La escapada cerca de Buenos Aires ideal para hacer en marzo y comer una picadita con cerveza artesanal

El pueblo campestre cerca de la Ciudad para recorrer, conseguir antigüedades y perderse en los almacenes rurales con delicias al paso.

Por
Uribelarrea

Uribelarrea, el pueblo a una hora de CABA ideal para comer la mejor picada. 

Estación Uribelarrea, Provincia de Buenos Aires

  • Uribelarrea es un pueblo rural chico dentro del partido de Cañuelas, ubicado a unos 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

  • El destino es conocido por su oferta gastronómica basada en picadas regionales, quesos artesanales, chacinados y asado a leña.

  • Su casco histórico conserva calles de tierra, construcciones antiguas y lugares emblemáticos, como la Iglesia Nuestra Señora de Luján de Uribelarrea.

  • Los fines de semana el pueblo recibe a sus visitantes con feria de artesanos y restaurantes de campo.

A poco más de una hora de la Buenos Aires existe un destino que en los últimos años se consolidó como una de las escapadas gastronómicas más buscadas del interior bonaerense. Se trata de Uribelarrea, un pequeño pueblo rural del partido de Cañuelas que combina tradición, arquitectura histórica y una oferta culinaria centrada en productos regionales.

Con poco más de 1.300 habitantes, la localidad mantiene un ritmo tranquilo y un paisaje típico de la llanura pampeana. Sus calles de tierra, las fachadas antiguas y los viejos almacenes de campo conforman un escenario que conserva rasgos del pasado productivo del lugar, ligado durante décadas a la actividad lechera. Además del atractivo histórico, el pueblo ganó notoriedad por su propuesta gastronómica, especialmente por las picadas elaboradas con quesos, chacinados y productos artesanales que se producen en la zona.

Dónde queda Uribelarrea

El pueblo está ubicado a unos 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del partido de Cañuelas, en el sudoeste del Área Metropolitana. Fue fundado en 1890 por Miguel Nemesio de Uribelarrea como una colonia agrícola vinculada al desarrollo ferroviario.

Durante gran parte del siglo XX funcionó como un importante centro lechero que abastecía a la capital, actividad impulsada por el transporte del antiguo Ferrocarril del Sur. El diseño urbano del pueblo estuvo a cargo del ingeniero Federico Bazzano, mientras que el proyecto arquitectónico general fue desarrollado por Pedro Benoit, el mismo profesional que diseñó la ciudad de La Plata.

Esa planificación explica la particular forma octogonal de la Plaza Centenario y el sistema de diagonales que caracteriza al casco urbano. Entre los edificios más representativos aparece la Iglesia Nuestra Señora de Luján de Uribelarrea, de estilo neogótico, inaugurada en 1890 y utilizada como escenario en distintas producciones cinematográficas argentinas.

Uribelarrea
uribelarrea 1

uribelarrea 1

Qué hacer en Uribelarrea

La gastronomía es uno de los principales motores turísticos del lugar. Parrillas, restaurantes y casas de campo ofrecen platos tradicionales donde predominan el asado a la leña, el costillar a la cruz y las picadas con productos regionales.

Los quesos artesanales, los salames y las cervezas producidas por pequeñas fábricas locales forman parte del recorrido habitual de quienes visitan el pueblo, que también se prepara para nuevas ediciones de la Fiesta del Costillar Criollo.

Entre los paseos recomendados se destacan:

  • Recorrer la feria de artesanos que funciona los fines de semana en la plaza principal.
  • Visitar el Museo Regional de Maquinaria Agrícola Leopoldo Rizzi, dedicado a la historia productiva de la zona.
  • Conocer el tambo Valle de Goñi, donde se elaboran productos lácteos de cabra.
  • Caminar por la avenida Valeria V. de Crotto, donde se concentran restaurantes, almacenes rurales y negocios de antigüedades.
  • Pasar por la antigua estación ferroviaria inaugurada en 1892, que todavía conserva cartelería original.
  • Visitar la Escuela Agrotécnica Don Bosco, la primera escuela dedicada a la formación en agro de Argentina.
  • Uribelarrea (2)
    Escuela Agrotécnica Don Bosco - Uribelarrea

    Escuela Agrotécnica Don Bosco - Uribelarrea

Cómo llegar a Uribelarrea

Desde la Ciudad de Buenos Aires se puede acceder en auto en aproximadamente una hora y media. El recorrido más directo consiste en tomar la Ruta Nacional 205 hasta el kilómetro 81,8 y luego seguir las señales que conducen al centro del pueblo. Otra alternativa es el tren de la línea Ferrocarril General Roca con destino a Cañuelas o Lobos, que cuenta con parada en la estación Uribelarrea, desde donde es posible recorrer el casco histórico a pie. Cabe señalar que este medio está interrumpido momentáneamente por refacciones en las vías.

