Este es el lugar lleno de naturaleza que te desconecta de la ciudad pero está casi en el centro de CABA: cómo llegar

A pocos minutos del microcentro porteño, ofrece 350 hectáreas de vida silvestre pura, senderos, avistaje de aves y biodiversidad única.

  • Un entorno natural único dentro de la ciudad, donde la vegetación autóctona y los senderos invitan a desconectar del ritmo urbano.
  • Un refugio de vida silvestre en pleno Buenos Aires, hogar de aves, mamíferos, reptiles e insectos que conviven en equilibrio.
  • Un corredor de áreas verdes que conserva ecosistemas nativos, fundamentales para la biodiversidad y la regulación ambiental de la ciudad.
  • Un paisaje protegido que combina humedales, pastizales y lagunas, creando un espacio ideal para la contemplación, el avistaje y el contacto con lo silvestre.

Se trata de un paraíso para los amantes del birdwatching: más de 300 especies de aves fueron registradas en sus distintos ambientes. Pero también habitan mamíferos como coipos y cuises, además de tortugas, lagartos overos, anfibios y una gran variedad de insectos. Todos conviven en un ecosistema que se mantiene protegido gracias a las acciones de conservación.

Además del recorrido libre por sus senderos, cuenta con una agenda de actividades que incluye caminatas guiadas, talleres sobre flora y fauna, avistaje de aves, propuestas para niños y recorridos temáticos. Toda la programación está orientada a acercar la naturaleza a los visitantes y fomentar la educación ambiental.

reserva ecologica

Reserva ecológica costanera sur: así es el destino natural que está en el centro de CABA

La Reserva Ecológica Costanera Sur es el espacio verde con mayor biodiversidad dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Ubicada junto a Puerto Madero, reúne 350 hectáreas de humedales, lagunas, pastizales, bosques ribereños y senderos que hacen olvidar, aunque sea por un rato, el ritmo acelerado urbano. Por su valor ecológico, integra la lista de Sitios Ramsar, es decir, humedales considerados de importancia internacional.

A solo unos minutos del microcentro, la Reserva ofrece un ambiente que parece estar a kilómetros de la ciudad. Su vegetación nativa, sus caminos arbolados y sus vistas al Río de la Plata la convierten en un refugio perfecto para caminar, andar en bicicleta, hacer avistaje de aves o simplemente descansar en silencio rodeado de naturaleza.

En la Reserva se pueden encontrar decenas de especies vegetales típicas del ecosistema ribereño y del pastizal pampeano. Desde juncos y totoras que crecen junto al agua, hasta talas, ceibos, espinillos y coronillos. Muchas de estas plantas se reproducen en el Vivero de la Reserva, un espacio dedicado a preservar y difundir la flora nativa en toda la Ciudad.

Aunque muchos imaginan la Reserva como un enorme parque, su riqueza radica en la gran variedad de ambientes naturales dentro de sus límites. Allí se encuentran lagunas, pastizales altos, bañados, bosques de ribera y sectores de dunas. Cada uno alberga especies distintas y permite observar paisajes que cambian según la estación del año.

Cómo llegar a la Reserva Ecológica

El acceso principal se encuentra en la intersección de Brasil y Azucena Villaflor, en Puerto Madero. Se puede llegar fácilmente en colectivo (líneas 4, 8, 126, 129, 159, 195), en bicicleta por los senderos de la zona o incluso caminando desde el centro. La entrada es gratuita, y los horarios varían según la época del año, por lo que se recomienda consultar antes de ir.

