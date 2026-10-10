La Feria Francesa llega a Recoleta: cuándo es, qué habrá y cuáles son las actividades El evento regresa a la Ciudad de Buenos Aires con una edición en Plaza Francia y entrada gratuita. Habrá propuestas de gastronomía francesa, pastelería, chocolates, quesos, master clases y shows durante todo el fin de semana. Por Agregar C5N en









La Feria Francesa es con entrada libre y gratuita.

La Feria Francesa tendrá este fin de semana largo una nueva edición en la Ciudad Buenos Aires dedicada a la gastronomía y la cultura francesa. Del domingo 11 al lunes 12 de octubre, los interesados podrán asistir a la Plaza Francia, en el barrio porteño de Recoleta, donde se podrá recorrer diferentes propuestas vinculadas con la cocina y las tradiciones del país europeo.

El evento, organizado por Lucullus, Asociación Gastronómica Francesa en Argentina, reunirá a cocineros, pasteleros, panaderos, chocolateros y productores. Entre las opciones a elegir habrá boulangerie, pastelería, chocolates, quesos, productos gourmet y diferentes preparaciones de inspiración francesa.

Entre los participantes estarán Gontran Cherrier, Cocu Boulangerie, L’Epi Boulangerie, Compañía de Chocolates, Kakawa, French Cookie, Morris Mousse, Santi Cheese Market y Quesos Fermier, junto con otras propuestas gastronómicas que formarán parte del recorrido.

La Feria Francesa tendrá una nueva edición en Recoleta. También estará presente L’Atelier Bistro, con una carta de crepes que reúne alternativas dulces y saladas. Entre las opciones se podrán encontrar crepes de dulce de leche, Nutella y Nutella con frutilla o banana, además de combinaciones saladas como cerdo con mostaza y queso fundido, peras con rúcula y queso azul, y queso con tomates secos y albahaca.

Cuándo y dónde es la Feria Francesa en la Ciudad de Buenos Aires La Feria Francesa se realizará el domingo 11 y lunes 12 de octubre, de 11 a 18:30 h, en Plaza Francia, Recoleta. La propuesta tendrá entrada libre y gratuita y estará pensada para recorrer los distintos puestos, conocer productos, probar especialidades y disfrutar de las actividades programadas durante ambas jornadas.

Qué actividades habrá en la Feria Francesa Además de la propuesta gastronómica, el evento contará con masterclasses para conocer productos y técnicas vinculadas con la cocina francesa, además de shows en vivo. El domingo 11 de octubre se presentará Mariana Crole, con dos funciones previstas para las 14:30 y 16:30. Habrá propuestas de gastronomía francesa, pastelería, chocolates, quesos, master classes y shows durante todo el fin de semana. De esta manera, la feria propone un recorrido por diferentes expresiones de la gastronomía francesa, con opciones para comer, descubrir productos, conocer nuevos proyectos y disfrutar de actividades culturales al aire libre.