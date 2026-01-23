Ubicado en Villa Urquiza, el local ofrece platos abundantes, recetas heredadas y un ambiente cálido que invita al encuentro y a la mesa compartida.

La gastronomía de la Ciudad de Buenos Aires encuentra en una parrilla de Villa Urquiza como Arde una síntesis entre cocina tradicional, espíritu de bodegón y una propuesta que combina albóndigas caseras, pastas artesanales y guarniciones clásicas. El restaurante recupera una forma de comer ligada a los sabores de siempre y al encuentro alrededor de la mesa, donde la parrilla convive con platos de cantina en una carta pensada para compartir.

En un escenario donde la cocina de autor y las tendencias contemporáneas ganan cada vez más espacio, este tipo de propuestas apuesta por volver a lo esencial. Recetas reconocibles, porciones generosas y una lógica de disfrute colectivo estructuran una experiencia que prioriza la cercanía y la familiaridad, rasgos que definen a los bodegones porteños desde hace décadas.

La integración entre parrilla y cocina clásica no aparece como una suma de opciones aisladas, sino como un concepto unificado. Cada plato dialoga con la memoria gastronómica de Buenos Aires y refuerza una identidad basada en la simplicidad , la coherencia culinaria y la calidez del ambiente, sin buscar reinterpretaciones forzadas de los sabores tradicionales.

Arde está ubicado en la esquina de Dr. Pedro Ignacio Rivera 4999 , en el barrio de Villa Urquiza , dentro de la Ciudad de Buenos Aires. La localización refuerza su perfil de restaurante de cercanía, insertado en una zona residencial que conserva un ritmo barrial y una identidad propia. La elección del lugar acompaña la idea de cantina moderna, pensada para el encuentro cotidiano y para disfrutar de una comida sin apuros, en un entorno que prioriza la tranquilidad y la vida de barrio.

Arde se consolida como un referente de la gastronomía porteña con su propuesta de parrilla y bodegón clásico.

El espacio cuenta con un amplio salón, grandes ventanales y una cava a la vista que aportan carácter a la ambientación. El diseño combina guiños al estilo loft neoyorquino con la impronta clásica del bodegón, generando un clima descontracturado que invita a quedarse. A esto se suma el sector exterior , con mesas hacia la calle que funcionan como una extensión natural del salón y acompañan tanto almuerzos como cenas, reforzando la idea de un restaurante que se adapta al ritmo del barrio y a distintas formas de encuentro.

Qué puedo pedir en Arde

La carta se construye a partir de una identidad que une parrilla, cocina porteña y espíritu de bodegón. Entre las entradas aparecen clásicos como empanadas fritas, buñuelos de acelga y tortillas, platos que funcionan como una introducción directa a los sabores tradicionales y a una propuesta basada en recetas reconocibles.

En los principales se destacan opciones contundentes como el revuelto gramajo y las distintas versiones de milanesas, con la milanesa Maryland como uno de los platos más representativos del lugar. A esto se suman las albóndigas caseras, las pastas artesanales y las guarniciones tradicionales, que refuerzan una cocina asociada a lo hogareño, la abundancia y la simpleza bien ejecutada.

La parrilla ocupa un lugar central dentro de la propuesta, con cortes clásicos, achuras y tablas pensadas para compartir, lo que potencia el carácter social de la experiencia. El recorrido se completa con postres tradicionales y una selección de vinos y espumantes de bodegas nacionales, logrando una oferta integral que mantiene coherencia con la identidad porteña del restaurante.

Cómo llegar a Arde

Se puede llegar en subte a través de la línea B, bajando en la estación Juan Manuel de Rosas, cabecera del ramal, ubicada a pocas cuadras del restaurante. Desde allí, el trayecto se completa caminando por una zona residencial de fácil circulación. También resulta una opción práctica para quienes se mueven dentro de la Ciudad de Buenos Aires por su conexión directa con el centro y otros barrios.

Arde esquinas El espacio en Villa Urquiza refuerza la identidad de bodegón moderno con espíritu barrial. @ardebrasas

En colectivo, varias líneas tienen recorridos cercanos, entre ellas la 71, la 90 y la 140, que conectan Villa Urquiza con distintos puntos de la ciudad. Además, la cercanía con la estación Urquiza de la línea Mitre suma la alternativa del tren para quienes llegan desde la zona norte del conurbano. Esta combinación de subte, tren y colectivos facilita el acceso y convierte al restaurante en un punto cómodo de alcanzar desde distintos sectores.