La historia del emblemático hotel de la Costa Atlántica que desapareció sin dejar marcas

El antiguo edificio que dio origen a un pueblo bonaerense quedó sepultado por los médanos y fue redescubierto más de cien años después.

El hotel que dio origen a Mar del Sur y quedó bajo la arena.

El hotel que dio origen a Mar del Sur y quedó bajo la arena.

  • El Hotel Mar del Sud fue el primer punto turístico del sur bonaerense a fines del siglo XIX.

  • La construcción quedó sepultada por los médanos y desapareció durante más de un siglo.

  • Documentos de 1911 confirmaron su existencia y describieron su deterioro bajo la arena.

  • En el siglo XXI, investigadores lograron redescubrirlo y reconstruir su fachada de forma digital.

En la localidad de Mar del Sur, conocida por su tranquilidad y paisajes abiertos, se levantó a fines del siglo XIX el Hotel Mar del Sud, un ambicioso proyecto que buscó convertir la zona en el gran balneario argentino. Mucho antes de que el lugar quedara asociado al silencio y al descanso, esa construcción simbolizó la aspiración de transformar un territorio casi virgen en un polo turístico de referencia en la provincia de Buenos Aires.

El establecimiento no solo funcionó como hospedaje, sino que se convirtió en el núcleo que dio identidad al pueblo fundado oficialmente en 1889. Considerado el primer gran centro turístico del sur atlántico bonaerense, atrajo a sectores aristocráticos que buscaban nuevas alternativas de veraneo más allá de Mar del Plata, en un entorno todavía agreste y exclusivo.

Sin embargo, su historia fue breve. Levantado a pocos metros del mar, en una franja dominada por médanos móviles y sudestadas intensas, el edificio terminó cediendo ante el avance constante de la arena. Con el paso del tiempo, su estructura quedó reducida a restos enterrados y a una silueta apenas perceptible, a unos dos kilómetros de la única calle asfaltada del pueblo.

Hotel Mar del Sud 2
El Hotel Mar del Sud fue uno de los primeros proyectos de turismo en el sur atlántico bonaerense a fines del siglo XIX.

El Hotel Mar del Sud fue uno de los primeros proyectos de turismo en el sur atlántico bonaerense a fines del siglo XIX.

La historia del Hotel Mar del Sud

El Hotel Mar del Sud fue inaugurado en 1889, en simultáneo con la fundación oficial del pueblo homónimo, en una franja de campos vírgenes frente al mar. Concebido como el primer hospedaje del sur atlántico bonaerense, dio identidad a la localidad y se transformó en punto de encuentro de la aristocracia argentina del siglo XIX, que comenzaba a expandir sus destinos de veraneo.

La construcción, de una sola planta y ubicada a pocos metros de la orilla, respondió a las exigencias climáticas de la región. Las sudestadas y el movimiento constante de los médanos condicionaron su estructura y, con el paso del tiempo, provocaron un deterioro progresivo que terminó por sellar su destino.

Ese proceso quedó documentado en 1911 por el urbanista Pedro Bovet, quien describió cómo la arena avanzaba sobre puertas y ventanas hasta convertir habitaciones en espacios semienterrados. Su informe confirmó tanto la existencia del edificio como su lenta agonía bajo el peso del entorno natural.

Durante décadas, la ausencia de restos visibles alimentó dudas sobre su pasado. Sin embargo, la investigación plasmada en el libro Hotel Mar del Sud, un misterio bajo la arena reconstruyó la búsqueda encabezada por Laureano Clavero y el análisis documental del arquitecto Pablo Grigera, quienes rastrearon archivos y evidencias históricas.

Hotel Mar del Sud
La desaparición del edificio marcó un hito en la historia del turismo costero en la provincia de Buenos Aires.

La desaparición del edificio marcó un hito en la historia del turismo costero en la provincia de Buenos Aires.

Con respaldo de esa documentación y relevamientos en el terreno, el equipo logró una reconstrucción digital de la fachada mediante inteligencia artificial y simuló su deterioro bajo los médanos. Así se confirmó que el hotel existió y fue absorbido por la arena, dejando como único vestigio una montaña de escombros que aún permanece oculta en el paisaje costero.

