La panelista Yanina Latorre no asistió al programa de LAM del miércoles por la noche y el conductor Ángel de Brito fue quien explicó los motivos por los que se dio el faltazo. Contó detalles sobre la conversación que tuvo y aseguró que “estaba llorando” cuando la llamó por teléfono.
Luego de conducir Sálvese quien pueda previo al ciclo, la periodista se fue del canal y no se quedó al programa de la noche. Fue entonces que aclararon que se debió al recibimiento de su hija, quien se graduó de abogada en la Universidad Torcuato Di Tella.
"Hoy no viene Yanina a LAM. Ya les aviso para que no pregunten. Se recibió Lola Latorre de abogada. La doctora Lola que nos va a sacar de prisión brevemente, se recibió esta mañana, así que la felicitamos", indicó De Brito respecto a su conversación.
Y agregó: "Yanina estaba llorando. Me mandó un mensaje a la mañana llorando... Así que hoy se va al festejo de su hija, obviamente".
Mientras que, la panelista mostró en Instagram que se recibió su hija y mostró orgullosa su logro: “Es abogada. ¡Te felicito! Acaba de rendir la última materia con un 8. Hace una hora estoy pariendo muda. Lola es abogada, ¡amor!".
Evangelina Anderson expuso a Yanina Latorre en vivo: "Contá quién es el hombre casado con el que salí"
Evangelina Anderson decidió exponer a Yanina Latorre en vivo, ya que hace algunas semanas aseguró que ella había estado con un hombre casado y no reveló de quién se trataba, por lo que la modelo aprovechó los Martín Fierro para dejar en evidencia que la mediática había mentido.
Yanina Latorre Evangelina Anderson
Captura América TV