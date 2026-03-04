La escapada cerca de Buenos Aires a un destino que tiene espacios verdes a la vera del río

Un destino accesible que combina patrimonio cultural, tradición religiosa y espacios verdes junto al río para planes económicos de día o fin de semana.

Las escapadas de cercanía encuentran en Luján un destino ideal para quienes buscan espacios verdes a la vera del río sin alejarse demasiado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . A poco más de 70 kilómetros de la capital, esta ciudad de la provincia combina naturaleza, historia y tradición en un entorno accesible y versátil.

Su principal atractivo es la Basílica de Nuestra Señora de Luján, ícono arquitectónico y religioso.

La ciudad se consolida como alternativa económica para cortar con la rutina sin viajar largas distancias.

En ese contexto, la localidad se consolidó como una de las opciones más elegidas para planes de un día o de fin de semana . Su cercanía y conectividad la posicionan como una alternativa estratégica dentro del turismo regional, con propuestas que abarcan desde recorridos culturales hasta momentos de descanso al aire libre.

La combinación entre patrimonio cultural , museos históricos y una identidad profundamente ligada a la fe refuerza su atractivo. A esto se suman ferias y parrillas junto al río, que amplían la experiencia con gastronomía criolla y contacto directo con la naturaleza.

Luján está ubicada en el noroeste de la Provincia de Buenos Aires , a poco más de 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Forma parte del corredor oeste del conurbano ampliado y se conecta de manera directa con la capital, lo que la convierte en una de las escapadas más accesibles desde el Área Metropolitana.

El partido tiene como eje geográfico al río Luján , que atraviesa la ciudad y delimita una extensa zona recreativa cercana al casco histórico. En ese sector se concentran los principales puntos de interés, entre ellos la Basílica de Nuestra Señora de Luján y el complejo museográfico provincial, configurando un circuito turístico compacto y fácil de recorrer en una jornada.

Qué puedo hacer en Luján

El principal emblema local es la Basílica de Nuestra Señora de Luján, una construcción de estilo neogótico que cada año recibe a miles de visitantes y peregrinos. Su relevancia la transforma en un punto central dentro del circuito histórico y espiritual de la región.

Más allá del templo, la ciudad cuenta con un destacado complejo museográfico provincial, donde se pueden recorrer distintas etapas de la historia argentina. Estos espacios permiten conocer aspectos vinculados a la vida colonial y al desarrollo del país, sumando un valor educativo a la experiencia.

En la ribera del río se despliegan parrillas al aire libre, ferias artesanales y amplios sectores parquizados. La posibilidad de almorzar bajo la sombra de los árboles o caminar junto al agua aporta un componente recreativo que complementa la visita cultural y religiosa.

Cómo llegar a Luján

El acceso desde la Ciudad de Buenos Aires se puede realizar en colectivo a través de la línea 57, que ofrece servicios directos desde puntos como Palermo u Once. Esta opción resulta práctica para viajes de ida y vuelta en el día.

Otra alternativa es utilizar el Tren Sarmiento hasta Moreno y luego combinar con un servicio ferroviario local o colectivos que, en pocos minutos, conectan con la zona de la Basílica.

Luján La Basílica de Nuestra Señora de Luján es el ícono religioso más convocante de la región. Wikipedia

En auto, el trayecto es directo por Acceso Oeste (Ruta Nacional 7) hasta el kilómetro 68, donde se encuentra el ingreso a la ciudad. La distancia es de aproximadamente 70 kilómetros y el tiempo estimado de viaje ronda entre 1 hora y 1 hora y 15 minutos, según el tránsito. La variedad de opciones de transporte consolida a Luján como una escapada eficiente y accesible desde la capital.