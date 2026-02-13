13 de febrero de 2026 Inicio
Turismo en Argentina: el entorno natural de más de 1.500 años donde las piedras cuentan historias del pasado

En el norte cordobés, un área protegida de 3.000 hectáreas conserva pinturas rupestres, legado indígena y paisajes ideales para descansar.

Cerro Colorado

Cerro Colorado, historia y naturaleza en un solo destino.

  • La Reserva Cultural y Natural Cerro Colorado atesora alrededor de 5.000 pinturas rupestres con más de 1.500 años de antigüedad.

  • Está ubicada en el norte de Córdoba, a 160 kilómetros de la capital provincial.

  • El predio abarca 3.000 hectáreas y resguarda vestigios de los pueblos comechingones y sanavirones.

  • Combina arqueología, senderos serranos y el museo dedicado a Atahualpa Yupanqui en su histórica vivienda.

El turismo en Argentina ofrece escenarios que trascienden lo paisajístico, y entre ellos sobresale un sitio donde la memoria ancestral permanece grabada en la roca. En el norte de la provincia de Córdoba, la Reserva Cultural y Natural Cerro Colorado concentra más de 1.500 años de historia y conserva huellas visibles de las comunidades originarias que habitaron la región.

Hoy ofrece una escapada de Turismo imperdible
Este enclave cordobés no es un poblado tradicional, sino un área protegida donde la arqueología y la naturaleza conviven en equilibrio. Las formaciones de arenisca rojiza, que le dan identidad al lugar, funcionan como soporte de expresiones artísticas precolombinas que narran escenas de la vida cotidiana, conflictos y transformaciones sociales.

El entorno serrano, atravesado por cursos de agua y vegetación autóctona, refuerza el carácter singular del sitio. La combinación entre patrimonio cultural y paisaje convierte a este destino en un punto clave para quienes buscan descanso y contacto con el pasado en un mismo recorrido.

Cerro-Colorado-turismo-colorado
La Reserva Cultural y Natural Cerro Colorado es uno de los destinos de turismo arqueológico más relevantes de Argentina, con más de 5.000 pinturas rupestres registradas.

La Reserva Cultural y Natural Cerro Colorado es uno de los destinos de turismo arqueológico más relevantes de Argentina, con más de 5.000 pinturas rupestres registradas.

Dónde queda la Reserva Cultural y Natural Cerro Colorado

La reserva se encuentra en el norte de la provincia de Córdoba, a unos 160 kilómetros de la ciudad capital. Está situada en la zona donde confluyen los departamentos Río Seco, Sobremonte y Tulumba, en un sector caracterizado por cerros de tonalidad rojiza.

Con una extensión de 3.000 hectáreas, el predio se mantiene como un refugio de la historia precolombina. Su localización entre sierras favoreció la preservación de los rastros culturales anteriores a la llegada de los españoles, permitiendo que gran parte de ese legado permanezca casi intacto.

Qué puedo hacer en la Reserva Cultural y Natural Cerro Colorado

El principal atractivo es el recorrido por los aleros con pinturas rupestres, donde se contabilizan cerca de 5.000 motivos realizados por los pueblos comechingones y sanavirones. Estas representaciones incluyen escenas de la vida diaria, enfrentamientos y referencias al arribo de los conquistadores, lo que posiciona al sitio entre los yacimientos arqueológicos más relevantes del país.

La propuesta también incluye un fuerte vínculo con la música popular argentina. En este paraje vivió Atahualpa Yupanqui, y su casa, conocida como “Agua Escondida”, funciona actualmente como museo. Allí se exhiben objetos personales del cantautor y se puede recorrer el sendero “El Silencio”, espacio que inspiró parte de su obra.

Para quienes priorizan el contacto con la naturaleza, el área ofrece caminatas entre cerros y vegetación autóctona como matos y quebrachos. El río Los Tártagos atraviesa la zona y genera espacios de frescura que invitan a disfrutar del aire libre.

Cómo llegar a la Reserva Cultural y Natural Cerro Colorado

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el viaje en auto hasta la Reserva Cultural y Natural Cerro Colorado implica recorrer aproximadamente 860 kilómetros. El trayecto más directo se realiza por la Ruta Nacional 9 hasta la ciudad de Córdoba y luego se continúa hacia el norte por la Ruta Nacional 9 Norte hasta Santa Elena, para finalmente tomar la Ruta Provincial 21 y avanzar unos 12 kilómetros asfaltados hasta el ingreso. El tiempo estimado de viaje es de 9 a 10 horas, dependiendo del tránsito y las paradas intermedias.

En micro, distintas empresas conectan Buenos Aires con la ciudad de Córdoba en un recorrido que demanda entre 9 y 11 horas, según el servicio. Desde la terminal cordobesa se puede continuar en ómnibus hacia el norte provincial o combinar con traslado hasta Santa Elena y luego taxi o remise hasta el destino final, lo que suma alrededor de 3 horas adicionales hasta la reserva.

RESERVA NATURAL CERRO COLORADO-
El río Los Tártagos atraviesa el área protegida y suma paisajes naturales al recorrido histórico.

El río Los Tártagos atraviesa el área protegida y suma paisajes naturales al recorrido histórico.

La opción más rápida es el avión desde el Aeroparque Jorge Newbery o el Aeropuerto de Ezeiza hasta el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella en Córdoba capital, con un tiempo de vuelo cercano a 1 hora y 20 minutos. Desde allí, el traslado terrestre hasta Cerro Colorado demanda unas 2 horas y media por carretera, combinando Ruta Nacional 9 Norte y Ruta Provincial 21, en un recorrido señalizado y apto para todo tipo de vehículos.

