La escapada a un pueblo cerca de Buenos Aires que tiene calles desde hace 410 años

Ubicado a menos de 150 kilómetros de la Ciudad, esta localidad ofrece una combinación de historia y naturaleza.

Donde queda este antiguo y precioso pueblo de la Provincia.

IDEBA - Provincia de Buenos Aire

Ante las presiones del día a día por la rutina y el trabajo, muchos argentinos eligen destinos cercanos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hacer una escapada. En ese sentido, existen algunos pueblos que destacan por su accesibilidad y por su cálido y tranquilo ambiente, que asegura a los visitantes un descanso ideal.

El Cerro Colorado es un destino que combina historia milenaria y paisajes únicos.
Viajar a Córdoba: el cerro que conserva pictografías de pueblos originarios y ofrece un paisaje único

Uno de ellos es Baradero, el pueblo más antiguo del distrito después de CABA, que se fundó el 25 de julio de 1615 por el militar y político Hernando Arias de Saavedra. Por ese entonces, en esa zona funcionaba un templo franciscano a cargo del Fray Luis Bolaños. Como esa fecha corresponde a la festividad del santo Santiago Apóstol, a la ciudad se le otorgó, en primera instancia, el nombre de Santiago de Baradero.

Si bien la población aumentó notoriamente a principios del siglo XX, no fue hasta la llegada del ferrocarril, en 1885, que la ciudad empezó a crecer y a desarrollar su industria, mayormente agrícola. De esa forma, se empezaron a hacer las primeras calles y edificios, a abrir los primeros locales, plazas y centros comerciales.

Baradero

Dónde queda Baradero

Baradero es cabecera del partido homónimo y está ubicado a la vera de la Ruta Nacional Nº 9. Asimismo, se encuentra a 142 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y 150 kilómetros de Rosario.

Qué puedo hacer en Baradero

  • Casco histórico: entre sus atractivos más destacados se encuentra la Parroquia Santiago Apóstol, un templo neoclásico imponente, y el Museo Histórico Municipal Alejandro Barbich, que recorre el pasado de la región. También es posible visitar el Museo de los Alpes a las Pampas, la Colonia Suiza, primera colonia agrícola del país, y la tradicional Pulpería El Torito, donde se pueden degustar platos típicos en un ambiente que remonta a otra época.
  • Actividades al aire libre: el Balneario Municipal y la Reserva Natural Parque del Este ofrecen entornos ideales para la recreación. El río Baradero también es un punto imperdible dentro del recorrido.
Baradero
  • Música y cultura: destacan el Festival Nacional de Música Popular Argentina, con expresiones de tango y folklore, y la Fiesta Provincial del Mate. Además, en los últimos años, la ciudad ha ganado notoriedad con Rock en Baradero, un festival que reúne a reconocidos artistas del género.
  • Casa del Che Guevara: llamada "Estancia Santa Ana", fue construida por el abuelo del "Che", y si bien hoy ya no pertenece a la familia Guevara Lynch, la casa se encuentra perfectamente preservada. Desde 1994, está declarada como "Lugar Histórico".

Cómo llegar a Baradero

Existen diferentes formas de llegar a Baradero desde la Ciudad de Buenos Aires. Por un lado, e l trayecto en automóvil hasta Baradero por la Ruta Nacional Nº 9 toma aproximadamente dos horas. También es posible acceder en tren, ya que la ciudad cuenta con una estación en el recorrido de la línea Buenos Aires - Rosario. Los boletos tienen un costo de $5.600 en Primera y $7.200 en Pullman.

