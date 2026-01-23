23 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Polémica en Brasil: dos tenistas fueron detenidos por realizar gestos racistas en un partido

El venezolano Luis David Martínez y Cristian Rodríguez fueron arrestados, luego de perder el dobles en un encuentro correspondiente al Challenger de Itajaí.

Por
Dos tenistas fueron detenidos por gestos racistas.

Dos tenistas fueron detenidos por gestos racistas.

Redes sociales

Dos tenistas que disputaban el Challenger de Itajaí fueron detenidos luego de realizar gestos racistas tras perder en el partido de dobles contra la dupla local. La Policía militar intervino inmediatamente después del encuentro y se los llevó.

Te puede interesar:

Escándalo en Brasil: un nuevo video muestra gestos obscenos de un mozo hacia la abogada argentina

Se trata de la dupla compuesta por el venezolano Luis David Martínez, actual 108°, y el colombiano Cristian Rodríguez, 162°, quienes perdieron por 7-6, 6-7, 10-2 ante Igor Marcondes y Eduardo Ribeiro.

El público local apoyó en todo momento a los tenistas de su país y, luego de fallar una pelota en el match point en contra en el súper tiebreak, Martínez hizo el gesto de mono hacia la tribuna antes de saludar a sus colegas en la red.

Rodríguez, por su parte, se acercó a un ballkid, lo pecheó y lo llamó “macaco”. Esto fue repudiado por las redes sociales al hacerse viral.

La organización del torneo brindó un comunicado: Lo ocurrido durante el juego de dobles hoy (jueves) en el Itajaí Open tuvo acción inmediata de la Policía Militar que estaba presente y tomó las debidas precauciones dentro de la legislación brasileña. El Itajaí Open repudia de forma categórica el racismo o discriminación de cualquier naturaleza".

Los jugadores fueron trasladados hacia la comisaría local y pueden ser penados con hasta cinco años de cárcel, además de recibir una multa por parte del ATP ni tampoco recibirán el prize money correspondiente por el torneo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Argentinos sancionados en Brasil por racismo: los antecedentes que vuelven al centro del debate

Los argentinos sancionados en Brasil por racismo: los antecedentes que vuelven al centro del debate

play

La advertencia del papá de la abogada detenida en Brasil: "No se siente protegida"

Tolerancia cero al racismo en Brasil: qué dicen las leyes y cuáles son las penas por actos racistas

Tolerancia cero al racismo en Brasil: qué dicen las leyes y cuáles son las penas por los gestos

play

Le pusieron la tobillera electrónica a la abogada argentina detenida en Brasil acusada de racismo

Agostina Páez, la abogada que fue acusada de racismo, tiene que usar una tobillera electrónica

"Me quieren matar": desconocidos irrumpieron en el departamento de la abogada acusada de racismo en Brasil

Agostina Páez, la abogada que fue acusada de racismo, tiene que usar una tobillera electrónica
play

Quién es Agostina Páez, la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Rating Cero

El perfume de lujo que usa Evangelina Anderson.

Este es el perfume favorito de Evangelina Anderson: cuánto sale

Esta película de Netflix te conmueve con su trama basada en hechos reales.
play

Coraje, lealtad y sacrificio: la película oculta en Netflix que te conmueve sí o sí

Una nueva serie coreana llegó a Netflix y ya está entre lo más visto: cómo se llama la romántica propuesta
play

Una nueva serie coreana llegó a Netflix y ya está entre lo más visto: cómo se llama la romántica propuesta

Julio Iglesias tiene 82 años. 

La Fiscalía española archivó la causa por abusos contra Julio Iglesias

Bad Bunny visitará la Argentina con tres fechas confirmadas.

Habilitaron nuevos sectores y localidades para los shows de Bad Bunny en River

Facundo Arana habló por primera vez tras la separación.

Facundo Arana rompió el silencio sobre su separación de María Susini luego de 20 años: "Tenemos..."

últimas noticias

Existe un truco para comer el arroz es clave para la longevidad según expertos.

Este truco para comer el arroz es clave para la longevidad según expertos: cuál es

Hace 1 hora
El perfume de lujo que usa Evangelina Anderson.

Este es el perfume favorito de Evangelina Anderson: cuánto sale

Hace 1 hora
play
Esta película de Netflix te conmueve con su trama basada en hechos reales.

Coraje, lealtad y sacrificio: la película oculta en Netflix que te conmueve sí o sí

Hace 1 hora
Este jugador salió campeón de la Copa Libertadores 2015 con River.

Jugó en River, Europa y en la Selección argentina, y ahora seguirá su carrera en una liga regional

Hace 1 hora
Este control sigue siendo una exigencia central para transitar por calles y rutas.

La VTV aumentó el monto del trámite y la multa por no hacerlo: ¿a cuánto llega?

Hace 1 hora