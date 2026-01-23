Facundo Arana rompió el silencio sobre su separación de María Susini luego de 20 años: "Tenemos..."

El actor Facundo Arana y María Susini se separaron luego de casi 20 años , según confirmó Ángel de Brito en LAM, y aseguró que tiene que ver con una crisis que lleva tiempo. Ante esto, uno de los protagonistas rompió el silencio y dio su versión de los hechos.

Todo comenzó con la confirmación en LAM: “Ellos, obviamente, se quieren mucho e intentaron seguir adelante, pero hoy ya no funcionan como pareja. Se muestran juntos porque no hay ningún problema, pero el amor se terminó ”.

“Ella lo habla más que él; él está más reticente con esta situación”, indicó De Brito, pero hasta el momento ninguno de los dos protagonistas confirmó la ruptura a otros medios. Pero no es la primera vez que se especula esto porque en 2025 también hubo rumores.

Ante esto, la periodista Laura Ubfal contó que se lo cruzó al actor en el ingreso al Teatro del Fuerte de Tandil para presentar su unipersonal En el Aire y respondió con pocas palabras: “Tenemos nuestras idas y vueltas y altos y bajos, como en toda familia que se aprecie de serlo". ¿Fin de la relación o lo vuelven a intentar?

La modelo María Susini y el actor Facundo Arana formaron una familia, con tres hijos, a lo largo de 17 años , y ahora anunciaron un giro sorpresivo de ella que cambiará la vida de ambos.

La pareja tiene a India, de 17 años, Yaco y Moro, mellizos de 16, y la mujer de Arana se ausentó de los medios para ocuparse de la crianza de los chicos pero ahora decidió volver a la televisión.

Susini habló con Implacables, en El Nueve, que trabajará como presentadora y entrevistadora, una faceta que según ella la apasiona: “Estoy con muchas cosas lindas. Por ahí dentro de poquito si se da vuelva a trabajar, así que dame el micrófono que ya lo miro con cariño”.

La entrerriana dijo en el programa de espectáculos que conduce Susana Roccasalvo, que "las notas es lo que más me encanta", y agregó: "Por más que te vayas siempre estás, como que agarro el micrófono y enseguida… es algo que, no sé si extrañaba, pero me dieron ganas y me dije que sí”.