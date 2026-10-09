Qué se puede hacer el fin de semana largo del 9 al 12 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires

El territorio porteño ofrece una variedad de propuestas que van de los grandes escenarios hasta los espacios culturales gratuitos. Hay opciones para todos los gustos, edades y presupuestos durante los cuatro días.

El fin de semana largo del 9 al 12 de octubre ofrece en Buenos Aires una agenda llena de opciones para todos los gustos y presupuestos. Hay recitales de rock, jazz, folklore y tango, obras de teatro con figuras de primer nivel, estrenos en el cine y muestras de arte que van desde Frida Kahlo hasta Mafalda.

La cartelera musical incluye shows en el Movistar Arena, el Gran Rex, La Trastienda y espacios más íntimos como Thelonious y La Carbonera. El teatro concentra propuestas en Corrientes con elencos de peso y varias funciones disponibles durante los cuatro días.

Además, varias actividades son completamente gratuitas, con shows en la Usina del Arte, el Centro Cultural Borges y el Parque Centenario. Las muestras en el Malba, el Centro Cultural Recoleta y la Fundación Proa también están disponibles durante el fin de semana largo.

Pimpinela abre la agenda musical este viernes a las 20.30 en el Movistar Arena (Humboldt 450) con "Noticias del amor", un show que repasa sus clásicos con un tinte teatral. Entradas desde $65.000. El sábado, en el mismo estadio a las 21, Die Toten Hosen presentan "Fútbol, asado, vino y adiós amigos", una despedida del público argentino con más de tres décadas de punk enérgico. Entradas desde $65.000. También el sábado, Dante Spinetta lleva "Día 3" al teatro Opera (Corrientes 860) a las 20, con su mixtura de rock, hip-hop, funk y soul. Entradas desde $70.000.

Para los fanáticos del jazz y el tango , Delfeayo Marsalis y el Tango Jazz Quartet actúan sábado y domingo a las 20 y 22 en La Carbonera (Carlos Calvo 299). Entradas a $35.000. Por otro lado, el dúo El Zar celebra diez años de carrera el viernes a las 20.30 en el Gran Rex (Corrientes 857). Entradas desde $40.000.

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Teatro

"8 Mujeres", la comedia policial con María Leal y Cecilia Dopazo dirigida por José María Muscari, se puede ver viernes, sábado y domingo en el Multiteatro (Corrientes 1283). Entradas desde $52.000. En el mismo teatro, "Visitando al Sr. Green" con Facundo Arana y Jorge Suárez propone una historia de dos solitarios que deben aprender a entenderse. Entradas desde $52.000. "Chanta", con Agustín Rada Aristarán, va viernes, sábado y domingo en el teatro Astral (Corrientes 1639). Entradas desde $45.000.

"Desde el jardín", con Guillermo Francella y Andrea Frigerio, sube al escenario del Metropolitan (Corrientes 1343) sábado a las 20 y 22.15 y domingo a las 19. Entradas desde $45.000. "Sottovoce", con Adrián Suar, Fernán Mirás, Carla Peterson y Lorena Vega, continúa en El Nacional (Corrientes 960) viernes, sábado y domingo. Entradas desde $55.000.

Para ver con los más chicos, "La lluvia de fuego" de Marilú Marini va en la Sala Casacuberta del Teatro San Martín (Corrientes 1530) viernes, sábado y domingo a $12.000. Otra opción puede ser "El precipicio" con Leonor Manso y Paloma Contreras se presenta en la sala Cunill Cabanellas del mismo teatro con entradas a $25.000.

Cine

Digger, la sátira política de Alejandro González Iñárritu con Tom Cruise, que sigue en cartel en IMAX y varias salas del circuito comercial, Hope: El primer impacto, el thriller de terror surcoreano que tuvo premiere en Cannes, puede verse en Cinemark, Cinépolis y Showcase, y El tren fluvial, la ópera prima de Rafael Ferro que está disponible en el Leopoldo Lugones y el MALBA son las principales opciones.

Entre otras recomendaciones se puede sumar también las películas A cualquier precio con Mark Wahlberg, basada en hechos reales sobre la investigación del asesinato de un líder afroamericano y El corazón de la bestia con Brad Pitt, una película de supervivencia en Alaska junto a su perro de combate, está disponible en Cinemark y Cinépolis.

USA Today

Muestras

"Mafalda Inmersiva" sigue en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) con catorce salas que recorren el mundo de Quino de manera multisensorial. El acceso es viernes de 12 a 21 y sábado y domingo de 11 a 21. Además, "Viva Frida", la muestra más importante sobre Frida Kahlo que llega por primera vez a Sudamérica como parte de los 25 años del MALBA (Av. Figueroa Alcorta 3415), puede visitarse viernes, sábado y domingo de 12 a 20.

"El juguete rabioso: 100 años", homenaje a la primera novela de Roberto Arlt con ilustraciones originales y la máquina de escribir Underwood, está disponible en el Centro Cultural Recoleta. "Thomas Demand: El tartamudeo de la historia", retrospectiva del artista alemán con sesenta obras que reconstruyen espacios históricos con papel y cartón, puede visitarse en la Fundación Proa (Av. Pedro de Mendoza 1929) viernes, sábado y domingo de 12 a 19. Finalmente, "Wunderkammer: Cámara de las maravillas", la propuesta de Nicola Costantini sobre vida, muerte y transformación, se ve en el Centro Cultural Borges (Viamonte 525) de 14 a 21.

Malba

Gratis

Trucha y la Orquesta Liria presentan "A Ramiro" el viernes a las 20 en el Auditorio de la Usina del Arte (Caffarena 1). A este show se suma en el listado de propuestas el de la cantante uruguaya Florencia Núñez, quien celebra quince años de carrera el mismo viernes a las 20 en el auditorio Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges (Viamonte 525). Además, la cantautora Inbal Comedi presenta su primer disco solista el sábado a las 19 en el Palacio Libertad (Sarmiento 151).

Siguiendo con este día, El quinteto Tango Contempo toca el sábado a las 19 en el Anfiteatro del Parque Centenario con repertorio propio y versiones de clásicos y finalmente, el dúo Voz y Bandoneón de Paula Castignola y Joaquín Benítez Kitegroski presenta su primer disco el sábado a las 20 en el auditorio Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges.