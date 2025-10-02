2 de octubre de 2025 Inicio
Cuál es el truco para sacar manchas difíciles con una mezcla de productos caseros

Esa combinación permite que las cáscaras de huevo se convierte en un aliado práctico para la limpieza y mantenimiento del hogar.

Por
Un truco casero con cáscaras de huevo se hizo viral en redes sociales.

Freepik

El reciente truco casero de usar cáscaras de huevo con agua y jabón se volvió viral en redes sociales. Además de reducir residuos, este método aporta grandes beneficios para mantener la limpieza del hogar, optimizando la rutina diaria. Incorporarlo es sencillo y práctico, y ayuda a cuidar el entorno de manera económica y ecológica.

La Tecnicatura en Química de la Escuela Técnica N° 8 de Tolosa fue premiada y reconocida en el Concejo Deliberante de La Plata gracias al proyecto que llevan adelante los estudiantes del último año.
Esta genialidad casera para aprovechar las cáscaras de huevo se convierte en un aliado práctico para la limpieza y mantenimiento del hogar. Quienes ya probaron esta técnica destacan resultados casi inmediatos, sobre todo en ollas, sartenes o cacerolas con restos incrustados.

Así es el truco que quita manchas imposibles con cáscaras de huevo, agua y jabón

A menudo subestimamos el potencial de los alimentos que consumimos a diario, y las cáscaras de huevo son un claro ejemplo. Ricas en calcio y otras propiedades valiosas, estas cáscaras pueden transformarse en un aliado práctico para la limpieza del hogar. Mezcladas con agua y jabón, se convierten en un truco casero ideal para frotar manchas difíciles, retirando la suciedad con facilidad y dejando las superficies relucientes en menos tiempo. Al ser completamente natural, también se evitan los químicos agresivos de muchos limpiadores comerciales.

En redes sociales, los usuarios comparten fotos del antes y después, mostrando cómo el método devuelve el brillo original a los utensilios. Un influencer comenta: “No tires las cáscaras de huevo: con agua y jabón podés limpiar ollas difíciles, afilar cuchillas y hasta ayudar al crecimiento de tus plantas. Solo lavalas, guardalas y cuando tengas varias, preparás la mezcla y listo”.

Especialistas en calidad alimentaria subrayan que este procedimiento no solo es ecológico, sino que fomenta la reutilización de recursos que suelen desecharse. Tras un simple secado y machacado, las cáscaras pueden convertirse en fertilizante económico, repelente casero o material para manualidades.

Hoy, mantener la casa impecable y aprovechar al máximo lo que tenemos en la cocina es tendencia. Este truco casero con cáscaras de huevo y agua con jabón demuestra que los remedios naturales están ganando terreno nuevamente. Si buscás una alternativa efectiva, sostenible y económica para el hogar, esta práctica puede transformarse en tu aliada indispensable para la limpieza diaria.

cascaras-huevo-rotas_98

