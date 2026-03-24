24 de marzo de 2026 Inicio
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La escapada a una ciudad de Córdoba que se destaca por sus excelentes festivales

Patrimonio jesuítico, museos de renombre internacional y una agenda de eventos que no para en ninguna temporada convierten a esta ciudad serrana en una de las propuestas más completas del interior del país.

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La agenda de festivales es uno de los rasgos que más define a la ciudad. 

La agenda de festivales es uno de los rasgos que más define a la ciudad. 

  • Alta Gracia celebra cada año el Encuentro Anual de Colectividades, uno de sus eventos más convocantes, que reúne a más de 130.000 personas durante cinco noches.

  • El festival Mionca se realiza en enero en el Parque del Sierras Hotel con entrada gratuita, food trucks, música en vivo, actividades recreativas y espectáculos para toda la familia.

  • La ciudad cuenta con sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como la Estancia Jesuítica y la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, además del Museo Casa del Che y el Museo Manuel de Falla.

  • Happy Birra, el festival de cerveza artesanal de Alta Gracia, se suma a una agenda cultural que incluye el Festival de Jazz de Invierno, el Encuentro Nacional de Muralistas y el Mes Aniversario de Falla en noviembre.

A la hora de elegir un destino por las sierras cordobesas, Alta Gracia concentra en un sólo lugar una oferta cultural, histórica y gastronómica que la distingue del resto de la provincia. Su centro histórico alberga dos sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: la Estancia Jesuítica de Alta Gracia y la Parroquia Nuestra Señora de la Merced. A esos referentes se suman el Museo Casa del Che, dedicado a la vida del líder revolucionario, y el Museo Manuel de Falla, instalado en la vivienda donde el compositor español pasó sus últimos años.

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La agenda de festivales es uno de los rasgos que más define a la ciudad. En enero, el Parque del Sierras Hotel se convierte en el escenario del festival Mionca, un evento de food trucks y gastronomía callejera con música en vivo, talleres, espectáculos de magia y entrada libre y gratuita. En febrero llega el Encuentro Anual de Colectividades, que en su edición 2026 alcanzó su 37ª versión con cinco noches de shows en dos escenarios, más de 130.000 asistentes y una feria gastronómica donde cada comunidad presenta sus tradiciones culinarias. El invierno trae el Festival de Jazz, y noviembre se tiñe de música clásica con el Mes Aniversario de Falla.

Para quienes buscan actividad física y contacto con la naturaleza, Alta Gracia ofrece senderismo, ciclismo turístico, paracaidismo y dos canchas de golf, incluyendo la más antigua de toda la provincia. El Tajamar, ícono natural de la ciudad, se mezcla con el arroyo Chicamtoltina, el Parque García Lorca y la pileta municipal para completar una propuesta al aire libre que funciona en cualquier época del año. La Plaza Solares, en pleno centro, funciona como escenario de espectáculos y punto de encuentro permanente para vecinos y turistas.

Alta Gracia
Alta Gracia.

Alta Gracia.

Dónde queda Alta Gracia

Alta Gracia es una ciudad ubicada en el departamento Santa María, en la provincia de Córdoba, enclavada en la región serrana conocida como las Sierras Chicas. Su cercanía con la capital provincial la convierte en una de las escapadas más accesibles para quienes visitan Córdoba, con una identidad propia construida sobre su legado jesuítico, su historia ligada a figuras internacionales y una naturaleza que mezcla arroyos, parques y paisajes serranos.

Qué puedo hacer en Alta Gracia

La oferta de la ciudad abarca cultura, aventura, gastronomía y espiritualidad:

  • Visitar la Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000.
  • Recorrer el Museo Casa del Che para conocer la historia del líder revolucionario en el lugar donde vivió parte de su infancia.
  • Conocer el Museo Manuel de Falla, instalado en la casa donde el compositor español residió durante sus últimos años.
  • Explorar el Museo Arqueológico Municipal para adentrarse en la historia de los pueblos originarios de la región.
  • Participar del Encuentro Anual de Colectividades, que reúne culturas de todo el mundo con gastronomía, música, danzas y espectáculos durante cinco noches en febrero.
  • Asistir al festival Mionca en enero, con food trucks, música en vivo, actividades recreativas y entrada gratuita en el Parque del Sierras Hotel.
  • Disfrutar del festival Happy Birra en noviembre, con cerveza artesanal, food trucks, emprendedores y shows en el mismo predio.
  • Asistir al Festival de Jazz de Invierno, con artistas de proyección local, nacional e internacional.
  • Caminar por el Tajamar, ícono natural de la ciudad, y recorrer La Hornilla y Los Paredones en sus alrededores.
  • Hacer senderismo y observación de flora y fauna en el Parque García Lorca, reserva natural que preserva el ecosistema serrano.
  • Practicar paracaidismo con saltos en tándem aptos para principiantes.
  • Jugar al golf en el Alta Gracia Golf Club, el más antiguo de la provincia, o en el campo de 18 hoyos de Potrerillo de Larreta.
  • Recorrer la ciudad en bici por los circuitos de cicloturismo habilitados.
  • Visitar el Santuario de la Virgen de Lourdes y participar de la procesión del 11 de febrero, que convoca a miles de fieles cada año.
  • Descubrir el Paseo de la Cisterna y los Hornos de Cal, espacios históricos recuperados como patrimonio urbano de la ciudad.
Alta Gracia

Cómo llegar a Alta Gracia

Alta Gracia se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba, lo que hace que el acceso en auto sea la opción más directa y cómoda desde la capital provincial y desde otros puntos del país. También es posible llegar en transporte público desde Córdoba capital, con servicios regulares de micros que conectan ambas ciudades con frecuencia durante todo el día, lo que la convierte en una excursión de día o en una estadía de varios días según la preferencia del viajero.

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