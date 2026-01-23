IR A
MasterChef Celebrity 2026: Andy Chango explotó de bronca y amenazó con renunciar

El cantante enfureció tras la devolución del jurado y puso en duda su continuidad en el programa, luego de considerar que su plato estaba en perfectas condiciones.

El cantante Andy Chango estalló contra el jurado luego de que no destaquen su plato como uno de los mejores de la noche. Pero no solo consideró que se trataba de una “falta de respeto”, sino que también amenazó con renunciar al programa.

El desafío era cocinar en 50 minutos tres huevos escoceses, una ensalada y una salsa a base de whisky. "Tire manteca, tire mostaza, tire miel, a lo bestia, pimienta, y la dosis justa de whisky. Quise hacer una ensalada sencilla y refrescante, le puse manzana, puse láminas de cebolla morada, el huevo lo controlé a la perfección con una mente del señor de los tiempos", contó al jurado.

Pero Damián Betular fue el primero en criticar el plato, a lo que Chango respondió que siempre quieren opacar las cosas, pero simplemente agregó: “Perdón, maestro”. Sin embargo, en la entrevista individual fue mucho más fuerte: "Una vez más, es un concurso de cocina, no es un correccional".

Betular redobló la apuesta: "Llevaría el plato a puntuación cero por la ensalada”, pero Andy entendió que el enojo no era por el plato: "El precio de la soberbia, me estás castigando porque canchereo".

“Hice los mejores huevos y se aferran a la ensalada para hundirme porque les molesta mi actitud. Indignado, no vuelvo, vuelvo recaliente. Es una falta de respeto, es indignante, no sé si seguir viniendo", deslizó el artista.

Germán Martitegui sumó a Betular y lo condenó en el programa: "Tus huevos estuvieron muy bien, falta mejorar un poco la ensalada; la salsa también estuvo bien. Hoy no te vamos a dar el negro, podés volver a tu estación".

Pero todo quedó tenso porque Chango se fue enojado: “A mí dame el delantal negro, pero yo sé que mis huevos estuvieron perfectos. No es indignación, son todos muy queribles, simplemente llegamos acá".

