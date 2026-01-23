Un corte protagonista y un tono natural fueron parte de este cambio. La renovación acompaña un momento personal y profesional distinto.

Cecilia “Caramelito” Carrizo sorprendió al mostrar una transformación estética que ya empieza a marcar tendencia de cara a 2026. La actriz y conductora renovó por completo su imagen con un cambio de color y de corte que modificó el perfil que sostuvo durante años.

Lejos de su histórico rubio, eligió un tono castaño natural con iluminaciones claras en largos y puntas , una elección que aporta claridad y una terminación más suave. Este tipo de coloración se impone en las tendencias actuales por su capacidad de realzar los rasgos sin excesos y por su mantenimiento más simple.

La renovación no se limita al pelo, ya que el nuevo look acompaña un momento personal y profesional de cambio, en donde se alinea de manera perfecta con los estilos que ganan protagonismo en la temporada.

El giro estético se completa con un corte bob corto , a la altura del mentón y apenas por debajo, que mantiene una forma prolija pero con movimiento. La textura le aporta dinamismo y lo vuelve práctico para el uso diario, sin perder presencia ni estilo.

Uno de los detalles más visibles es el flequillo pleno, levemente desfilado y con una apertura sutil al centro. Este recurso enmarca el rostro, suaviza las facciones y hace más fuerte su imagen actual, en sintonía con las búsquedas que priorizan naturalidad y frescura.

Caramelito Redes sociales

El resultado general transmite una apariencia más luminosa y renovada, que potencia sus rasgos y se alinea con los tonos castaños versátiles y los cortes protagonistas que dominan las tendencias de la temporada.

Fue la propia Caramelito quien compartió el cambio en redes sociales y celebró el proceso con un mensaje personal: “Cambio de look!!! @jessicaleopelu hacen magia siempre. Los adoro. Gracias Horacio y Mariana! Renacer y volver a empezar siempre ”, escribió junto a las imágenes.

Esta transformación se relaciona también con un cambio en el contexto laboral. Desde el 5 de enero, la conductora integra la programación de Unife TV, donde está al frente del ciclo matutino “Viva la Vida”, que se emite de 9 a 12, complementando una etapa de renovación que involucra varios aspectos de su vida.