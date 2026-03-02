La escapada cerca de Buenos Aires a un castillo que parece de princesas

Un predio de impronta francesa, con parque de 60 hectáreas y actividades organizadas con cupos limitados, se posiciona como alternativa recreativa ideal.

A unas dos horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra la Estancia La Raquel , un establecimiento que combina patrimonio arquitectónico, naturaleza y propuestas recreativas en un entorno cuidado. El predio, de 60 hectáreas, reúne bosques, jardines y vistas abiertas al Río Salado, lo que la convierte en una alternativa frecuente para salidas de un día.

El predio cuenta con un castillo de estilo francés y más de 350 especies vegetales.

La construcción principal, levantada hacia fines del siglo XIX , sobresale por su diseño de inspiración francesa. Su torre en tono salmón y la cúpula gris se transformaron en una postal distintiva del lugar. El conjunto arquitectónico dialoga con un parque que alberga más de 350 especies de árboles y plantas traídas del exterior.

La planificación paisajística estuvo a cargo de Frederick Forkel , quien diseñó los jardines con una impronta que aún se conserva. La propuesta actual prioriza el acceso organizado y seguro, ya que cada jornada se desarrolla bajo un esquema de inscripción anticipada y cantidad limitada de asistentes .

La Estancia La Raquel está ubicada en el partido de Castelli , provincia de Buenos Aires, a 178 kilómetros de la capital del país . El acceso principal se sitúa sobre el kilómetro 168 de la Ruta Nacional 2 , en dirección a Mar del Plata, junto al Río Salado y en las cercanías de la Estación Guerrero.

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el turismo rural encuentra en Castelli una alternativa organizada con visitas programadas y cupos limitados.

El establecimiento se extiende sobre 60 hectáreas que integran jardines y sectores boscosos con más de 350 variedades vegetales. La cercanía con el río aporta vistas abiertas y un entorno natural que refuerza la experiencia al aire libre.

Qué puedo hacer en La Raquel

El programa habitual comienza a las 11:30 con la apertura de la tranquera. Luego, a las 12:30, se ofrece un almuerzo que incluye parrillada y ensaladas frescas. Más tarde, a las 15:30, se desarrolla una charla histórica junto con un recorrido botánico por los jardines y la huerta orgánica. La jornada culmina a las 17:30 con una merienda campestre.

Se pueden solicitar alternativas vegetarianas y opciones aptas para celíacos. El establecimiento no brinda hospedaje ni servicio de traslados, por lo que la experiencia se concentra en actividades diurnas organizadas.

La historia del lugar está vinculada a Felicitas Guerrero, figura de la aristocracia argentina del siglo XIX cuya vida estuvo atravesada por tragedias personales, incluida su muerte en 1872 en un episodio que hoy es considerado uno de los primeros femicidios del país. La propiedad lleva el nombre de Raquel Cárdenas, esposa de Manuel Guerrero, y forma parte de la herencia familiar en la región, asociada a la producción lechera y a la creación de infraestructuras como la Estación Guerrero.

Cómo llegar a La Raquel

Para quienes parten desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el trayecto más directo es por la Ruta Nacional 2 en sentido hacia Mar del Plata, con desvío en el kilómetro 168. El viaje en automóvil demanda aproximadamente dos horas y la carretera presenta señalización clara hasta el ingreso.

El turismo histórico en La Raquel incluye charla sobre Felicitas Guerrero y recorrido botánico por más de 350 especies.

También existe la posibilidad de arribar en transporte público combinando colectivos hasta la ciudad cabecera del partido y luego un traslado local, como remis, hasta la entrada del predio.