23 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

La parrilla de Buenos Aires con albóndigas caseras, pastas artesanales y guarniciones tradicionales

Ubicado en Villa Urquiza, el local ofrece platos abundantes, recetas heredadas y un ambiente cálido que invita al encuentro y a la mesa compartida.

Por
Parrilla y bodegón: un clásico de la cocina porteña en Villa Urquiza.

Parrilla y bodegón: un clásico de la cocina porteña en Villa Urquiza.

  • Arde se consolida como una parrilla de CABA con identidad de bodegón y cocina porteña clásica.
  • La propuesta combina parrilla, platos tradicionales, albóndigas caseras y pastas artesanales en una misma carta.
  • El restaurante apuesta por recetas conocidas, porciones para compartir y un ambiente de cantina barrial.
  • Su ubicación en Villa Urquiza refuerza la idea de encuentro, cercanía y gastronomía porteña con identidad.

La gastronomía de la Ciudad de Buenos Aires encuentra en una parrilla de Villa Urquiza como Arde una síntesis entre cocina tradicional, espíritu de bodegón y una propuesta que combina albóndigas caseras, pastas artesanales y guarniciones clásicas. El restaurante recupera una forma de comer ligada a los sabores de siempre y al encuentro alrededor de la mesa, donde la parrilla convive con platos de cantina en una carta pensada para compartir.

Un lugar cerca de la capital porteña para realizar turismo y descansar cerca de las sierras. 
Te puede interesar:

Está rodeado de montañas y bosques y es una opción perfecta para una escapada cerca de Buenos Aires en el verano 2026

En un escenario donde la cocina de autor y las tendencias contemporáneas ganan cada vez más espacio, este tipo de propuestas apuesta por volver a lo esencial. Recetas reconocibles, porciones generosas y una lógica de disfrute colectivo estructuran una experiencia que prioriza la cercanía y la familiaridad, rasgos que definen a los bodegones porteños desde hace décadas.

La integración entre parrilla y cocina clásica no aparece como una suma de opciones aisladas, sino como un concepto unificado. Cada plato dialoga con la memoria gastronómica de Buenos Aires y refuerza una identidad basada en la simplicidad, la coherencia culinaria y la calidez del ambiente, sin buscar reinterpretaciones forzadas de los sabores tradicionales.

ARDE
Arde se consolida como un referente de la gastronomía porteña con su propuesta de parrilla y bodegón clásico.

Arde se consolida como un referente de la gastronomía porteña con su propuesta de parrilla y bodegón clásico.

Dónde queda Arde

Arde está ubicado en la esquina de Dr. Pedro Ignacio Rivera 4999, en el barrio de Villa Urquiza, dentro de la Ciudad de Buenos Aires. La localización refuerza su perfil de restaurante de cercanía, insertado en una zona residencial que conserva un ritmo barrial y una identidad propia. La elección del lugar acompaña la idea de cantina moderna, pensada para el encuentro cotidiano y para disfrutar de una comida sin apuros, en un entorno que prioriza la tranquilidad y la vida de barrio.

El espacio cuenta con un amplio salón, grandes ventanales y una cava a la vista que aportan carácter a la ambientación. El diseño combina guiños al estilo loft neoyorquino con la impronta clásica del bodegón, generando un clima descontracturado que invita a quedarse. A esto se suma el sector exterior, con mesas hacia la calle que funcionan como una extensión natural del salón y acompañan tanto almuerzos como cenas, reforzando la idea de un restaurante que se adapta al ritmo del barrio y a distintas formas de encuentro.

Qué puedo pedir en Arde

La carta se construye a partir de una identidad que une parrilla, cocina porteña y espíritu de bodegón. Entre las entradas aparecen clásicos como empanadas fritas, buñuelos de acelga y tortillas, platos que funcionan como una introducción directa a los sabores tradicionales y a una propuesta basada en recetas reconocibles.

En los principales se destacan opciones contundentes como el revuelto gramajo y las distintas versiones de milanesas, con la milanesa Maryland como uno de los platos más representativos del lugar. A esto se suman las albóndigas caseras, las pastas artesanales y las guarniciones tradicionales, que refuerzan una cocina asociada a lo hogareño, la abundancia y la simpleza bien ejecutada.

La parrilla ocupa un lugar central dentro de la propuesta, con cortes clásicos, achuras y tablas pensadas para compartir, lo que potencia el carácter social de la experiencia. El recorrido se completa con postres tradicionales y una selección de vinos y espumantes de bodegas nacionales, logrando una oferta integral que mantiene coherencia con la identidad porteña del restaurante.

Cómo llegar a Arde

Se puede llegar en subte a través de la línea B, bajando en la estación Juan Manuel de Rosas, cabecera del ramal, ubicada a pocas cuadras del restaurante. Desde allí, el trayecto se completa caminando por una zona residencial de fácil circulación. También resulta una opción práctica para quienes se mueven dentro de la Ciudad de Buenos Aires por su conexión directa con el centro y otros barrios.

Arde esquinas
El espacio en Villa Urquiza refuerza la identidad de bodegón moderno con espíritu barrial.

El espacio en Villa Urquiza refuerza la identidad de bodegón moderno con espíritu barrial.

En colectivo, varias líneas tienen recorridos cercanos, entre ellas la 71, la 90 y la 140, que conectan Villa Urquiza con distintos puntos de la ciudad. Además, la cercanía con la estación Urquiza de la línea Mitre suma la alternativa del tren para quienes llegan desde la zona norte del conurbano. Esta combinación de subte, tren y colectivos facilita el acceso y convierte al restaurante en un punto cómodo de alcanzar desde distintos sectores.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Pastas abundantes, parrillada y entradas de nivel en este bodegón en Palermo. 

El bodegón barato de Buenos Aires con una tortilla rellena de muzzarella y panceta ahumada

Playas tranquilas en el sur de la provincia de Buenos Aires. 

La escapada de verano cerca de Buenos Aires a un lugar que parece "el fin del mundo"

play

Incendio en un edificio de Microcentro: hay 70 evacuados y tres asistidos

El pueblo se ubica en el partido 25 de Mayo. 

Está a dos horas de Buenos Aires y se destaca como una buena opción para unas mini vacaciones

El Foro Económico Mundial celebra su 56° edición en Davos.

El CEO del fondo de inversión más grande del mundo propuso trasladar el Foro de Davos a Buenos Aires

La carta de La Pituca de Boedo ofrece un recorrido completo por los clásicos de la cocina argentina con influencias italianas.

El bodegón barato de Buenos Aires con un bife napolitano y una suprema bomba

Rating Cero

El perfume de lujo que usa Evangelina Anderson.

Este es el perfume favorito de Evangelina Anderson: cuánto sale

Esta película de Netflix te conmueve con su trama basada en hechos reales.
play

Coraje, lealtad y sacrificio: la película oculta en Netflix que te conmueve sí o sí

Una nueva serie coreana llegó a Netflix y ya está entre lo más visto: cómo se llama la romántica propuesta
play

Una nueva serie coreana llegó a Netflix y ya está entre lo más visto: cómo se llama la romántica propuesta

Julio Iglesias tiene 82 años. 

La Fiscalía española archivó la causa por abusos contra Julio Iglesias

Bad Bunny visitará la Argentina con tres fechas confirmadas.

Habilitaron nuevos sectores y localidades para los shows de Bad Bunny en River

Facundo Arana habló por primera vez tras la separación.

Facundo Arana rompió el silencio sobre su separación de María Susini luego de 20 años: "Tenemos..."

últimas noticias

Existe un truco para comer el arroz es clave para la longevidad según expertos.

Este truco para comer el arroz es clave para la longevidad según expertos: cuál es

Hace 59 minutos
El perfume de lujo que usa Evangelina Anderson.

Este es el perfume favorito de Evangelina Anderson: cuánto sale

Hace 59 minutos
play
Esta película de Netflix te conmueve con su trama basada en hechos reales.

Coraje, lealtad y sacrificio: la película oculta en Netflix que te conmueve sí o sí

Hace 1 hora
Este jugador salió campeón de la Copa Libertadores 2015 con River.

Jugó en River, Europa y en la Selección argentina, y ahora seguirá su carrera en una liga regional

Hace 1 hora
Este control sigue siendo una exigencia central para transitar por calles y rutas.

La VTV aumentó el monto del trámite y la multa por no hacerlo: ¿a cuánto llega?

Hace 1 hora