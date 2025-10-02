Juicio por el crimen de Bastián: la fiscalía pidió 25 años de prisión para el expolicía que baleó al nene de 10 años El miércoles se conocerá la pena para Juan Alberto García Tonzo, quien le disparó al niño cuando se defendía de un robo en Wilde. El abogado Matías Morla confirmó que los delincuentes no estaban armados. Por







El juicio por el crimen de Bastian Escalante tendrá su cierre el miércoles 8 de octubre, pero antes del veredicto final, la Fiscalía pidió una pena de 25 años para Juan Alberto García Tonzo, policía condenado por haber matado a tiros al nene de 10 años cuando se defendía de un robo con delincuentes sin armas.

La fiscal Mariela Montero reclamó que la pena para el oficial por homicidio agravado en perjuicio de Bastian y tentativa de homicidio en exceso de la legítima defensa contra los cuatro motochorros que lo habían asaltado y recibió el aval de la familia de Bastian.

“Empleó su arma reglamentaria de modo imprudente, en un horario de altísima circulación de personas, en una zona donde hay tres colegios y un club. Mostró desprecio por la vida ajena”, indicó la representante del ministerio público.

El defensor oficial, Enrique Bonomi, pidió que el Policía sea condenado por homicidio culposo en los términos del artículo 84 del Código Penal por cinco años de prisión. Sin embargo, no será tomando en cuenta.

La madre habló en C5N y se mostró esperanzada por la resolución judicial: “Ya estamos en la recta final y creemos que se va a hacer Justicia. Quisieron levantar las vainas, las motos y eso quiso levantar la Policía”.

El abogado Matías Morla indicó: “Esta persona estaba libre. Estamos muy tranquilos y muy confiados con lo que vaya a pasar. Fue condenado y ahora la jueza deberá dictar un fallo. Una Justicia que en un año dicta una pena de 20 años de prisión a un policía es muy importante”. Y agregó en diálogo con La Mañana: “Actuó como un loquito armado. La Justicia actuó muy bien. La madre dijo desde el primer minuto que los delincuentes no estaban armados y la fiscal lo comprobó”.