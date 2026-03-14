La escapada romántica cerca de Buenos Aires para hacer en Semana Santa: un destino con campo y caminos de tierra Este paraje bonaerense tiene para ofrecer naturaleza, historia y gastronomía rural en un entorno perfecto para desconectarse del ritmo acelerado de la ciudad. Por + Seguir en







Cuenta con una arquitectura que remite a tiempos pasados y grandes espacios verdes para descansar. Instagram @almacen.espora

Espora es un pequeño pueblo bonaerense ubicado en el partido de San Andrés de Giles a aproximadamente 120-130 kilómetros al oeste de la Ciudad de Buenos Aires.





El pueblo conserva su encanto de campo con caminos de tierra, almacenes tradicionales, propuestas de glamping con domos y estructuras equipadas, y restaurantes rurales.





Entre los espacios destacados se encuentran Las Goya Glamping & Bar con domos, pileta y propuesta gastronómica de campo, Estancia Chica con entorno natural y platos criollos, y el histórico Almacén Espora de 1908.





Las actividades incluyen caminatas o paseos en bicicleta por caminos rurales, exploración de antiguos túneles ferroviarios, relajación en medio de entorno natural tranquilo, y gastronomía con sabores locales. Para una experiencia de turismo diferente en Buenos Aires existe un destino rural que se aleja del ruido urbano y promete tranquilidad, naturaleza y buena gastronomía para una escapada de fin de semana o simplemente un paseo de descanso. Rodeado de los mejores paisajes de la provincia, este lugar es ideal para desconectarse del ritmo acelerado de la gran ciudad.

Espora es un pequeño pueblo bonarense que conserva su encanto de campo con caminos de tierra, almacenes tradicionales, propuestas de glamping y restaurantes rurales donde se puede disfrutar de un asado o una picada criolla. La combinación de naturaleza, historia y buena comida lo convierte en un plan perfecto tanto para parejas como para familias. Ubicado a poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, se convirtió en una de las joyas del turismo rural bonaerense conservando la esencia del campo.

Este pequeño paraje es hoy uno de los destinos más elegidos por quienes buscan desconectarse del ritmo urbano y disfrutar de un verdadero día de campo. Rodeado de naturaleza, permite descansar bajo la sombra de los árboles, degustar un asado, darse un chapuzón en la pileta y recorrer sus tranquilos caminos alejados del ruido porteño. A pesar de su tamaño reducido, el pueblo ganó notoriedad como punto clave del turismo gastronómico rural.

Su mayor atractivo son las parrillas y restaurantes que ofrecen platos tradicionales elaborados con productos locales. En estos lugares se puede degustar de las mejores carnes al asador, empanadas caseras, verduras grilladas y cervezas artesanales.

Espora, escapadas Instagram @almacen.espora Dónde queda Espora Espora está ubicado en el partido de San Andrés de Giles en la provincia de Buenos Aires, formando parte del circuito de pueblos rurales del interior bonaerense. Desde la Ciudad de Buenos Aires se llega luego de recorrer unos aproximadamente 120 kilómetros hacia el oeste, lo que equivale a entre una hora y media en auto según el tránsito.