La escapada cerca de Buenos Aires para celebrar la Fiesta de la Frambuesa

Se trata de una experiencia ideal para los amantes de este dulce, que podrán degustar desde mermeladas hasta alfajores con este sabor.

Se celebrará en febrero

Dirección de Turismo Benito Juarez
  • Benito Juárez celebra la Fiesta Provincial de la Frambuesa en febrero con gastronomía artesanal y shows en vivo.
  • La localidad se ubica a 400 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el sudeste bonaerense, cerca de Tandil y del sistema serrano.
  • El festejo principal ocurre en Villa Cacique en el Complejo Loma Negra y se extiende durante tres días.
  • El destino además ofrece atractivos naturales y religiosos entre los que destaca el paseo del Cristo de las Sierras, y diversas actividades rurales como cabalgatas.

Uno de los atractivos principales del turismo en la provincia de Buenos Aires son sus pueblos; estos lugares son un reflejo de las costumbres más tradicionales del interior bonaerense. Muchos de ellos tienen sus propias celebraciones de productos regionales que convocan cientos de vecinos y turistas.

Una alternativa atractiva para quienes buscan una escapada de fin de semana distinta.
Así es Santiago Vázquez, el pueblo uruguayo que guarda secretos y es ideal para una escapada de fin de semana

Conocida como la "Capital Provincial de la Frambuesa", Benito Juárez se prepara en febrero su fiesta característica que rinde homenaje a la producción local. Es el destino ideal para quienes buscan una escapada de fin de semana que ofrezca gastronomía artesanal, shows en vivo y el encanto de un pueblo que late al ritmo del campo.

Dónde queda Benito Juárez

Benito Juárez se encuentra en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, dentro de lo que se denomina la zona de la pampa húmeda, pero con el rasgo distintivo de estar rodeado por las estribaciones finales del sistema serrano de Tandilia.

Se ubica a 400 kilómetros de distancia de la Ciudad de Buenos Aires y poco más de 70 kilómetros de Tandil, ideal para combinar ambos destinos en un mismo viaje.

Qué puedo hacer en Benito Juárez

Benito Juárez pueblo buenos aires

El epicentro de la actividad en febrero se desarrolla en el Complejo Deportivo Loma Negra, ubicado en Villa Cacique, donde se celebra la Fiesta de la Frambuesa. Este años será los días viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de febrero. El complejo ofrece un espacio ideal para disfrutar al aire libre, con stands comerciales y shows en vivo.

La entrada para disfrutar de las tres jornadas tiene un valor promocional de $10.000, lo que permite acceder a todos los shows y actividades del predio. Se ofrecerán desde mermeladas, alfajores y jugos hasta platos gourmet, todos con la frambuesa como protagonista. Es la oportunidad perfecta para conocer la exposición de productores locales.

Feria Provincial de la frambuesa (2)

Además, el evento ofrecerá una cartelera de shows musicales con artistas de renombre en la escena nacional como La Delio Valdez y Guasones, Rocío Quiroz, Rey Garufa y Roxana Carabajal.

Más allá de su fiesta máxima, el partido ofrece atractivos que valen la pena conocer durante todo el año como el paseo del Cristo de las Sierras, un circuito de 14 estaciones que conforman un Vía Crucis rodeado de naturaleza. Ofrece una de las mejores vistas panorámicas de la Comarca Serrana.

Benito Juárez ofrece el entorno natural perfecto para una cabalgata o un paseo en bicicleta recorriendo sus senderos rurales.

Cómo llegar a Benito Juárez

La ruta recomendada para viajar en auto desde CABA es la RN 3 que conduce de forma directa hasta el acceso a la ciudad. El trayecto dura cerca de 4 horas y media, atravesando paisajes típicos de la provincia bonaerense.

También se puede viajar en micro. Varias empresas de larga distancia conectan la Terminal de Retiro con la terminal local, ofreciendo una opción cómoda para quienes prefieren no manejar.

