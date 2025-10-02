La impresionante transformación de Karol G: aseguran que su look es similar al de Shakira La cantante colombiana sorprendió en París con un cambio de imagen que generó comparaciones con su compatriota y desató debate en redes.







El nuevo look de Karol G en París generó comentarios por su parecido con Shakira. Redes sociales

El radical cambio de look de Karol G volvió a ponerla en el centro de la escena internacional. La artista fue fotografiada en las puertas del legendario Crazy Horse de París, donde actualmente se presenta, y el outfit elegido generó múltiples comentarios por su supuesto parecido con Shakira. La transformación incluyó un estilo urbano y relajado que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Karol G, una de las intérpretes latinas más exitosas de la última década, continúa sumando reconocimientos en la industria musical y protagonizando los principales escenarios del mundo. Su visita a la capital francesa se da en el marco de una serie de ocho shows programados desde el 25 de septiembre, convirtiéndose en la primera artista latina en ser invitada a presentarse en el mítico cabaret.

Karol G (interior de nota)

La colombiana de 34 años, conocida como “La Bichota”, atraviesa un momento consagratorio en su carrera, y su estilo personal acompaña cada una de sus apariciones públicas. De ahí que el nuevo look rápidamente despertara reacciones entre los fanáticos, que no tardaron en notar similitudes con la estética que Shakira popularizó en distintas etapas de su trayectoria.

Karol G fue la representante latina de un concierto en el Vaticano Más allá de las comparaciones estéticas, la cantante sigue sumando logros destacados. El pasado 13 de septiembre, Karol G participó del concierto “Grace for the World” realizado en el Vaticano, donde compartió escenario con Andrea Bocelli. Allí interpretó parte de su más reciente álbum Tropicoqueta, consolidando su imagen como una de las voces latinas más influyentes del momento.

Karol G en Buenos Aires A los 34 años, “La Bichota” vive un momento consagratorio en su carrera artística. Redes Sociales Este evento, que celebró la unión cultural y espiritual, representó un hito en su carrera al ser la única artista latina invitada. Su participación fue aclamada tanto por la crítica como por el público presente, reforzando la proyección internacional que hoy la posiciona como un referente indiscutido.