Esta serie erótica está sorprendiendo a todos en Netflix y alcanzó lo más visto: de cuál se trata

La producción revitaliza un género que, aunque no es novedoso en las plataformas de streaming, pocas veces logra generar este nivel de impacto.

En Netflix se agregaron nuevos títulos eróticos que son tendencia.

En Netflix se agregaron nuevos títulos eróticos que son tendencia.

En medio de una avalancha de estrenos y nuevos lanzamientos, una serie erótica se ha convertido en uno de los títulos más comentados de Netflix. Su combinación de sensualidad, suspenso y conflictos íntimos capturó rápidamente la atención de la audiencia, colocándose en los primeros puestos del ranking de reproducciones.

Lo que llamó la atención no es solo el contenido audaz, sino también la manera en que logra equilibrar escenas de alto voltaje con tramas emocionales profundas. Así, cada vez son más las personas que le dan play a La Huésped en la plataforma de la N roja.

Sinopsis de La huésped, la serie erótica que sorprende en Netflix

La Huesped

La historia de La huésped gira en torno a Silvia, una mujer que enfrenta una etapa complicada en su vida. Su hija lucha contra la adicción a las anfetaminas y su matrimonio se encuentra quebrado por una infidelidad, lo que hace que su mundo se tambalee.

En medio de esta crisis aparece Sonia, una figura enigmática que se ofrece como compañía y refugio. Lo que al inicio parece una amistad genuina pronto evoluciona en una relación marcada por el deseo y los secretos, con intenciones que se van volviendo cada vez más inquietantes. Con un desarrollo que combina drama psicológico y erotismo, la trama avanza generando una tensión constante que atrapa al público a lo largo de sus 20 episodios.

Tráiler de La huésped

Embed - La huésped | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de La huésped

  • Carmen Villalobos
  • Laura Londoño
  • Jason Day
  • Margarita Muñoz
  • Andrés Suárez
  • Kami Zea
  • Alejandro Del Castillo
  • Miguel González
  • Ariel Sierra
  • Rami Herrera
