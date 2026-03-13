13 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Escapada cerca de Buenos Aires a un destino con rock, río y campo para pasar Semana Santa

A orillas del río Paraná, la ciudad más antigua de la provincia se prepara para recibir a los turistas con una propuesta que combina el relax de la naturaleza, la tradición rural y una nueva edición de su icónico festival de música.

Por
Se ubica a apróximadamente 150 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. 

Se ubica a apróximadamente 150 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. 

Turismo Baradero
  • Baradero se ubica a 150 kilómetros de CABA y es la ciudad más antigua de la provincia, ideal para un fin de semana XXL.
  • El festival Rock en Baradero será el evento central los días 3 y 4 de abril, con bandas como Babasónicos y Las Pelotas.
  • El Río Baradero y la Reserva Natural Parque del Este ofrecen actividades al aire libre, pesca y avistaje de aves.
  • Se llega fácilmente en auto por la Ruta Nacional 9 o en micro desde Retiro, recomendando comprar pasajes con antelación.

Semana Santa se perfila como el momento ideal para realizar el primer gran descanso del año. Desde el jueves 2 al domingo 5 de abril, el calendario contará con dos feriados consecutivos que permitirá que miles de personas puedan disfrutar de un fin de semana XXL, ideal para disfrutar de un viaje fuera de la Ciudad.

Un destino caracterizado por su ambiente familiar, su naturaleza exuberante y su clima.
Te puede interesar:

El pueblito fuera del radar en Córdoba que es una pasaje garantizado al relax

En este contexto, las escapadas de cercanía ganan terreno, ofreciendo la posibilidad de disfrutar de paisajes verdes, aire puro y actividades culturales en un entorno mucho más calmo. Lugares como Baradero se convierten en el escenario perfecto para desconectar.

Ubicada a solo 150 kilómetros del centro porteño, es conocida por ser la ciudad más antigua de la provincia bonaerense tras su fundación en 1615. Este destino combina la tranquilidad del campo y el río, pero además ofrece una propuesta especial para este fin de semana.

Baradero Rock

Otro año más, su clásico Rock en Baradero, coincide con los días de Semana Santa. Este festival, que ya es un sello distintivo de la región, transformará la ciudad en el epicentro de la música nacional, sumando un atractivo extra para aquellos que desean combinar el descanso con los mejores shows de artistas consagrados del rock nacional y emergentes de la música local.

Dónde queda Baradero

Baradero se encuentra situada en el noreste de la provincia de Buenos Aires, sobre la margen derecha del río homónimo, que es un brazo del Paraná de las Palmas. Está ubicada estratégicamente sobre el corredor de la Ruta Nacional 9, a mitad de camino entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Rosario. Limita con los partidos de San Pedro, Zárate y Capitán Sarmiento.

Qué puedo hacer en Baradero

Rock en Baradero 2026
La nueva edición del festival de rock tiene una amplia grilla de artistas.

La nueva edición del festival de rock tiene una amplia grilla de artistas.

Con una grilla que incluirá a Babasónicos, Las Pelotas y El Kuelgue, entre otros artistas y bandas, Rock en Baradero será el epicentro de la actividad durante estos días. El evento que tendrá lugar en el predio Municipal el 3 y 4 de abril no solo ofrece música, sino también un entorno de ferias gastronómicas y sectores de esparcimiento para descansar entre shows.

Para quienes buscan una conexión más directa con el entorno natural, el Río Baradero y la Reserva Natural Urbana "Parque del Este" son paradas obligatorias. En la costanera, es posible disfrutar de jornadas de pesca, paseos náuticos y caminatas por las barrancas con vistas panorámicas. Por su parte, la reserva ofrece senderos autoguiados para observar la flora y fauna autóctona, ideal para la fotografía de naturaleza y el avistaje de aves en un ambiente de silencio y bajo protección ambiental.

Baradero

La gastronomía local es otro de los pilares del turismo de la localidad. La ciudad cuenta con una oferta variada, con bares, despensas, restaurantes y parrillas donde disfrutar de un auténtico asado de campo. Su casco histórico, sus caminos rurales y la amabilidad de su gente la convierten en una opción accesible y completa para familias, parejas o grupos de amigos que buscan unos días de recreación y para desconectar.

Cómo llegar a Baradero

Para llegar a Baradero desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, el trayecto es directo y sencillo. Se debe tomar la Autopista Panamericana (Ruta Nacional 9) en sentido hacia Rosario. Luego de pasar el acceso a la ciudad de Zárate, corresponde continuar por la misma autopista hasta el kilómetro 142, donde se encuentra el acceso principal debidamente señalizado que conduce al centro de la ciudad.

El viaje suele demandar aproximadamente una hora y media, dependiendo del estado del tránsito desde la Ciudad. También existen varios servicios de micros de media y larga distancia que parten desde la Terminal de Retiro con frecuencias diarias. En este caso, conviene sacar los pasajes con antelación debido a la alta demanda por el fin de semana largo y la celebración del festival.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estas propuestas se afianzan como opciones accesibles para quienes buscan salidas educativas en familia.

Planes gratis: estos son los museos y paseos culturales de Buenos Aires ideales para hacer con toda la familia

Villa Tulumba fue condecorado como uno de los pueblos más lindos del mundo por la Organización Mundial de Turismo (OMT) en la edición Best Tourism Villages 2024.

Conocé Córdoba: el refugio colonial para conocer en otoño 2026

Esta es una de las playas de Uruguay que son puntos de Turismo destacados

Cómo es Santa Ana, la playa poco conocida de Uruguay que es perfecta para hacer una escapada

Uribelarrea, el pueblo a una hora de CABA ideal para comer la mejor picada. 

La escapada cerca de Buenos Aires ideal para hacer en marzo y comer una picadita con cerveza artesanal

Laguna Brava, la imponente reserva natural argentina ideal para conocer en el otoño. 

Turismo en Argentina: el refugio natural en el que hay desde flamencos hasta pumas

Los sitios de Turismo en CABA para recorrer y disfrutar 

Estos son los 3 barrios ideales para visitar en Buenos Aires: tienen paseos y hasta ferias que respiran cultura

Rating Cero

Beetlejuice Beetlejuice promete ser una mezcla perfecta de terror y comedia, manteniendo el espíritu de la primera película mientras introduce nuevas dinámicas y personajes.
play

Cuál es la trama de Beetlejuice Beetlejuice, la secuela de la famosa película que ahora llegó a Netflix

Gran expectativa por los ganadores de los Premios Oscar 2026. 

Quiénes ganarán los Premios Oscar 2026, según las casas de apuestas

Su regreso al país generó gran repercusión cuando se difundieron imágenes de un encuentro con amigos.

La impresionante transformación física de Susana Giménez a los 82 años: tratamiento rejuvenecedor

Los Premios Oscar 2026 serán el domingo 15 de marzo. 

Los artistas confirmados que cantarán en la entrega de los Premios Oscar 2026

La pareja se mostró muy cerca en público.

Confirmaron el romance entre un cantante y una famosa actriz y se desató un escándalo

Wanda Nara y Mauro Icardi están cerca de divorciarse.

Mientras Mauro Icardi celebra el divorcio, Wanda Nara se fue a Maldivas con Martín Migueles

últimas noticias

El caso de la mujer que tenía problemas en la vista y recibió un diagnóstico inesperado

Tenía un dolor muy fuerte en la vista pero nadie esperaba lo que dijo el médico: cuál fue el diagnóstico

Hace 5 minutos
play
Beetlejuice Beetlejuice promete ser una mezcla perfecta de terror y comedia, manteniendo el espíritu de la primera película mientras introduce nuevas dinámicas y personajes.

Cuál es la trama de Beetlejuice Beetlejuice, la secuela de la famosa película que ahora llegó a Netflix

Hace 7 minutos
Opción de inversión en los bancos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 970.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Hace 12 minutos
La empresa FAM de Córdoba finalmente cerró.

Desaparecen 24 líneas de colectivos: sus recorridos pasarán a ser gratuitos

Hace 16 minutos
Los líderes caminan por la calle para mostrar músculo político en medio de la guerra.

Guerra en Irán: explosiones masivas en Teherán y una nueva demostración de fuerza en las calles

Hace 31 minutos