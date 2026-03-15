La escapada cerca de Buenos a un pueblo oculto: está a orillas del Paraná

Ubicado a pocos kilómetros de la Ciudad, este destino ribereño combina la tranquilidad de la vida de pueblo con clubes de pesca, deportes náuticos y un entorno natural ideal para desconectar.

La provincia de Buenos Aires atesora una serie de pueblos que parecen haber quedado fuera del radar masivo del turismo tradicional. Estos "pueblos ocultos" ofrecen una alternativa para quienes buscan escapar del ritmo de la ciudad sin tener que viajar cientos de kilómetros.

Las impresionantes dunas que están en Argentina y son de las más grandes del mundo

Estos parajes conservan su identidad local y ofrecen una hospitalidad que invita al descanso. Son el refugio perfecto para un fin de semana en contacto con la naturaleza y el aire libre.

En el mapa bonaerense, la localidad de Lima surge como una opción atractiva para una escapada a solo 100 kilómetros de CABA . Este destino sorprende por su sencillez y por el encanto de su zona ribereña, a las orillas del río Paraná.

Lima se encuentra situada en el norte de la provincia de Buenos Aires, sobre la margen derecha del río Paraná de las Palmas. Está ubicada a unos 100 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a solo 22 kilómetros de la cabecera del partido, Zárate.

El plan indiscutido en Lima es disfrutar de su costanera y los recreos ribereños . La localidad cuenta con clubes de pesca de gran tradición, como el Lima Fishing Club, donde se puede ir a pasar el día. Estos lugares disponen de instalaciones de parrillas y mesas a la sombra de los árboles, ofreciendo el escenario ideal para una tarde al aire libre.

Es un punto de referencia para los aficionados a la pesca deportiva y para los aficionados de los deportes náuticos. Es muy común ver la práctica de kayak, canotaje y navegación a vela o motor.

Lima Buenos Aires

Otro plan para las familias con niños es contemplar el paso de los barcos por el canal principal del Paraná mientras disfrutan de una tarde de mates. También se puede recorrer el casco urbano, caminar por sus calles principales y conocer la Plaza Mitre.

Además, Lima funciona como una excelente base para visitar puntos de atracción cercanos como la Reserva Natural Isla Botija, un área protegida que preserva ecosistemas nativos del Delta. También se encuentra a pocos minutos de las instalaciones de Atucha, que suelen despertar el interés por su arquitectura industrial, y de la ciudad de Zárate, con su oferta cultural y su imponente puente colgante.

Cómo llegar a Lima, Buenos Aires

Llegar a Lima desde la Ciudad de Buenos Aires en auto es sumamente sencillo. Se debe tomar la Ruta Nacional 9 (Autopista Panamericana) ramal Campana en dirección hacia Rosario. Una vez que se pasa el acceso a la ciudad de Zárate, se debe continuar por la misma autopista otros 15 kilómetros hasta encontrar el acceso señalizado a Lima en el kilómetro 100.