IR A
IR A

La impresionante transformación de Karol G: aseguran que su look es similar al de Shakira

La cantante colombiana sorprendió en París con un cambio de imagen que generó comparaciones con su compatriota y desató debate en redes.

El nuevo look de Karol G en París generó comentarios por su parecido con Shakira.

El nuevo look de Karol G en París generó comentarios por su parecido con Shakira.

Redes sociales

El radical cambio de look de Karol G volvió a ponerla en el centro de la escena internacional. La artista fue fotografiada en las puertas del legendario Crazy Horse de París, donde actualmente se presenta, y el outfit elegido generó múltiples comentarios por su supuesto parecido con Shakira. La transformación incluyó un estilo urbano y relajado que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

La vida de Flor Alvarez es digna de una serie o una película. 
Te puede interesar:

De vivir en la calle a ser ovacionada en los escenarios: la historia de superación de Flor Alvarez

Karol G, una de las intérpretes latinas más exitosas de la última década, continúa sumando reconocimientos en la industria musical y protagonizando los principales escenarios del mundo. Su visita a la capital francesa se da en el marco de una serie de ocho shows programados desde el 25 de septiembre, convirtiéndose en la primera artista latina en ser invitada a presentarse en el mítico cabaret.

Karol G (interior de nota)

La colombiana de 34 años, conocida como “La Bichota”, atraviesa un momento consagratorio en su carrera, y su estilo personal acompaña cada una de sus apariciones públicas. De ahí que el nuevo look rápidamente despertara reacciones entre los fanáticos, que no tardaron en notar similitudes con la estética que Shakira popularizó en distintas etapas de su trayectoria.

Karol G fue la representante latina de un concierto en el Vaticano

Más allá de las comparaciones estéticas, la cantante sigue sumando logros destacados. El pasado 13 de septiembre, Karol G participó del concierto “Grace for the World” realizado en el Vaticano, donde compartió escenario con Andrea Bocelli. Allí interpretó parte de su más reciente álbum Tropicoqueta, consolidando su imagen como una de las voces latinas más influyentes del momento.

Karol G en Buenos Aires
A los 34 años, “La Bichota” vive un momento consagratorio en su carrera artística.

A los 34 años, “La Bichota” vive un momento consagratorio en su carrera artística.

Este evento, que celebró la unión cultural y espiritual, representó un hito en su carrera al ser la única artista latina invitada. Su participación fue aclamada tanto por la crítica como por el público presente, reforzando la proyección internacional que hoy la posiciona como un referente indiscutido.

Noticias relacionadas

últimas noticias

La decisión de Trump enfrenta críticas de las propias filas republicanas.

La inesperada crisis que atraviesa Trump: republicanos, demócratas y agricultores se oponen al swap con Argentina

Hace 21 minutos
Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM.

Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM: "Me llamó llorando"

Hace 32 minutos
Cómo llegar a este hermoso pueblo de la provincia.

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino que es un cuento de cultura y fe

Hace 32 minutos
Candidatos y alianzas que definirán la representación de Jujuy en las elecciones 2025.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en Jujuy

Hace 45 minutos
La Luna Nueva en Libra del 21 de octubre de 2025, en el grado 28 del signo, llega con una fuerza muy especial porque está regida por Venus.

Luna Nueva en Libra del 21 de octubre: ¿cómo impacta en todos los signos?

Hace 46 minutos