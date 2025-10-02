IR A
Netflix recuperó una película que se estrenó hace 21 años: ahora es un éxito

Este clásico estuvo en las principales carteleras en 2004 y en las últimas semanas volvió a estar en el ranking de lo más visto de la plataforma de streaming.

Esta película de Netflix de dos horas y 30 minutos explora la transformación de un exagente de la CIA. 

Esta película de Netflix de dos horas y 30 minutos explora la transformación de un exagente de la CIA. 

Netflix

Netflix cuenta en su plataforma con una producción que está sorprendiendo por su presencia en el ranking de lo más visto de la semana gracias a que está llamando la atención del público pese a haber sido estrenada en cine hace más de dos décadas. Se trata de Hombre en llamas, un intenso thriller de acción y venganza protagonizado por Denzel Washington que se estrenó en 2004 y ahora experimenta un resurgimiento entre los suscriptores del servicio de streaming.

Hombre en llamas, un drama de acción dirigido por Tony Scott, se presenta con un elenco destacado que incluye a Denzel Washington, Dakota Fanning y Christopher Walken. Esta película de dos horas y treinta minutos explora la transformación de un exagente de la CIA atormentado por su pasado que encuentra una nueva razón de existir al establecer un vínculo afectivo con la niña que debe proteger en Ciudad de México. El filme logró en su momento una recaudación mundial superior a los 130 millones de dólares y ahora conquista a una nueva audiencia en la plataforma.

Su premisa, centrada en un guardaespaldas que emprende una cacería implacable tras el secuestro de la niña que estaba bajo su cuidado, está quedándose con la elección de los suscriptores de la plataforma.

Hombre en llamas

Netflix: sinopsis de Hombre en llamas

La película Hombre en llamas mezcla elementos de thriller de acción con reflexiones sobre la redención y los vínculos paternales, todo esto envuelto en un relato ambientado en una Ciudad de México azotada por una ola de secuestros extorsivos que atemoriza a las familias con dinero.

La trama gira en torno a John Creasy (Denzel Washington), un exagente de la CIA y exmilitar que arrastra problemas con el alcohol y carga con el peso de un pasado que lo atormenta. Su amigo Rayburn (Christopher Walken) le consigue empleo como guardaespaldas de Lupita "Pita" Ramos (Dakota Fanning), la hija de nueve años de un empresario. Inicialmente distante y escéptico respecto a su nuevo trabajo, Creasy comienza a transformarse gracias a la inocencia y energía de la pequeña, quien logra derribar sus barreras emocionales y devolverle un propósito de vida.

Sin embargo, cuando Pita es secuestrada bajo su protección, Creasy se ve impulsado a iniciar una misión personal de venganza donde las reglas de la ley quedan en segundo plano. La película no solo ofrece secuencias de acción intensas, sino que también explora la paternidad, la justicia por mano propia y los límites morales que una persona puede cruzar cuando pierde lo que más valora.

Hombre en llamas

Tráiler de Hombre en llamas

Embed - Hombre en llamas # Trailer Español

Reparto de Hombre en llamas

  • Denzel Washington como John Creasy
  • Dakota Fanning como Lupita Ramos
  • Christopher Walken como Paul Rayburn
  • Radha Mitchell como Lisa Martín Ramos
  • Mickey Rourke como Jordan Kalfus
  • Marc Anthony como Samuel Ramos
  • Gero Camilo como Aurelio Sánchez
  • Rachel Ticotin como Mariana García Guerrero
