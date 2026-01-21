El bodegón barato de Buenos Aires con un bife napolitano y una suprema bomba Un clásico de barrio en Boedo propone platos generosos, menú completo a precio accesible y recetas caseras que mantienen viva la tradición porteña en un ambiente cálido y sin pretensiones. Por + Seguir en







Bodegón tradicional ubicado en el barrio de Boedo, con ambiente cálido y espíritu clásico de la gastronomía porteña.

Reconocido por sus porciones abundantes, cocina casera y precios accesibles, fiel al estilo de los bodegones de barrio.

Su propuesta combina platos argentinos con influencias italianas, donde se destacan las pastas artesanales y las carnes.

El menú ejecutivo completo es uno de los grandes atractivos y lo posiciona como una opción muy elegida al mediodía. La Ciudad de Buenos Aires es reconocida por sus bodegones tradicionales, espacios en donde se luce la gastronomía porteña con sus porciones abundantes, caseras y a buen precio. Estos emblemáticos establecimientos representan la esencia de la cultura culinaria argentina, gracias a sus sabores servidos en ambientes cálidos que recuerdan a la tradición de antaño.

En el corazón de Boedo, uno de los barrios más pintorescos y tradicionales de la ciudad, se encuentra uno de estos lugares que siguen siendo refugio de este tipo de experiencias.

Entre estos clásicos porteños, se destaca "La Pituca de Boedo", un restaurante ubicado en una esquina privilegiada del barrio que logró consolidarse como una referencia para quienes buscan la experiencia de un bodegón porteño en su máxima expresión. No se trata simplemente de un restaurante, sino de un espacio que remite a la tradición culinaria de este tipo de establecimientos.

La carta de "La Pituca de Boedo" ofrece un recorrido completo por los clásicos de la cocina argentina con influencias italianas, donde las pastas caseras y las carnes ocupan un lugar protagónico. El gran protagonista es su menú ejecutivo, una opción completa que incluye entrada, plato principal, postre y bebida, consolidando al establecimiento como una opción imperdible en uno de los barrios más queridos de la capital.

La Pituca de Boedo Instagram Dónde queda La Pituca de Boedo Este emblemático bodegón se encuentra ubicado en Inclán 3900, en la esquina con Mármol, en pleno corazón del barrio de Boedo. El establecimiento es descrito por los visitantes como un lugar muy cómodo, acogedor y tranquilo, especialmente al mediodía. Debido a su popularidad, se recomienda ir temprano o realizar una reserva para evitar largas esperas, ya que el lugar puede llenarse rápidamente en horarios pico.