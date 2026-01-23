23 de enero de 2026 Inicio
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 6.000.000 pesos a 30 días en enero 2026

Las tasas varían según el canal elegido. La operatoria digital mejora el resultado final.

El retorno final depende principalmente de la tasa aplicada.

  • Invertir $6.000.000 a 30 días genera rendimientos distintos según el canal elegido.
  • Las tasas digitales superan a las presenciales y elevan el resultado mensual.
  • La diferencia entre modalidades supera los $27.000 en intereses.
  • El contexto inflacionario condiciona el rendimiento real de la colocación.

Colocar $6.000.000 en un instrumento a 30 días se presenta como una alternativa de bajo riesgo para quienes buscan preservar valor en el corto plazo. En enero del 2026, el retorno final depende principalmente de la tasa aplicada por cada banco y del canal utilizado para realizar la operación.

Organizar consumos, dividir pagos y aprovechar los topes semanales puede marcar una gran diferencia en el presupuesto final de las vacaciones.
En el sistema financiero actual, las entidades continúan impulsando el uso de plataformas digitales mediante tasas más atractivas. Esta política genera una brecha clara frente a las operaciones realizadas en sucursal, incluso cuando el capital y el plazo son idénticos.

De esta manera, evaluar esta inversión implica considerar no solo el monto inicial, sino también la modalidad elegida y su capacidad para acompañar el escenario económico general.

Cuánto ganas por depositar $6.000.000 en un plazo fijo según el banco

Si la colocación de $6.000.000 se realiza de manera presencial por un período de 30 días, por ejemplo en el Banco Nación, los intereses alcanzan los $101.095,89. Al vencimiento, el total acreditado asciende a $6.101.095,89, con una Tasa Nominal Anual del 20,50% y una Tasa Efectiva Anual del 22,54%.

En cambio, al inclinarse por el canal electrónico, el rendimiento mensual mejora de forma significativa. En esta modalidad, los intereses generados son de $128.219,18 y el monto final llega a $6.128.219,18. La tasa aplicada es una TNA del 26,00% y una TEA del 29,34%, lo que explica la diferencia frente a la operatoria tradicional.

Esta brecha refuerza el atractivo de las opciones digitales para quienes buscan aumentar el resultado en el corto plazo sin modificar el horizonte de inversión.

El beneficio a jubilados es a través de la app Modo de Banco Nación.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Con estimaciones de inflación más contenidas para los primeros meses de 2026, cercanas al 2% mensual, este tipo de colocaciones tiende a ubicarse cerca del equilibrio en términos reales. Dentro de ese panorama, las alternativas electrónicas logran un mejor posicionamiento frente al avance de los precios en el corto plazo.

Aunque el margen real puede resultar limitado, la posibilidad de renovar mes a mes el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. Por eso, monitorear los cambios en las tasas y ajustar la estrategia se vuelve clave para resguardar el poder de compra.

