Escapada cerca de Buenos Aires a un destino con rock, río y campo para pasar Semana Santa

A orillas del río Paraná, la ciudad más antigua de la provincia se prepara para recibir a los turistas con una propuesta que combina el relax de la naturaleza, la tradición rural y una nueva edición de su icónico festival de música.

Semana Santa se perfila como el momento ideal para realizar el primer gran descanso del año. Desde el jueves 2 al domingo 5 de abril , el calendario contará con dos feriados consecutivos que permitirá que miles de personas puedan disfrutar de un fin de semana XXL, ideal para disfrutar de un viaje fuera de la Ciudad.

En este contexto, las escapadas de cercanía ganan terreno, ofreciendo la posibilidad de disfrutar de paisajes verdes, aire puro y actividades culturales en un entorno mucho más calmo. Lugares como Baradero se convierten en el escenario perfecto para desconectar.

Ubicada a solo 150 kilómetros del centro porteño, es conocida por ser la ciudad más antigua de la provincia bonaerense tras su fundación en 1615. Este destino combina la tranquilidad del campo y el río, pero además ofrece una propuesta especial para este fin de semana.

Otro año más, su clásico Rock en Baradero , coincide con los días de Semana Santa. Este festival, que ya es un sello distintivo de la región, transformará la ciudad en el epicentro de la música nacional, sumando un atractivo extra para aquellos que desean combinar el descanso con los mejores shows de artistas consagrados del rock nacional y emergentes de la música local.

Baradero se encuentra situada en el noreste de la provincia de Buenos Aires, sobre la margen derecha del río homónimo, que es un brazo del Paraná de las Palmas. Está ubicada estratégicamente sobre el corredor de la Ruta Nacional 9 , a mitad de camino entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Rosario. Limita con los partidos de San Pedro, Zárate y Capitán Sarmiento.

Qué puedo hacer en Baradero

Rock en Baradero 2026 La nueva edición del festival de rock tiene una amplia grilla de artistas. Redes sociales

Con una grilla que incluirá a Babasónicos, Las Pelotas y El Kuelgue, entre otros artistas y bandas, Rock en Baradero será el epicentro de la actividad durante estos días. El evento que tendrá lugar en el predio Municipal el 3 y 4 de abril no solo ofrece música, sino también un entorno de ferias gastronómicas y sectores de esparcimiento para descansar entre shows.

Para quienes buscan una conexión más directa con el entorno natural, el Río Baradero y la Reserva Natural Urbana "Parque del Este" son paradas obligatorias. En la costanera, es posible disfrutar de jornadas de pesca, paseos náuticos y caminatas por las barrancas con vistas panorámicas. Por su parte, la reserva ofrece senderos autoguiados para observar la flora y fauna autóctona, ideal para la fotografía de naturaleza y el avistaje de aves en un ambiente de silencio y bajo protección ambiental.

Baradero Wikipedia

La gastronomía local es otro de los pilares del turismo de la localidad. La ciudad cuenta con una oferta variada, con bares, despensas, restaurantes y parrillas donde disfrutar de un auténtico asado de campo. Su casco histórico, sus caminos rurales y la amabilidad de su gente la convierten en una opción accesible y completa para familias, parejas o grupos de amigos que buscan unos días de recreación y para desconectar.

Cómo llegar a Baradero

Para llegar a Baradero desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, el trayecto es directo y sencillo. Se debe tomar la Autopista Panamericana (Ruta Nacional 9) en sentido hacia Rosario. Luego de pasar el acceso a la ciudad de Zárate, corresponde continuar por la misma autopista hasta el kilómetro 142, donde se encuentra el acceso principal debidamente señalizado que conduce al centro de la ciudad.

El viaje suele demandar aproximadamente una hora y media, dependiendo del estado del tránsito desde la Ciudad. También existen varios servicios de micros de media y larga distancia que parten desde la Terminal de Retiro con frecuencias diarias. En este caso, conviene sacar los pasajes con antelación debido a la alta demanda por el fin de semana largo y la celebración del festival.