La escapada gasolera cerca de Buenos Aires para pasar una tarde de lujo en marzo 2026

Este destino se presenta como una opción ideal para quienes salir de viaje sin gastar demasiado. Dónde queda y qué se puede hacer.

A la hora de pensar en una escapada rápida desde la Ciudad de Buenos Aires hay un clásico bonaerense que nunca falla: Chascomús . Su laguna, ideal para pasar una tarde tranquila tomando mate, se puede combinar con un paseo por el casco histórico, que cuenta con piezas de arquitectura indispensables para la identidad argentina.

El turismo de cercanía es el aliado ideal para quienes todavía no se fueron de vacaciones o si buscan desconectar de la rutina durante el fin de semana. Chascomús, famosa por su ubicación estratégica entre CABA y la Costa Atlántica , poco a poco se consolida con mejores y más opciones para visitar, conocer y disfrutar.

La ciudad de Chascomús está ubicada a 126 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en el corredor de la Autovía 2, rumbo a la Costa Atlántica. Forma parte del sistema de lagunas encadenadas del río Salado , un entramado hídrico de gran riqueza ambiental, hecho que explica buena parte de su atractivo turístico.

La ciudad creció a orillas de su laguna, que es la más importante del sistema, y desarrolló una identidad muy ligada a la actividad lacustre. Ese vínculo entre el pueblo y el agua es, todavía hoy, el corazón de la experiencia en Chascomús. La ciudad se fundó como una de las últimas líneas de Frontera de Buenos Aires, en 1779 .

La primera parada obligada es la laguna : acondicionada para favorecer la caminata, la costanera se despliega a su alrededor para abarcar grandes extensiones a pie o para sentarse a tomar mate frente al agua. El mismo circuito se puede hacer en bicicleta. Para quienes disfrutan de la pesca , el muelle de pescadores Domingo Cazaux es un destino clásico, especialmente para pescar pejerrey.

En verano, el movimiento en Chascomús se intensifica con deportes acuáticos como kayak, windsurf, kitesurf y esquí acuático. También se puede alquilar un bote y salir a navegar para apreciar la flora y fauna local desde otra perspectiva, inmerso en el ecosistema.

Chascomus: palacio municipal Chascomús Argentina.gob.ar

Recorrer el casco histórico también merece su momento, porque alrededor de la plaza principal, la Plaza Independencia, se erigen edificios emblemáticos como la Casa de Casco, que fue construida en el siglo XIX como resguardo ante los malones y la Catedral. Caminar por sus calles, muchas todavía con impronta colonial, permite entender el peso histórico de la ciudad.

Otro punto significativo es la Capilla de los Negros, uno de los sitios más antiguos y simbólicos del lugar, que conserva una historia profunda vinculada a la comunidad afrodescendiente de la zona. También se puede visitar el Palacio Municipal de Chascomús, construido por el emblemático arquitecto bonaerense Francisco Salamone en 1939.

Cómo llegar a Chascomús

A Chascomús se puede llegar en tren a través de la Línea Roca, viajando en el ramal que une Alejandro Korn con Chascomús. Si se parte desde Constitución, hay que tomar el ramal Alejandro Korn y en esa estación hacer trasbordo con el tren que llega a la ciudad de la laguna. El viaje completo ronda las tres horas y es muy económico. Para quienes prefieren manejar, el acceso es directo por la Autovía 2 y demanda aproximadamente una hora y cuarenta minutos, dependiendo del tránsito.