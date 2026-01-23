Honda lanzó la WR-V en Argentina: qué trae y cuánto cuesta la nueva apuesta de la marca japonesa Es un restyling profundo de la anterior versión de WR-V que se vendió en nuestro mercado. Por + Seguir en







Honda lanzó oficialmente a la venta en nuestro país a la nueva WR-V, un SUV compacto que amplía la familia de vehículos de la marca y se posiciona como el modelo de entrada del line-up. La WR-V llega al mercado argentino con 5 años de garantía -o 150.000 kilómetros, lo que ocurra primero- reforzando la presencia de Honda en uno de los segmentos de mayor crecimiento del mercado local.

Fabricada en la planta de Itirapina, Brasil -una de las plantas más modernas a nivel global-, la WR-V llega equipada con un motor 1.5 litros, 16 válvulas DOHC i-VTEC, que entrega 121 cv y 14.8 kgm de torque a 4.300 rpm, asociado a una transmisión automática CVT con Paddle Shift al volante.

honda-wr-v-26- Confort y seguridad En materia de seguridad, incorpora seis airbags, asistente de arranque en pendientes (HSA), cámara de visión trasera con tres ángulos y sensores de estacionamiento traseros. Además, suma el paquete de asistencias a la conducción Honda SENSING®, que incluye: luces altas automáticas (AHB), control de velocidad crucero adaptativo (ACC), sistema de frenado con mitigación de colisión (CMBS), asistencia para mantenerse en el carril (LKAS) y mitigación de salida de carril (RDM).

Uno de sus principales diferenciales es el espacio interior: con 4,3 m de largo, 1,8 m de ancho, 1,6 m de alto y 2,6 m de distancia entre ejes, ofrece gran comodidad para todos los pasajeros. Además, su baúl de 458 litros lo convierte en uno de los más grandes del segmento. La nueva WR-V se presenta en cuatro colores: Platinum White Pearl, Lunar Silver, Meteoroid Gray Metallic y Cosmic Blue Metallic, todos con tapizado interior en cuero ecológico negro. Cada tonalidad resalta la personalidad del modelo, adaptándose tanto a perfiles urbanos como aventureros. Su equipamiento incluye pantalla multimedia de 10,25”, cargador inalámbrico, climatizador automático, con ventilación y apoyabrazos en la fila trasera de asientos y llantas de 17” doble tono diamantadas.