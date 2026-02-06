Estos son los descuentos claves en alimentos, supermercado y gastronomía que tiene Cuenta DNI en febrero 2026 El segundo mes del año llega con reintegros variados. Conocer estas promociones permitirá planificar mejor cada compra. Por + Seguir en







Todos los viernes, Cuenta DNI ofrece un 20% de reintegro en carnicerías, pollerías, pescaderías y almacenes adheridos. Pexels

Cuenta DNI sostiene en febrero un esquema de descuentos enfocado en alimentos y consumos cotidianos, con reintegros semanales y beneficios diarios.

Las carnicerías y comercios de cercanía concentran uno de los ahorros más relevantes del mes, con un 20% todos los viernes.

Ferias, mercados y promociones de verano refuerzan el acceso a productos frescos y opciones gastronómicas a menor costo.

Los supermercados mantienen descuentos diferenciados según la cadena y el día de la semana, sin perder protagonismo en la agenda mensual. Cuenta DNI comienza febrero con un esquema de beneficios pensado para aliviar el gasto en alimentos y consumos habituales. A lo largo del mes, la billetera digital del Banco Provincia mantiene descuentos en comercios de cercanía, carnicerías, ferias y locales gastronómicos, junto con promociones activas en supermercados como Chango Más, Día, Carrefour y Toledo.

El programa permite juntar reintegros semanales y beneficios diarios que habilitan la posibilidad de organizar las compras con mayor previsión. Además del ahorro en alimentos básicos, febrero suma acciones especiales vinculadas a la temporada de verano, con foco en el consumo familiar y turístico en distintos puntos de la provincia.

Uno de los beneficios centrales del mes sigue siendo el descuento en comercios de cercanía. Todos los viernes, Cuenta DNI ofrece un 20% de reintegro en carnicerías, pollerías, pescaderías y almacenes adheridos. El tope es de 5.000 pesos por semana, alcanzable con compras de 25.000 pesos, lo que permite acumular hasta 20.000 pesos de ahorro mensual.

A esto se suma el beneficio permanente en ferias y mercados bonaerenses, con un 40% de descuento todos los días y un límite semanal de 6.000 pesos. Esta promoción apunta a reforzar el consumo local y el acceso a productos frescos a menor costo.

Durante febrero continúan las promociones de verano bajo el programa Especial Comercios, con un 25% de descuento todos los días y un tope de 10.000 pesos por semana en locales gastronómicos y espacios recreativos adheridos, como Havanna, Atalaya, Freddo, Grido, Lucciano's y distintos parques y paradores.

En supermercados, Cuenta DNI mantiene beneficios según la cadena y el día. Chango Más ofrece un 15% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro. Día aplica un 20% los lunes, con un tope de 8.000 pesos por día. Carrefour sostiene un 10% de ahorro los miércoles, sin límite, al igual que Toledo, que alcanza el 20% en esa misma jornada. También siguen vigentes los descuentos en farmacias y perfumerías, con un 10% los miércoles y jueves sin tope, el beneficio en tiendas YPF Full con un 25% los fines de semana, y promociones específicas para jóvenes de 13 a 17 años en gastronomía. Completan la agenda los descuentos en librerías y en comercios ubicados en universidades bonaerenses, con reintegros diarios y topes semanales definidos.