciativa contempla una combinación de actividades presenciales, contenidos y propuestas vinculadas con el cuidado integral.

Cómo inscribirse al WELL FEST

La inscripción es gratuita y solo requiere 30 segundos. Una vez completados los datos personales en este formulario, llega la confirmación por mail y, 24 horas antes, el QR de ingreso.

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