Polémica en Brasil: dos tenistas fueron detenidos por realizar gestos racistas en un partido El venezolano Luis David Martínez y Cristian Rodríguez fueron arrestados, luego de perder el dobles en un encuentro correspondiente al Challenger de Itajaí.







Dos tenistas fueron detenidos por gestos racistas. Redes sociales

Dos tenistas que disputaban el Challenger de Itajaí fueron detenidos luego de realizar gestos racistas tras perder en el partido de dobles contra la dupla local. La Policía militar intervino inmediatamente después del encuentro y se los llevó.

Se trata de la dupla compuesta por el venezolano Luis David Martínez, actual 108°, y el colombiano Cristian Rodríguez, 162°, quienes perdieron por 7-6, 6-7, 10-2 ante Igor Marcondes y Eduardo Ribeiro.

El público local apoyó en todo momento a los tenistas de su país y, luego de fallar una pelota en el match point en contra en el súper tiebreak, Martínez hizo el gesto de mono hacia la tribuna antes de saludar a sus colegas en la red.

Rodríguez, por su parte, se acercó a un ballkid, lo pecheó y lo llamó “macaco”. Esto fue repudiado por las redes sociales al hacerse viral.

La organización del torneo brindó un comunicado: Lo ocurrido durante el juego de dobles hoy (jueves) en el Itajaí Open tuvo acción inmediata de la Policía Militar que estaba presente y tomó las debidas precauciones dentro de la legislación brasileña. El Itajaí Open repudia de forma categórica el racismo o discriminación de cualquier naturaleza".

Los jugadores fueron trasladados hacia la comisaría local y pueden ser penados con hasta cinco años de cárcel, además de recibir una multa por parte del ATP ni tampoco recibirán el prize money correspondiente por el torneo.