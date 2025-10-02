2 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Juicio por el crimen de Bastián: la fiscalía pidió 25 años de prisión para el expolicía que baleó al nene de 10 años

El miércoles se conocerá la pena para Juan Alberto García Tonzo, quien le disparó al niño cuando se defendía de un robo en Wilde. El abogado Matías Morla confirmó que los delincuentes no estaban armados.

Por

Juicio por el crimen de Bastián

Redes sociales

El juicio por el crimen de Bastian Escalante tendrá su cierre el miércoles 8 de octubre, pero antes del veredicto final, la Fiscalía pidió una pena de 25 años para Juan Alberto García Tonzo, policía condenado por haber matado a tiros al nene de 10 años cuando se defendía de un robo con delincuentes sin armas.

Una mujer encendió un cigarrillo en el hospital, se prendió fuego su camilla y murió
Te puede interesar:

Una mujer encendió un cigarrillo en el hospital, se prendió fuego su camilla y murió

La fiscal Mariela Montero reclamó que la pena para el oficial por homicidio agravado en perjuicio de Bastian y tentativa de homicidio en exceso de la legítima defensa contra los cuatro motochorros que lo habían asaltado y recibió el aval de la familia de Bastian.

“Empleó su arma reglamentaria de modo imprudente, en un horario de altísima circulación de personas, en una zona donde hay tres colegios y un club. Mostró desprecio por la vida ajena”, indicó la representante del ministerio público.

El defensor oficial, Enrique Bonomi, pidió que el Policía sea condenado por homicidio culposo en los términos del artículo 84 del Código Penal por cinco años de prisión. Sin embargo, no será tomando en cuenta.

La madre habló en C5N y se mostró esperanzada por la resolución judicial: “Ya estamos en la recta final y creemos que se va a hacer Justicia. Quisieron levantar las vainas, las motos y eso quiso levantar la Policía”.

El abogado Matías Morla indicó: “Esta persona estaba libre. Estamos muy tranquilos y muy confiados con lo que vaya a pasar. Fue condenado y ahora la jueza deberá dictar un fallo. Una Justicia que en un año dicta una pena de 20 años de prisión a un policía es muy importante”.

Y agregó en diálogo con La Mañana: “Actuó como un loquito armado. La Justicia actuó muy bien. La madre dijo desde el primer minuto que los delincuentes no estaban armados y la fiscal lo comprobó”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Feroz ataque a la salida de un boliche

Feroz ataque a la salida de un boliche: 10 jóvenes golpearon y patearon a otro

play

Triple femicidio en Florencio Varela: Matías Ozorio viajará este jueves y será indagado el viernes

Las mafias, que antes parecían operar en las sombras, ahora utilizan el terror como herramienta de comunicación y control territorial.

Crímenes con sello narco: 5 casos que conmocionaron al país en los últimos años

Matías Ozorio fue detenido en Perú.

Triple femicidio: Perú expulsó a Matías Ozorio, ladero de Pequeño J

play

Triple femicidio en Florencio Varela: C5N en la frontera con Bolivia, donde cruzó Lázaro Sotacuro

La camioneta apareció quemada.

Conmoción en Santa Fe: encontraron restos humanos en una camioneta que apareció quemada

Rating Cero

Mercedes Morán disparó contra Guillermo Francella
play

Mercedes Morán disparó contra Guillermo Francella por la polémica con el cine argentino: "Muy simplista"

Esto ocurre con NOVA, considerada por muchos como la serie de Marvel más esperada.

Esta esperada serie de Marvel fue frenada y los fans deberán aguardar: ¿qué pasó?

Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM.

Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM: "Me llamó llorando"

En Netflix se agregaron nuevos títulos eróticos que son tendencia.
play

Esta serie erótica está sorprendiendo a todos en Netflix y alcanzó lo más visto: de cuál se trata

Esta película de Netflix de dos horas y 30 minutos explora la transformación de un exagente de la CIA. 
play

Netflix recuperó una película que se estrenó hace 21 años: ahora es un éxito

El look vintage de Wanda Nara fue uno de los más comentados de la gala.

El look vintage de Wanda Nara con el que sorprendió a todo el país

últimas noticias

La candidatura de Espert genera cada vez más dudas dentro de LLA.

La Libertad Avanza canceló otro acto de Espert y hay dudas por su candidatura

Hace 14 minutos
Los festejos centrales fueron en la Plaza Bolívar de Caracas.

Venezuela inauguró la Navidad: cómo fueron los festejos y por qué se adelantaron

Hace 29 minutos
Protestas Madrid por Palestina 

Miles de personas protestaron en todo el mundo contra Israel por detener la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza

Hace 37 minutos
El futuro del dólar después de las elecciones de octubre. 

¿El Gobierno tiene reservas para frenar el dólar? Los riesgos que advierten los economistas

Hace 37 minutos
play
Mercedes Morán disparó contra Guillermo Francella

Mercedes Morán disparó contra Guillermo Francella por la polémica con el cine argentino: "Muy simplista"

Hace 50 minutos