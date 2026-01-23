IR A
IR A

Facundo Arana rompió el silencio sobre su separación de María Susini luego de 20 años: "Tenemos..."

El actor enfrentó los rumores y confirmó que atraviesa una crisis. Qué dijo.

Facundo Arana habló por primera vez tras la separación.

Facundo Arana habló por primera vez tras la separación.

Redes sociales

El actor Facundo Arana y María Susini se separaron luego de casi 20 años, según confirmó Ángel de Brito en LAM, y aseguró que tiene que ver con una crisis que lleva tiempo. Ante esto, uno de los protagonistas rompió el silencio y dio su versión de los hechos.

Facundo Arana y María Susini llevaban 19 años de relación.
Te puede interesar:

Facundo Arana y María Susini se separaron tras 19 años de relación

Todo comenzó con la confirmación en LAM: “Ellos, obviamente, se quieren mucho e intentaron seguir adelante, pero hoy ya no funcionan como pareja. Se muestran juntos porque no hay ningún problema, pero el amor se terminó”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gualtieri_juan/status/2014517352360980967?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2014517352360980967%7Ctwgr%5Edb05834e5de6dae27018d46713c524056f415e05%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fc5n.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17691906853121869&partner=&hide_thread=false

“Ella lo habla más que él; él está más reticente con esta situación”, indicó De Brito, pero hasta el momento ninguno de los dos protagonistas confirmó la ruptura a otros medios. Pero no es la primera vez que se especula esto porque en 2025 también hubo rumores.

Ante esto, la periodista Laura Ubfal contó que se lo cruzó al actor en el ingreso al Teatro del Fuerte de Tandil para presentar su unipersonal En el Aire y respondió con pocas palabras: “Tenemos nuestras idas y vueltas y altos y bajos, como en toda familia que se aprecie de serlo". ¿Fin de la relación o lo vuelven a intentar?

Giro inesperado: María Susini y Facundo Arana tomaron una decisión que cambiará sus vidas

La modelo María Susini y el actor Facundo Arana formaron una familia, con tres hijos, a lo largo de 17 años, y ahora anunciaron un giro sorpresivo de ella que cambiará la vida de ambos.

La pareja tiene a India, de 17 años, Yaco y Moro, mellizos de 16, y la mujer de Arana se ausentó de los medios para ocuparse de la crianza de los chicos pero ahora decidió volver a la televisión.

Susini habló con Implacables, en El Nueve, que trabajará como presentadora y entrevistadora, una faceta que según ella la apasiona: “Estoy con muchas cosas lindas. Por ahí dentro de poquito si se da vuelva a trabajar, así que dame el micrófono que ya lo miro con cariño”.

La entrerriana dijo en el programa de espectáculos que conduce Susana Roccasalvo, que "las notas es lo que más me encanta", y agregó: "Por más que te vayas siempre estás, como que agarro el micrófono y enseguida… es algo que, no sé si extrañaba, pero me dieron ganas y me dije que sí”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Oscar 2026: todos los nominados a la 98ª edición de los Premios de la Academia

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: Despacio, volviendo al trabajo

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: "Despacio, volviendo al trabajo"

últimas noticias

Existe un truco para comer el arroz es clave para la longevidad según expertos.

Este truco para comer el arroz es clave para la longevidad según expertos: cuál es

Hace 1 hora
El perfume de lujo que usa Evangelina Anderson.

Este es el perfume favorito de Evangelina Anderson: cuánto sale

Hace 1 hora
play
Esta película de Netflix te conmueve con su trama basada en hechos reales.

Coraje, lealtad y sacrificio: la película oculta en Netflix que te conmueve sí o sí

Hace 1 hora
Este jugador salió campeón de la Copa Libertadores 2015 con River.

Jugó en River, Europa y en la Selección argentina, y ahora seguirá su carrera en una liga regional

Hace 1 hora
Este control sigue siendo una exigencia central para transitar por calles y rutas.

La VTV aumentó el monto del trámite y la multa por no hacerlo: ¿a cuánto llega?

Hace 1 hora