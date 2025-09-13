La escapada a un pueblo cerca de Buenos Aires que tiene calles desde hace 410 años

Donde queda este antiguo y precioso pueblo de la Provincia. IDEBA - Provincia de Buenos Aire

Ante las presiones del día a día por la rutina y el trabajo, muchos argentinos eligen destinos cercanos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hacer una escapada. En ese sentido, existen algunos pueblos que destacan por su accesibilidad y por su cálido y tranquilo ambiente, que asegura a los visitantes un descanso ideal.

Uno de ellos es Baradero, el pueblo más antiguo del distrito después de CABA, que se fundó el 25 de julio de 1615 por el militar y político Hernando Arias de Saavedra. Por ese entonces, en esa zona funcionaba un templo franciscano a cargo del Fray Luis Bolaños. Como esa fecha corresponde a la festividad del santo Santiago Apóstol, a la ciudad se le otorgó, en primera instancia, el nombre de Santiago de Baradero.

Si bien la población aumentó notoriamente a principios del siglo XX, no fue hasta la llegada del ferrocarril, en 1885, que la ciudad empezó a crecer y a desarrollar su industria, mayormente agrícola. De esa forma, se empezaron a hacer las primeras calles y edificios, a abrir los primeros locales, plazas y centros comerciales.

Dónde queda Baradero Baradero es cabecera del partido homónimo y está ubicado a la vera de la Ruta Nacional Nº 9. Asimismo, se encuentra a 142 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y 150 kilómetros de Rosario.