La panelista Yanina Latorre no asistió al programa de LAM del miércoles por la noche y el conductor Ángel de Brito fue quien explicó los motivos por los que se dio el faltazo. Contó detalles sobre la conversación que tuvo y aseguró que “estaba llorando” cuando la llamó por teléfono.

Luego de conducir Sálvese quien pueda previo al ciclo, la periodista se fue del canal y no se quedó al programa de la noche. Fue entonces que aclararon que se debió al recibimiento de su hija, quien se graduó de abogada en la Universidad Torcuato Di Tella.

"Hoy no viene Yanina a LAM. Ya les aviso para que no pregunten. Se recibió Lola Latorre de abogada. La doctora Lola que nos va a sacar de prisión brevemente, se recibió esta mañana, así que la felicitamos", indicó De Brito respecto a su conversación.

Y agregó: "Yanina estaba llorando. Me mandó un mensaje a la mañana llorando... Así que hoy se va al festejo de su hija, obviamente".