Caramelito Carrizo dejó atrás el rubio que la identificó durante años y apostó por un tono más natural.
El cambio se completa con un corte bob con flequillo, uno de los estilos que más se verá en 2026.
La nueva imagen prioriza más luz, movimiento y un perfil fresco.
La transformación también coincide con una etapa laboral renovada en televisión.
Cecilia “Caramelito” Carrizo sorprendió al mostrar una transformación estética que ya empieza a marcar tendencia de cara a 2026. La actriz y conductora renovó por completo su imagen con un cambio de color y de corte que modificó el perfil que sostuvo durante años.
Lejos de su histórico rubio, eligió un tono castaño natural con iluminaciones claras en largos y puntas, una elección que aporta claridad y una terminación más suave. Este tipo de coloración se impone en las tendencias actuales por su capacidad de realzar los rasgos sin excesos y por su mantenimiento más simple.
La renovación no se limita al pelo, ya que el nuevo look acompaña un momento personal y profesional de cambio, en donde se alinea de manera perfecta con los estilos que ganan protagonismo en la temporada.
Así es el nuevo cambio de look de Caramelito Carrizo
El giro estético se completa con un corte bob corto, a la altura del mentón y apenas por debajo, que mantiene una forma prolija pero con movimiento. La textura le aporta dinamismo y lo vuelve práctico para el uso diario, sin perder presencia ni estilo.
Uno de los detalles más visibles es el flequillo pleno, levemente desfilado y con una apertura sutil al centro. Este recurso enmarca el rostro, suaviza las facciones y hace más fuerte su imagen actual, en sintonía con las búsquedas que priorizan naturalidad y frescura.
El resultado general transmite una apariencia más luminosa y renovada, que potencia sus rasgos y se alinea con los tonos castaños versátiles y los cortes protagonistas que dominan las tendencias de la temporada.
Fue la propia Caramelito quien compartió el cambio en redes sociales y celebró el proceso con un mensaje personal: “Cambio de look!!! @jessicaleopelu hacen magia siempre. Los adoro. Gracias Horacio y Mariana! Renacer y volver a empezar siempre ”, escribió junto a las imágenes.
Esta transformación se relaciona también con un cambio en el contexto laboral. Desde el 5 de enero, la conductora integra la programación de Unife TV, donde está al frente del ciclo matutino “Viva la Vida”, que se emite de 9 a 12, complementando una etapa de renovación que involucra varios aspectos de su vida.