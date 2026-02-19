19 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Desconexión total: así es el flotario que está en Buenos Aires y es una experiencia única

Con el crecimiento del interés por el bienestar y las terapias alternativas, el flotario porteño se posiciona como una opción novedosa.

Por
Desconexión total: así es el flotario que está en Buenos Aires y es una experiencia única
Existen distintos puntos de Turismo muy interesantes en CABA

Existen distintos puntos de Turismo muy interesantes en CABA

  • El flotario ofrece sesiones de aislamiento sensorial para relajación profunda. La experiencia dura aproximadamente una hora.

  • Se realiza en cápsulas con agua y sal de Epsom que permite flotar sin esfuerzo. Se puede elegir entre cápsula abierta o cerrada.

  • El usuario puede controlar música e iluminación durante la sesión. El objetivo principal es reducir estrés y tensiones a través de la sensación de flotar sin peso corporal.

  • Es una actividad recomendada para quienes buscan probar nuevas formas de relajación.

La búsqueda de experiencias de relajación profunda suma una nueva tendencia de Turismo en la Ciudad de Buenos Aires, donde un innovador espacio dedicado a la flotación sensorial propone una desconexión total del ritmo cotidiano. Se trata de un flotario que ofrece sesiones en cápsulas especialmente diseñadas para aislar al cuerpo y la mente de estímulos externos, permitiendo alcanzar un estado de descanso y relajación que muchos describen como único.

El hotel que dio origen a Mar del Sur y quedó bajo la arena.
Te puede interesar:

La historia del emblemático hotel de la Costa Atlántica que desapareció sin dejar marcas

Este tipo de terapia consiste en flotar en agua con alta concentración de sales minerales a temperatura corporal, lo que genera la sensación de ingravidez y reduce al mínimo el esfuerzo físico. La experiencia, cada vez más popular en grandes ciudades del mundo, apunta a disminuir el estrés, mejorar el descanso y favorecer la recuperación muscular, atrayendo tanto a deportistas como a personas que buscan aliviar tensiones acumuladas por la rutina diaria.

Cómo es el flotario que podés visitar en Buenos Aires y de qué se trata

Flotario Buenos Aires - Turismo

El centro Flotario Zero Gravite - Bucarelli 1658 ofrece sesiones de flotación terapéutica o aislamiento sensorial que buscan generar una relajación profunda. La propuesta consiste en permanecer durante una hora dentro de una cápsula con agua cargada de sal de Epsom, lo que permite que el cuerpo flote de forma natural y sin esfuerzo físico.

Los usuarios pueden optar por cápsulas abiertas o cerradas según su comodidad, aunque ambas alternativas persiguen el mismo objetivo: lograr un estado de desconexión y descanso mental. Durante la sesión, cada persona puede ajustar la música, controlar la iluminación desde el interior y simplemente relajarse mientras el cuerpo permanece suspendido en el agua durante 60 minutos.

Se trata de una experiencia distinta, ideal para quienes buscan aliviar tensiones y desconectarse del ritmo cotidiano, y que muchos recomiendan probar al menos una vez. De hecho, la idea puede resultar familiar para algunos, ya que una escena similar aparece en la serie Los Simpson, cuando los personajes experimentan una situación comparable en cápsulas de flotación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un destino uruguayo se posiciona como una escapada ideal para descansar cerca de Buenos Aires.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo con estilo británico: perfecto para descansar

Turismo en Salta 2026. 

Vacaciones en Salta 2026: el "Balcón del cielo", el pueblo mágico que fascina a todo el que lo visita

Naturaleza y movimiento definen la propuesta.

Cuáles son las dos playas destacadas para surfear si visitas Uruguay en 2026

Los alrededores ofrecen caminatas y rutas para disfrutar de la flora y fauna local.

Turismo en Argentina: el pueblo donde las cabalgatas y las pulperías son las estrellas

La joven tenía un perfil de influencer y contenidos de turismo en Argentina y el mundo.

Quién era Sofía Devries, la joven que murió en una expedición de buceo en Puerto Madryn

Esta atracción te deja romper toda una habitación en minutos y es un lugar furor de Buenos Aires

Esta atracción te deja romper toda una habitación en minutos y es un lugar furor de Buenos Aires: cómo llegar

Rating Cero

La influencer recordó el calvario que vivió hace una década con la conductora.

Ivana Icardi acusó a su hermano Guido de "traidor", tras la foto con Wanda Nara y Maxi López

Losartistas de renombre de esta edición serán Sabrina Carpenter, Tyler TheCreator, Skrillex, y Paulo Londra, entre otros.

Se conoció el line up del Lollapalooza Argentina 2026: día por día, cuáles son los horarios en cada escenario

Ofrece una mirada incómoda sobre jóvenes sin futuro, redes de narcotráfico en espacios impensados, familias disfuncionales y la corrupción estatal.
play

Está en Netflix: la serie atrapante con una historia basada en el crimen y el misterio

Son dos nuevas opciones que suman variedad al streaming.

Las 2 películas que sumó Netflix hace poco y duran menos de dos horas: son imperdibles

¿Quién es el famoso streamer que anunció su relación con una de las hijas de Marcelo Tinelli?

Quién es el famoso streamer que anunció su relación con una de las hijas de Marcelo Tinelli

El cambio de Noelia Marzol antes de su salto a la fama.

La impresionante transformación de Noelia Marzol: así se veía antes de ser famosa

últimas noticias

La CGT brindó una conferencia de prensa.

La CGT destacó el paro general contra la reforma laboral y afirmó que "se detuvo más del 90% de la actividad"

Hace 21 minutos
La influencer recordó el calvario que vivió hace una década con la conductora.

Ivana Icardi acusó a su hermano Guido de "traidor", tras la foto con Wanda Nara y Maxi López

Hace 23 minutos
Juan Ramón Díaz de 43 años asesinó a su pareja con un cuchillo de carnicero.

Femicidio en San Martín: una mujer fue asesinada a puñaladas por su pareja

Hace 25 minutos
El empresario fue trasladado desde Punta del Este a Buenos Aires para ser tratado por una infecció urinaria.

"Estoy vivo": Alberto Samid agradeció al Gobierno bonaerense y disparó contra la atención médica uruguaya

Hace 26 minutos
La inflación mayorista bajó en enero.

En enero, la inflación mayorista bajó al 1,7% mensual y registró un 26,4% interanual

Hace 34 minutos