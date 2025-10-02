IR A
IR A

Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM: "Me llamó llorando"

El conductor del programa contó el motivo de su ausencia en el programa del miércoles y detalló que tuvo una conversación emotiva con su compañera.

Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM.

Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM.

Redes sociales

La panelista Yanina Latorre no asistió al programa de LAM del miércoles por la noche y el conductor Ángel de Brito fue quien explicó los motivos por los que se dio el faltazo. Contó detalles sobre la conversación que tuvo y aseguró que “estaba llorando” cuando la llamó por teléfono.

Yanina Latorre apuntó contra Wanda Nara.
Te puede interesar:

Yanina Latorre destrozó a Wanda Nara luego de llevarse el Martín Fierro a su casa

Luego de conducir Sálvese quien pueda previo al ciclo, la periodista se fue del canal y no se quedó al programa de la noche. Fue entonces que aclararon que se debió al recibimiento de su hija, quien se graduó de abogada en la Universidad Torcuato Di Tella.

"Hoy no viene Yanina a LAM. Ya les aviso para que no pregunten. Se recibió Lola Latorre de abogada. La doctora Lola que nos va a sacar de prisión brevemente, se recibió esta mañana, así que la felicitamos", indicó De Brito respecto a su conversación.

Yanina Latorre Lolita

Y agregó: "Yanina estaba llorando. Me mandó un mensaje a la mañana llorando... Así que hoy se va al festejo de su hija, obviamente".

Mientras que, la panelista mostró en Instagram que se recibió su hija y mostró orgullosa su logro: “Es abogada. ¡Te felicito! Acaba de rendir la última materia con un 8. Hace una hora estoy pariendo muda. Lola es abogada, ¡amor!".

Evangelina Anderson expuso a Yanina Latorre en vivo: "Contá quién es el hombre casado con el que salí"

Evangelina Anderson decidió exponer a Yanina Latorre en vivo, ya que hace algunas semanas aseguró que ella había estado con un hombre casado y no reveló de quién se trataba, por lo que la modelo aprovechó los Martín Fierro para dejar en evidencia que la mediática había mentido.

Yanina Latorre Evangelina Anderson
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Yanina Latorre quedó en evidencia tras el cruce de Evangelina Anderson.
play

Evangelina Anderson expuso a Yanina Latorre en vivo: "Contá quién es el hombre casado con el que salí"

El look de Latorre combinó jean oxford, top brillante y accesorios sobrios.

El look viral de Yanina Latorre: panza al descubierto con un jean oxford tiro bajo

Yanina Latorre filtró dónde vive la China Suárez y la actriz explotó en Instagram.
play

La China Suárez explotó contra Yanina Latorre: "Te seguís cagando en tres menores"

El confuso episodio en LAM entre Mónica Farro y Yanina Latorre.

El confuso episodio en LAM entre Mónica Farro y Yanina Latorre: "¿Le va a pegar?"

La vida de Flor Alvarez es digna de una serie o una película. 
play

De vivir en la calle a ser ovacionada en los escenarios: la historia de superación de Flor Alvarez

últimas noticias

La decisión de Trump enfrenta críticas de las propias filas republicanas.

La inesperada crisis que atraviesa Trump: republicanos, demócratas y agricultores se oponen al swap con Argentina

Hace 25 minutos
Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM.

Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM: "Me llamó llorando"

Hace 36 minutos
Cómo llegar a este hermoso pueblo de la provincia.

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino que es un cuento de cultura y fe

Hace 36 minutos
Candidatos y alianzas que definirán la representación de Jujuy en las elecciones 2025.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en Jujuy

Hace 49 minutos
La Luna Nueva en Libra del 21 de octubre de 2025, en el grado 28 del signo, llega con una fuerza muy especial porque está regida por Venus.

Luna Nueva en Libra del 21 de octubre: ¿cómo impacta en todos los signos?

Hace 49 minutos