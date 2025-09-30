La escapada de Buenos Aires a un complejo termal maravilloso: la entrada sale $6.000

A menos de 600 kilómetros de la capital, hay un destino termal que ofrece relax, ocio y beneficios curativos por un precio accesible.

Escaparse desde Buenos Aires hacia un complejo termal que combina bienestar y recreación es posible, y cuesta $6.000 por entrada general. En Monte Caseros , Corrientes , el parque acuático termal se posiciona como un destino ideal para relajarse, con servicios integrados para toda la familia.

El auge del turismo termal en Argentina lleva varios años en crecimiento, y esta propuesta correntina suma un atractivo: instalaciones modernas en un entorno natural . El complejo termal de Monte Caseros es el primero de su tipo en la provincia y aporta una nueva alternativa dentro del corredor turístico del litoral.

Además, ofrece opciones económicas para distintos públicos: la tarifa es reducida para menores y jubilados , y el alojamiento cercano complementa la experiencia con comodidad y cercanía.

El complejo cuenta con cuatro piscinas, incluyendo una semiolímpica cubierta y espacios recreativos para todas las edades.

Monte Caseros está situada en el sureste de Corrientes , a orillas del río Uruguay , formando una triple frontera con Uruguay y Brasil . El parque termal se ubica sobre la avenida Raúl Ricardo Alfonsín (ex costanera) y Caá Guazú .

Qué puedo hacer en Monte Caseros

Las instalaciones del complejo incluyen cuatro piscinas:

Una semiolímpica cubierta

Otras dos para niños y adolescentes con toboganes

Una pileta con isla central

La más profunda alcanza 1,40 metros, mientras que la menos profunda es de 80 centímetros. Las aguas emergen del acuífero Guaraní, a unos 1.100 metros de profundidad, y aparecen en la superficie con temperaturas cercanas a 30-40 °C. También hay espacios verdes, juegos infantiles, zonas parquizadas, vestuarios, buffet y sectores de recreación para que el día sea completo.

Cómo llegar a Monte Caseros

Se accede principalmente por vía terrestre. Desde Buenos Aires, la ruta más usada es por la Ruta Nacional 127, luego la Autovía 14 y, por último, la Ruta Provincial 129 hasta Monte Caseros. También hay servicios de buses regionales que conectan con localidades correntinas y con ciudades del litoral.

Dentro de Monte Caseros, el parque se halla a poca distancia de la zona ribereña, con acceso urbano sencillo.