14 de marzo de 2026 Inicio
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La escapada romántica cerca de Buenos Aires para hacer en Semana Santa: un destino con campo y caminos de tierra

Este paraje bonaerense tiene para ofrecer naturaleza, historia y gastronomía rural en un entorno perfecto para desconectarse del ritmo acelerado de la ciudad.

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Cuenta con una arquitectura que remite a tiempos pasados y grandes espacios verdes para descansar.

Cuenta con una arquitectura que remite a tiempos pasados y grandes espacios verdes para descansar.

Instagram @almacen.espora
  • Espora es un pequeño pueblo bonaerense ubicado en el partido de San Andrés de Giles a aproximadamente 120-130 kilómetros al oeste de la Ciudad de Buenos Aires.

  • El pueblo conserva su encanto de campo con caminos de tierra, almacenes tradicionales, propuestas de glamping con domos y estructuras equipadas, y restaurantes rurales.

  • Entre los espacios destacados se encuentran Las Goya Glamping & Bar con domos, pileta y propuesta gastronómica de campo, Estancia Chica con entorno natural y platos criollos, y el histórico Almacén Espora de 1908.

  • Las actividades incluyen caminatas o paseos en bicicleta por caminos rurales, exploración de antiguos túneles ferroviarios, relajación en medio de entorno natural tranquilo, y gastronomía con sabores locales.

Para una experiencia de turismo diferente en Buenos Aires existe un destino rural que se aleja del ruido urbano y promete tranquilidad, naturaleza y buena gastronomía para una escapada de fin de semana o simplemente un paseo de descanso. Rodeado de los mejores paisajes de la provincia, este lugar es ideal para desconectarse del ritmo acelerado de la gran ciudad.

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Espora es un pequeño pueblo bonarense que conserva su encanto de campo con caminos de tierra, almacenes tradicionales, propuestas de glamping y restaurantes rurales donde se puede disfrutar de un asado o una picada criolla. La combinación de naturaleza, historia y buena comida lo convierte en un plan perfecto tanto para parejas como para familias. Ubicado a poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, se convirtió en una de las joyas del turismo rural bonaerense conservando la esencia del campo.

Este pequeño paraje es hoy uno de los destinos más elegidos por quienes buscan desconectarse del ritmo urbano y disfrutar de un verdadero día de campo. Rodeado de naturaleza, permite descansar bajo la sombra de los árboles, degustar un asado, darse un chapuzón en la pileta y recorrer sus tranquilos caminos alejados del ruido porteño. A pesar de su tamaño reducido, el pueblo ganó notoriedad como punto clave del turismo gastronómico rural.

Su mayor atractivo son las parrillas y restaurantes que ofrecen platos tradicionales elaborados con productos locales. En estos lugares se puede degustar de las mejores carnes al asador, empanadas caseras, verduras grilladas y cervezas artesanales.

Espora, escapadas

Dónde queda Espora

Espora está ubicado en el partido de San Andrés de Giles en la provincia de Buenos Aires, formando parte del circuito de pueblos rurales del interior bonaerense. Desde la Ciudad de Buenos Aires se llega luego de recorrer unos aproximadamente 120 kilómetros hacia el oeste, lo que equivale a entre una hora y media en auto según el tránsito.

Qué puedo hacer en Espora

Las experiencias disponibles en este pueblo rural bonaerense mezclan naturaleza, gastronomía, descanso y actividades al aire libre:

  • Alojarse en domos y estructuras equipadas de glamping que combinan el espíritu del camping con comodidades modernas
  • Pasar la noche bajo el cielo estrellado en Las Goya Glamping & Bar disfrutando de la experiencia romántica
  • Realizar caminatas por los caminos rurales rodeados de naturaleza y tranquilidad
  • Hacer paseos en bicicleta explorando el entorno campestre con caminos de tierra
  • Explorar los antiguos túneles ferroviarios que forman parte de la historia del pueblo
  • Relajarse en medio de un entorno natural tranquilo alejado del bullicio urbano
  • Comer en el tradicional Almacén Espora, antiguo boliche de 1908 con recetas que mantienen viva la tradición
  • Degustar picadas con productos regionales y sabores locales
  • Probar la bondiola a la parrilla, especialidad de los restaurantes de campo
  • Visitar Estancia Chica que combina entorno natural con platos criollos y menú tradicional
Espora, escapadas

Cómo llegar a Espora

Para llegar a Espora desde la Ciudad de Buenos Aires en auto lo habitual es tomar la Autopista Acceso Oeste en dirección hacia Luján y luego continuar por la Ruta Nacional 7 hasta el kilómetro 120, donde se debe girar hacia un camino rural que lleva directamente al pueblo tras unos 8 kilómetros por tierra. Si se prefiere mezclar transporte público y traslados, otra alternativa es tomar el Ferrocarril Sarmiento hasta Luján, desde donde hay colectivos locales hacia San Andrés de Giles a unos 20 kilómetros de Espora, y luego un remís o traslado local hasta el pueblo.

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