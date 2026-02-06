6 de febrero de 2026 Inicio
Estos son los descuentos claves en alimentos, supermercado y gastronomía que tiene Cuenta DNI en febrero 2026

El segundo mes del año llega con reintegros variados. Conocer estas promociones permitirá planificar mejor cada compra.

Todos los viernes, Cuenta DNI ofrece un 20% de reintegro en carnicerías, pollerías, pescaderías y almacenes adheridos. 

  • Cuenta DNI sostiene en febrero un esquema de descuentos enfocado en alimentos y consumos cotidianos, con reintegros semanales y beneficios diarios.

  • Las carnicerías y comercios de cercanía concentran uno de los ahorros más relevantes del mes, con un 20% todos los viernes.

  • Ferias, mercados y promociones de verano refuerzan el acceso a productos frescos y opciones gastronómicas a menor costo.

  • Los supermercados mantienen descuentos diferenciados según la cadena y el día de la semana, sin perder protagonismo en la agenda mensual.

Cuenta DNI comienza febrero con un esquema de beneficios pensado para aliviar el gasto en alimentos y consumos habituales. A lo largo del mes, la billetera digital del Banco Provincia mantiene descuentos en comercios de cercanía, carnicerías, ferias y locales gastronómicos, junto con promociones activas en supermercados como Chango Más, Día, Carrefour y Toledo.

La diferencia responde a las mejores condiciones que suelen ofrecer los bancos para las operaciones realizadas por homebanking.
El programa permite juntar reintegros semanales y beneficios diarios que habilitan la posibilidad de organizar las compras con mayor previsión. Además del ahorro en alimentos básicos, febrero suma acciones especiales vinculadas a la temporada de verano, con foco en el consumo familiar y turístico en distintos puntos de la provincia.

Estas son las promociones de Cuenta DNI en alimentos para febrero 2026

Uno de los beneficios centrales del mes sigue siendo el descuento en comercios de cercanía. Todos los viernes, Cuenta DNI ofrece un 20% de reintegro en carnicerías, pollerías, pescaderías y almacenes adheridos. El tope es de 5.000 pesos por semana, alcanzable con compras de 25.000 pesos, lo que permite acumular hasta 20.000 pesos de ahorro mensual.

A esto se suma el beneficio permanente en ferias y mercados bonaerenses, con un 40% de descuento todos los días y un límite semanal de 6.000 pesos. Esta promoción apunta a reforzar el consumo local y el acceso a productos frescos a menor costo.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026

Durante febrero continúan las promociones de verano bajo el programa Especial Comercios, con un 25% de descuento todos los días y un tope de 10.000 pesos por semana en locales gastronómicos y espacios recreativos adheridos, como Havanna, Atalaya, Freddo, Grido, Lucciano’s y distintos parques y paradores.

En supermercados, Cuenta DNI mantiene beneficios según la cadena y el día. Chango Más ofrece un 15% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro. Día aplica un 20% los lunes, con un tope de 8.000 pesos por día. Carrefour sostiene un 10% de ahorro los miércoles, sin límite, al igual que Toledo, que alcanza el 20% en esa misma jornada.

También siguen vigentes los descuentos en farmacias y perfumerías, con un 10% los miércoles y jueves sin tope, el beneficio en tiendas YPF Full con un 25% los fines de semana, y promociones específicas para jóvenes de 13 a 17 años en gastronomía. Completan la agenda los descuentos en librerías y en comercios ubicados en universidades bonaerenses, con reintegros diarios y topes semanales definidos.

