Turismo en Argentina: el refugio natural en el que hay desde flamencos hasta pumas

Un destino rocoso con lagunas altoandinas en la provincia del Norte que parece un paisaje lunar.

En el extremo noroeste de La Rioja se encuentra uno de los paisajes naturales más imponentes de Argentina. La Reserva Natural Laguna Brava combina lagunas altoandinas, volcanes apagados y extensas planicies de altura que superan los 4.000 metros sobre el nivel del mar.

El acceso a la reserva se realiza desde la ciudad de San José de Vinchina con vehículos 4x4 que atraviesan paisajes de montaña y caminos de ripio.

El lugar funciona como refugio para especies de fauna altoandina como vicuñas, guanacos, pumas y aves acuáticas, entre ellas los flamencos rosados.

El paisaje de la reserva se caracteriza por lagunas salinas de altura, volcanes apagados y extensas planicies.

La Reserva Natural Laguna Brava es un área protegida de más de más de 400.000 hectáreas en plena Cordillera de los Andes.

El área protegida ocupa más de 400.000 hectáreas y forma parte del ecosistema andino-puneño, caracterizado por su clima árido, fuertes vientos y grandes amplitudes térmicas. En ese contexto aparece la laguna que da nombre a la reserva, un espejo de agua salada rodeado de montañas rojizas y humedales que funcionan como refugio para numerosas especies de fauna silvestre.

La región, todavía poco explorada en comparación con otros destinos del norte argentino, suele integrarse a circuitos turísticos que también incluyen el cercano Parque Nacional Talampaya , declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La reserva se ubica en el departamento de Vinchina, en el noroeste de la provincia de La Rioja , cerca del límite con Chile y dentro de la región de la Cordillera de los Andes. El acceso principal se realiza desde la localidad de San José de Vinchina, situada a unos 100 kilómetros del área protegida.

El territorio de la reserva abarca alturas que van aproximadamente desde los 2.500 hasta los 4.500 metros sobre el nivel del mar, lo que convierte al recorrido en una experiencia de turismo de altura. Durante el trayecto hacia la laguna se atraviesan paisajes áridos , formaciones geológicas erosionadas por el viento y antiguos puestos de arrieros que dan cuenta de la historia productiva de la región.

Qué hacer en la Reserva Natural Laguna Brava

Uno de los principales atractivos del lugar es la observación de fauna. Los humedales altoandinos funcionan como refugio para aves acuáticas como las parinas grande y chica, además del flamenco rosado, una de las especies más visibles en la zona. La reserva también protege animales característicos de la puna, entre ellos la vicuña, el guanaco, el puma y el zorro colorado, que habitan estas planicies de altura.

Entre las actividades más habituales para los visitantes se encuentran el avistaje de aves, caminatas por senderos naturales y safaris fotográficos, aprovechando los contrastes de colores entre las montañas, las lagunas salinas y el cielo de altura. El área conserva además restos arqueológicos vinculados a antiguas comunidades andinas, como tamberías indígenas y plataformas ceremoniales que forman parte del patrimonio cultural de la región.

Reserva Natural Laguna Brava laguna brava Argentina.gob.ar

Cómo llegar a la Reserva Natural Laguna Brava

El punto de partida más habitual para llegar a la reserva es la localidad de San José de Vinchina o también la ciudad de Villa Unión. Desde ahí se realiza una travesía de aproximadamente 100 kilómetros por caminos de ripio y sectores de alta montaña que atraviesan paisajes conocidos como la Quebrada de la Troya.

El recorrido completo puede demandar cerca de ocho horas y se realiza en vehículos 4x4, generalmente dentro de excursiones organizadas con guías habilitados, ya que se trata de un área agreste y con condiciones climáticas exigentes.

Debido a la altura y a las bajas temperaturas, se recomienda viajar con ropa de abrigo en capas, calzado adecuado para terrenos irregulares, protector solar, anteojos de sol y elementos para proteger la piel del clima seco característico de la región.

Para llegar a la Reserva Natural Laguna Brava desde la Ciudad de Buenos Aires se recomienda ir en avión a La Rioja Capital o San Juan y luego alquilar un vehículo, preferentemente 4x4, o tomar un ómnibus hasta Villa Unión o Vinchina.