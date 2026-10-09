Qué se puede hacer el fin de semana largo del 9 al 12 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires

El fin de semana largo del 9 al 12 de octubre ofrece en Buenos Aires una agenda llena de opciones para todos los gustos y presupuestos. Hay recitales de rock, jazz, folklore y tango, obras de teatro con figuras de primer nivel, estrenos en el cine y muestras de arte que van desde Frida Kahlo hasta Mafalda.
La cartelera musical incluye shows en el Movistar Arena, el Gran Rex, La Trastienda y espacios más íntimos como Thelonious y La Carbonera. El teatro concentra propuestas en Corrientes con elencos de peso y varias funciones disponibles durante los cuatro días.
Además, varias actividades son completamente gratuitas, con shows en la Usina del Arte, el Centro Cultural Borges y el Parque Centenario. Las muestras en el Malba, el Centro Cultural Recoleta y la Fundación Proa también están disponibles durante el fin de semana largo.
Música
Pimpinela abre la agenda musical este viernes a las 20.30 en el Movistar Arena (Humboldt 450) con "Noticias del amor", un show que repasa sus clásicos con un tinte teatral. Entradas desde $65.000. El sábado, en el mismo estadio a las 21, Die Toten Hosen presentan "Fútbol, asado, vino y adiós amigos", una despedida del público argentino con más de tres décadas de punk enérgico. Entradas desde $65.000. También el sábado, Dante Spinetta lleva "Día 3" al teatro Opera (Corrientes 860) a las 20, con su mixtura de rock, hip-hop, funk y soul. Entradas desde $70.000.
Para los fanáticos del jazz y el tango, Delfeayo Marsalis y el Tango Jazz Quartet actúan sábado y domingo a las 20 y 22 en La Carbonera (Carlos Calvo 299). Entradas a $35.000. Por otro lado, el dúo El Zar celebra diez años de carrera el viernes a las 20.30 en el Gran Rex (Corrientes 857). Entradas desde $40.000.
Los Pimpinela, indignados tras creer la falsa noticia de la muerte del Puma Rodríguez
Teatro
"8 Mujeres", la comedia policial con María Leal y Cecilia Dopazo dirigida por José María Muscari, se puede ver viernes, sábado y domingo en el Multiteatro (Corrientes 1283). Entradas desde $52.000. En el mismo teatro, "Visitando al Sr. Green" con Facundo Arana y Jorge Suárez propone una historia de dos solitarios que deben aprender a entenderse. Entradas desde $52.000. "Chanta", con Agustín Rada Aristarán, va viernes, sábado y domingo en el teatro Astral (Corrientes 1639). Entradas desde $45.000.
"Desde el jardín", con Guillermo Francella y Andrea Frigerio, sube al escenario del Metropolitan (Corrientes 1343) sábado a las 20 y 22.15 y domingo a las 19. Entradas desde $45.000. "Sottovoce", con Adrián Suar, Fernán Mirás, Carla Peterson y Lorena Vega, continúa en El Nacional (Corrientes 960) viernes, sábado y domingo. Entradas desde $55.000.
Para ver con los más chicos, "La lluvia de fuego" de Marilú Marini va en la Sala Casacuberta del Teatro San Martín (Corrientes 1530) viernes, sábado y domingo a $12.000. Otra opción puede ser "El precipicio" con Leonor Manso y Paloma Contreras se presenta en la sala Cunill Cabanellas del mismo teatro con entradas a $25.000.
Cine
Digger, la sátira política de Alejandro González Iñárritu con Tom Cruise, que sigue en cartel en IMAX y varias salas del circuito comercial, Hope: El primer impacto, el thriller de terror surcoreano que tuvo premiere en Cannes, puede verse en Cinemark, Cinépolis y Showcase, y El tren fluvial, la ópera prima de Rafael Ferro que está disponible en el Leopoldo Lugones y el MALBA son las principales opciones.
Entre otras recomendaciones se puede sumar también las películas A cualquier precio con Mark Wahlberg, basada en hechos reales sobre la investigación del asesinato de un líder afroamericano y El corazón de la bestia con Brad Pitt, una película de supervivencia en Alaska junto a su perro de combate, está disponible en Cinemark y Cinépolis.
Muestras
"Mafalda Inmersiva" sigue en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) con catorce salas que recorren el mundo de Quino de manera multisensorial. El acceso es viernes de 12 a 21 y sábado y domingo de 11 a 21. Además, "Viva Frida", la muestra más importante sobre Frida Kahlo que llega por primera vez a Sudamérica como parte de los 25 años del MALBA (Av. Figueroa Alcorta 3415), puede visitarse viernes, sábado y domingo de 12 a 20.
"El juguete rabioso: 100 años", homenaje a la primera novela de Roberto Arlt con ilustraciones originales y la máquina de escribir Underwood, está disponible en el Centro Cultural Recoleta. "Thomas Demand: El tartamudeo de la historia", retrospectiva del artista alemán con sesenta obras que reconstruyen espacios históricos con papel y cartón, puede visitarse en la Fundación Proa (Av. Pedro de Mendoza 1929) viernes, sábado y domingo de 12 a 19. Finalmente, "Wunderkammer: Cámara de las maravillas", la propuesta de Nicola Costantini sobre vida, muerte y transformación, se ve en el Centro Cultural Borges (Viamonte 525) de 14 a 21.
Gratis
Trucha y la Orquesta Liria presentan "A Ramiro" el viernes a las 20 en el Auditorio de la Usina del Arte (Caffarena 1). A este show se suma en el listado de propuestas el de la cantante uruguaya Florencia Núñez, quien celebra quince años de carrera el mismo viernes a las 20 en el auditorio Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges (Viamonte 525). Además, la cantautora Inbal Comedi presenta su primer disco solista el sábado a las 19 en el Palacio Libertad (Sarmiento 151).
Siguiendo con este día, El quinteto Tango Contempo toca el sábado a las 19 en el Anfiteatro del Parque Centenario con repertorio propio y versiones de clásicos y finalmente, el dúo Voz y Bandoneón de Paula Castignola y Joaquín Benítez Kitegroski presenta su primer disco el sábado a las 20 en el auditorio Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges.