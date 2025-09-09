9 de septiembre de 2025 Inicio
Está a solo 100 kilómetros de Buenos Aires y es un destino muy lindo pero que muchos no conocen

Un recorrido que combina patrimonio, naturaleza y descanso, perfecto para quienes buscan desconectarse cerca de Capital Federal.

Este destino

Este destino, cercano a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se perfila como una alternativa ideal para una escapada de turismo rural.

San Andrés de Giles se encuentra a 103 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un trayecto que se realiza cómodamente en auto por la Ruta Nacional 7 o la Ruta Provincial 41. Esta ciudad mantiene el alma de pueblo, ofreciendo a quienes la visitan un ambiente relajado y acogedor. Su cercanía con otros pueblos rurales permite combinar excursiones, siendo frecuente que los visitantes incluyan en su recorrido San Antonio de Areco, aprovechando la cercanía entre ambos destinos.

El corazón de la ciudad es su plaza central, cuidadosamente conservada, rodeada de edificios históricos como la Iglesia San Andrés Apóstol, remodelada varias veces, y el Palacio Municipal, que refleja la arquitectura local. El Parque Municipal Dr. Fernando Lillia funciona como pulmón verde de la ciudad, brindando espacios para caminar, descansar y practicar diferentes deportes, siendo un punto de encuentro tanto para residentes como para turistas.

San Andrés de Giles también destaca por su historia nacional, especialmente en la Estancia La Merced o Posta de Figueroa, donde se suscribió la famosa Carta de la Hacienda de Figueroa, dirigida por Juan Manuel de Rosas a Facundo Quiroga. Estos sitios históricos permiten a los visitantes adentrarse en hechos trascendentes del pasado argentino, combinando cultura, patrimonio y paisaje en una experiencia completa.

San Andres de Giles
La plaza central y edificios históricos como la Iglesia San Andrés Apóstol reflejan la arquitectura y cultura local.

Dónde queda San Andrés de Giles

San Andrés de Giles se ubica en la provincia de Buenos Aires, en la zona noroeste, a 103 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Forma parte del partido homónimo y limita con localidades rurales como San Antonio de Areco, ofreciendo un entorno tranquilo y pintoresco a pocos kilómetros de la capital.

Qué puedo hacer en San Andrés de Giles

Los visitantes pueden recorrer la plaza central, un espacio cuidado que funciona como corazón de la ciudad y está rodeado de edificios históricos que reflejan la arquitectura local, como la Iglesia San Andrés Apóstol y el Palacio Municipal. Pasear por este entorno permite disfrutar de la tranquilidad del pueblo y capturar fotografías del patrimonio cultural de la zona.

El Parque Municipal Dr. Fernando Lillia se presenta como un pulmón verde ideal para quienes desean relajarse, caminar o practicar deportes al aire libre. Este espacio combina áreas de descanso con senderos y zonas recreativas, ofreciendo un lugar de encuentro para vecinos y turistas que buscan disfrutar de la naturaleza en un entorno urbano.

Para quienes prefieren combinar historia y gastronomía, la ciudad ofrece varias estancias históricas y bares y restaurantes con comidas típicas. Entre ellos se destaca el Bar Restaurante La Familia, ubicado frente a la plaza, que brinda un ambiente acogedor y familiar, ideal para completar la experiencia cultural y recreativa de San Andrés de Giles.

Cómo llegar a San Andrés de Giles

La forma más directa de llegar es en auto, recorriendo aproximadamente 103 kilómetros desde la Ciudad de Buenos Aires, lo que implica un trayecto de una hora y media por la Ruta Nacional 7 o la Ruta Provincial 41. Este recorrido permite disfrutar de un viaje tranquilo y pintoresco, además de combinarlo con visitas a localidades rurales cercanas.

SAN ANDRES DE GILES-
La Estancia La Merced y Posta de Figueroa conservan hechos históricos nacionales, ofreciendo un recorrido cultural completo.

También es posible llegar en colectivo desde la capital, con servicios que conectan Buenos Aires con el partido de San Andrés de Giles, aunque el viaje suele demorar un poco más y depende de los horarios de salida. Esta opción resulta práctica para quienes prefieren no conducir y desean aprovechar el tiempo del viaje para descansar o disfrutar del paisaje.

