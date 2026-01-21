21 de enero de 2026 Inicio
El bodegón barato de Buenos Aires con un bife napolitano y una suprema bomba

Un clásico de barrio en Boedo propone platos generosos, menú completo a precio accesible y recetas caseras que mantienen viva la tradición porteña en un ambiente cálido y sin pretensiones.

La carta de La Pituca de Boedo ofrece un recorrido completo por los clásicos de la cocina argentina con influencias italianas.

La carta de "La Pituca de Boedo" ofrece un recorrido completo por los clásicos de la cocina argentina con influencias italianas.

  • Bodegón tradicional ubicado en el barrio de Boedo, con ambiente cálido y espíritu clásico de la gastronomía porteña.

  • Reconocido por sus porciones abundantes, cocina casera y precios accesibles, fiel al estilo de los bodegones de barrio.

  • Su propuesta combina platos argentinos con influencias italianas, donde se destacan las pastas artesanales y las carnes.

  • El menú ejecutivo completo es uno de los grandes atractivos y lo posiciona como una opción muy elegida al mediodía.

La Ciudad de Buenos Aires es reconocida por sus bodegones tradicionales, espacios en donde se luce la gastronomía porteña con sus porciones abundantes, caseras y a buen precio. Estos emblemáticos establecimientos representan la esencia de la cultura culinaria argentina, gracias a sus sabores servidos en ambientes cálidos que recuerdan a la tradición de antaño.

Una carta anclada en sabores reconocibles, pensada para compartir y quedarse.
En el corazón de Boedo, uno de los barrios más pintorescos y tradicionales de la ciudad, se encuentra uno de estos lugares que siguen siendo refugio de este tipo de experiencias.

Entre estos clásicos porteños, se destaca "La Pituca de Boedo", un restaurante ubicado en una esquina privilegiada del barrio que logró consolidarse como una referencia para quienes buscan la experiencia de un bodegón porteño en su máxima expresión. No se trata simplemente de un restaurante, sino de un espacio que remite a la tradición culinaria de este tipo de establecimientos.

La carta de "La Pituca de Boedo" ofrece un recorrido completo por los clásicos de la cocina argentina con influencias italianas, donde las pastas caseras y las carnes ocupan un lugar protagónico. El gran protagonista es su menú ejecutivo, una opción completa que incluye entrada, plato principal, postre y bebida, consolidando al establecimiento como una opción imperdible en uno de los barrios más queridos de la capital.

La Pituca de Boedo

Dónde queda La Pituca de Boedo

Este emblemático bodegón se encuentra ubicado en Inclán 3900, en la esquina con Mármol, en pleno corazón del barrio de Boedo. El establecimiento es descrito por los visitantes como un lugar muy cómodo, acogedor y tranquilo, especialmente al mediodía. Debido a su popularidad, se recomienda ir temprano o realizar una reserva para evitar largas esperas, ya que el lugar puede llenarse rápidamente en horarios pico.

Qué puedo pedir en La Pituca de Boedo

La carta de "La Pituca de Boedo" permite tener contacto con las mejores opciones de la gastronomía argentina con influencias italianas. En este lugar, los comensales pueden deleitarse con una variedad de platos emblemáticos, como:

  • Menú ejecutivo completo: incluye entrada con tierra de vegetales, plato principal (sorrentinos de carne y verdura, pollo con papas o milanesas de calabaza con ensalada), postre y bebida.
  • Pastas caseras: el plato estrella del lugar, destacándose los ravioles de ricota y nuez o de calabaza, y sorrentinos, todos elaborados de forma artesanal y con diversas opciones de salsas como rosa o filetto.
  • Bife napolitano.
  • Suprema bomba.
  • Costillita de cerdo a la riojana.
  • Milanesa.
  • Bondiola desmechada y medallones de bondiola.
  • Pastel de papas.
  • Pollo del wok.
  • Torta húmeda (brownie con helado y frutos rojos) y volcán de chocolate.
La pituca milanesa (2)

Cómo llegar a La Pituca de Boedo

Para llegar a este bastión de Boedo, el Subte Línea E es la mejor opción, ya que tiene cerca la estación Avenida La Plata, ubicada a pocos metros de la esquina. En cuanto a líneas de colectivos, se puede encontrar cerca paradas del 7, 15, 65, 85 y 160.

